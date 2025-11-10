Ради чего Венгрия пошла на атомную сделку с США

Венгрия отстояла перед США свое право и дальше покупать трубопроводные нефть и газ из России. Однако Вашингтон никогда не делает «добрые» дела просто так. На какие уступки пришлось пойти венгерскому премьеру Виктору Орбану, чтобы обеспечить свою страну недорогими российскими энергоресурсами?

© EPA/ТАСС

Власти США согласились вывести из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток», заявил венгерский премьер Виктор Орбан. В пятницу он провел переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

По «Дружбе» идут поставки нефти из России, по «Турецкому потоку» – газ из нашей страны. «Венгрия сохранит низкие цены на энергоносители», –приводит слова Орбана агентство EFE.

Более того, санкции США против проекта строительства АЭС «Пакш-2» полностью сняты, теперь не нужно продлевать исключение, рассказал Орбан. Строительством новой АЭС занимается Росатом.

Как же Венгрии удалось добиться для себя такой благосклонности от американского президента? В обмен Венгрия пообещала подписать важное межправительственное соглашение о ядерном сотрудничестве. Конечно, это соглашение важно в первую очередь для Вашингтона. И вот почему.

Это соглашение включает три пункта, как сообщил глава МИД Венгрии Петр Сийярто. Во-первых, поставки американского ядерного топлива Westinghouse для действующей атомной электростанции в Пакше на 114 млн долларов в дополнение к российскому топливу. Венгрия впервые соглашается на использование нероссийского топлива для атомных реакторов советского типа. Во-вторых, Венгрия обещает использовать американские технологии при строительстве в Венгрии хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). В-третьих, использовать американские технологии при сооружении малых модульных реакторов (ММР). Венгрия намерена поддержать строительство до десяти таких реакторов стоимостью до 20 млрд долларов.

До сих пор Венгрия в сфере мирного атома сотрудничала исключительно с Росатомом, в том числе в советские годы. Российская атомная компания является мировым лидером в этой сфере и сегодня. Она отличается от конкурентов не только тем, что умеет строить атомные электростанции под ключ, но и тем, что делает быстрее всех. Европейские и американские конкуренты «славятся» своими долгостроями, в отличие от опытного Росатома. Чем дольше стройка, тем она дороже. Кроме того, наша компания делает проект полностью под ключ – не только строит и поставляет самые современные атомные реакторы, обучает персонал, но и обеспечивает техническое обслуживание и поставку ядерного топлива на весь срок эксплуатации АЭС (который доходит до 60 лет). Более того, Россия при необходимости выдает кредиты на стройку, а после начала работы АЭС берет на себя даже функцию хранения и переработки отработанного ядерного топлива. Заказчику ни о чем не приходится думать – за него все делает российская компания.

Американская компания Westinghouse отстала от Росатома, а в последнее десятилетие пытается догнать российскую компанию и залезть на традиционные для нас рынки сбыта. Например, эксперименты (довольно опасные на первых порах) по замене российского ядерного топлива своим американцы проводили на Украине. Технологии по строительству ХОЯТ –хранилища отработанного ядерного топлива – американцы тоже отрабатывали на украинской территории. Теперь они хотят масштабировать свои технологии и на другие страны, в том числе на Венгрию.

Не менее важным в соглашении является третий пункт: по сути, США хотят отработать на Венгрии свои новые технологии при сооружении малых модульных реакторов.

«Американская NuScale много лет ведет разработку малых модульных реакторов, однако до реализации коммерческих проектов за пределами США дело так и не дошло. Венгрия может оказаться первой страной, на территории которой будет реализован такой проект – от его успеха будет во многом зависеть использование американских малых реакторов в других странах», – объясняет важность для США этого пункта Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

Когда США не являются игроком номер один, но есть амбиции им стать на каком-то рынке (в данном случае на рынке атомной энергии), они проворачивают подобные сделки. Корпоративные санкции США против отдельных российских нефтяных компаний могли лишить Венгрию возможности закупать наши энергоресурсы. Хотите их сохранить – покупайте наши ядерные технологии, несмотря на то что она вам не нужны из-за хороших связей с лидером рынка – Росатомом.

США, конечно, не могли не протащить в эту сделку и свой сжиженный природный газ, который уже давно открыто выдавливает российский газ с европейского рынка, и свою оборонную продукцию. Венгрия обязуется закупать СПГ у США почти на 600 млн долларов плюс оборонную продукцию на 700 млн долларов через зарубежные компании.

«Венгрия согласилась на американские ядерное топливо и технологии для того, чтобы защитить то, что для нее наиболее важно – это трубопроводные поставки нефти и газа, которые идут из России. Поэтому Венгрия согласилась и на 19-й пакет санкций ЕС, где есть запрет на российский СПГ с 2027 года, и теперь – на соглашение с американцами по ядерной энергетике», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Раньше Венгрия не соглашалась на запрет российского СПГ в Европе, потому что косвенно это ударит и по ней: цены на газ на бирже будут выше, чем если бы конкуренция была бы сильнее на европейском рынке за счет российского СПГ, а в долгосрочных контрактах цены индексируются в зависимости от биржевых цен, поясняет эксперт.

«Венгрия согласилась на это, рассчитывая, что Евросоюз отстанет от них с требованием отказаться от импорта российского трубопроводного газа и трубопроводной нефти. Та же история и с заключением атомной сделки с американцами. Венгрии нужно было исключение из-под действия уже вводимых с 21 ноября санкций против «Лукойла», у которого она покупает нефть по нефтепроводу «Дружба», – говорит Юшков. 22 октября США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти». С начала этого года они уже действовали в отношении «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».

Что касается СПГ, то эксперт предполагает, что Венгрии придется покупать американский СПГ, но сама его она не будет потреблять, так как это не выгодно. СПГ приходит в порты морем в другую страну, откуда Венгрии придется тащить газ через пол-Европы, проще и выгодней перепродавать его другим покупателям. Поэтому, скорее всего, Венгрия будет работать в качестве трейдера в случае с американским СПГ, считает Юшков.

«Задача Венгрии получить исключение на импорт российской нефти и газа здесь и сейчас, а подписание контракта с США по атомной энергетике и СПГ растягивать как можно дольше», – считает эксперт ФНЭБ.

Что касается Росатома, то потери для него на венгерском рынке эксперты оценивают как некритичные. Портфель заказов от зарубежных стран у компании большой. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что процесс диверсификации поставок ядерного топлива не означает отказа от сотрудничества с проверенными партнерами, в данном случае с Росатомом, по проекту которого идет строительство второй очереди АЭС в Пакше.

Буквально 6 ноября Росатом сообщил, что ведомство по атомной энергии Венгрии (ОАН) выдало необходимые разрешающие документы для старта Россией основного строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. Эти документы позволяют начать заливку первого бетона в фундамент пятого энергоблока. По плану это должно состояться в феврале 2026 года. Кроме того, выдано разрешение на строительство зданий ядерного острова.

Для продолжения строительства АЭС «Пакш-2» по проекту Росатома Венгрии также требовалось исключение из-под санкций от США.

В ноябре 2024 года администрация экс-президента Джо Байдена ввела рестрикции против Газпромбанка. А именно через этот банк велось финансирование возведения второй АЭС в Венгрии. В январе 2025 года под санкции попало еще и руководство Росатома. Однако при Трампе просьба Венгрии отменить санкции против Газпромбанка была удовлетворена. Но это исключение из санкций нужно было продлевать. Теперь санкции отменены без необходимости продления. Значит, новой АЭС быть.

Для Венгрии этот проект особенно важен, так как он позволит увеличить мощности ядерного комплекса с нынешних 2 ГВт до 4,4 ГВт. Доля электроэнергии, вырабатываемой атомными станциями, достигнет в энергобалансе страны 70%, когда будет реализован новый проект. Вторая АЭС должна быть построена к 2030 году, а срок ее службы – целых 60 лет.