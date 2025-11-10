Дело за Трампом: в рекордном американском шатдауне появился просвет

Американский Сенат продвигает законопроект о финансировании, который положит конец самому длительному закрытию правительства в истории США. Пакет поправок все еще должен быть принят Палатой представителей и отправлен Трампу на подпись, а этот процесс может занять несколько дней.

Сенат в воскресенье добился значительного прогресса в деле прекращения самого продолжительного в истории приостановления работы правительства США, с трудом продвигая компромиссный законопроект о возобновлении финансирования и отмене увольнений некоторых сотрудников, пишет The Guardian.

Но эта мера, ставшая результатом многодневных переговоров между горсткой сенаторов-демократов и республиканцев, не предусматривает субсидий на здравоохранение, которых демократы требовали в течение нескольких недель. Большинство сенаторов-демократов отклонили его, как и многие законодатели от партии в Палате представителей, которые должны будут проголосовать за его одобрение, прежде чем правительство сможет возобновить работу.

“Этот кризис в сфере здравоохранения настолько серьезен, настолько неотложен, настолько разрушителен для семей, оставшихся дома, что я не могу добросовестно поддержать эту резолюцию, которая не решает проблему кризиса в сфере здравоохранения”, - заявил лидер большинства в сенате-демократе Чак Шумер.

Законопроект получил ровно 60 голосов, необходимых для продвижения в Сенате, причем почти все республиканцы проголосовали "за", а также восемь демократов, многие из которых являются умеренными или отбывают свой последний срок.

“Республиканцы контролируют Белый дом, Сенат и Палату представителей, и в течение нескольких недель, в том числе и на этой неделе, они ясно дали понять, что это все, на что они готовы пойти в рамках переговоров о закрытии”, - заявила Джин Шахин из Нью-Гэмпшира, член группы, которая уходит в отставку после следующего года. “Это была единственная сделка, которая была на столе переговоров”.

За 40 дней, прошедших с начала шатдауна, когда 1 октября истек срок действия правительственного разрешения на финансирование, лидер республиканцев в Сенате Джон Тун получил 14 голосов по законопроекту, одобренному почти единогласно Палатой представителей, контролируемой республиканцами, который продлил бы финансирование до конца ноября.

Но не более трех демократов проголосовали "за", отказав в поддержке, необходимой для продолжения работы. Партия меньшинства потребовала, чтобы любое законодательство о финансировании также распространяло налоговые льготы, которые снижают страховые взносы на программы здравоохранения по Закону о доступном медицинском обслуживании, которые были созданы при Джо Байдене и срок действия которых истекает в конце года.

Тун заявил, что он был бы готов к переговорам по поводу этих субсидий, но только после того, как правительство возобновит работу.

“После долгих 40 дней я надеюсь, что мы сможем довести это приостановление до конца, - сказал он незадолго до голосования, которое состоялось в воскресенье вечером. – Из-за сложной ситуации, в которой мы находимся с авиаперелетами, и из-за того, что наши сотрудники работают без оплаты уже целых 40 дней, все мы, республиканцы и демократы, которые поддерживают этот законопроект, знаем, что сейчас самое время действовать”.

Компромиссный закон разрешает государственное финансирование до 30 января 2026 года и отменяет увольнения федеральных служащих, которые Белый дом провел после начала шатдауна. Это также гарантирует выплату задним числом уволенным федеральным работникам и тем, кто остался на работе во время остановки, и предотвращает дальнейшие увольнения в течение января. В компромиссный вариант включены три законопроекта об ассигнованиях, которые позволят, в частности, расходовать средства на 2026 финансовый год министерствам сельского хозяйства и по делам ветеранов.

Компромисс не решает проблему страховых взносов по Закону о доступном медицинском обслуживании, которые, по прогнозам одного из исследований, подскочили бы в среднем на 26%, если бы налоговые льготы были отменены.

В рамках сделки Тун сказал, что он разрешит провести голосование по законопроекту, касающемуся кредитов, ко второй неделе декабря. Но даже если это удастся, спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не будет выдвигать такую меру.

Теперь компромиссный законопроект должен быть одобрен Палатой представителей и подписан Дональдом Трампом, что может занять несколько дней. После принятия законопроекта Сенат объявил перерыв до утра понедельника, в связи с чем сроки дальнейшего голосования по этому вопросу пока не определены.

Джонсон не проводит сессию Палаты представителей с 19 сентября, пытаясь заставить демократов в Сенате проголосовать за законопроект о расходах Республиканской партии. Вскоре после того, как процедурное голосование в Сенате по компромиссу увенчалось успехом, Палата представителей сообщила законодателям, что они ожидают голосования на этой неделе.

Но все признаки указывают на бурный прием законопроекта в палате представителей, особенно среди демократов.

“Америка слишком дорогая страна. Мы не поддержим законопроект о расходах, выдвинутый республиканцами в Сенате, который не предусматривает налоговых льгот по Закону о доступном медицинском обслуживании”, - заявил лидер меньшинства демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Мы будем бороться с законопроектом Республиканской партии в Палате представителей, где Майк Джонсон будет вынужден прервать семинедельный отпуск, финансируемый республиканскими налогоплательщиками”.

Грег Касар, председатель прогрессивной фракции Конгресса, сказал: “Соглашение, которое не сокращает расходы на здравоохранение, является предательством по отношению к миллионам американцев, которые рассчитывают, что демократы будут бороться за них. Республиканцы хотят сокращения расходов на здравоохранение. Принятие от республиканцев всего лишь скромных обещаний – это не компромисс, а капитуляция”.

Незадолго до голосования в Сенате конгрессмен-демократ Ро Ханна призвал “заменить Шумера”, заявив, что он “больше не эффективен”. “Если вы не можете возглавить борьбу за то, чтобы остановить стремительный рост страховых взносов на здравоохранение для американцев, за что вы будете бороться?”

После прошлогодних выборов демократы, оказавшиеся в меньшинстве в обеих палатах Конгресса, воспользовались сокращением государственного финансирования, чтобы отстаивать свою позицию в области здравоохранения, которая долгое время была главной проблемой партии.

В последующие более чем пять недель опросы общественного мнения показали, что общественность считает, что Республиканская партия больше виновата в закрытии, чем демократы, и в прошлый вторник партия победила на внеочередных выборах, что лидеры демократов назвали подтверждением своей стратегии в борьбе за финансирование.

Недели отсутствия финансирования со стороны правительства сказались на всей территории Соединенных Штатов. Более 700 000 федеральных служащих были уволены, и еще сотни тысяч были вынуждены работать без оплаты, что привело к увеличению очередей в продовольственных банках и других социальных службах по всей стране по мере того, как накапливались пропущенные зарплаты.

В начале ноября администрация Трампа впервые в истории приостановила выплаты по крупнейшей программе продовольственной помощи федерального правительства, что вызвало продолжающуюся судебную тяжбу.

Министр транспорта Шон Даффи на прошлой неделе распорядился сократить коммерческие авиаперевозки по всей стране, заявив, что авиадиспетчеры столкнулись с беспрецедентной нагрузкой. В воскресенье было отменено более 2500 рейсов, и Даффи сказал, что во вторник количество рейсов будет еще больше сокращено, если не будет восстановлено финансирование.