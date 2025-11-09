США потребовали от стран данные о “патогенах с эпидемическим потенциалом”

США будут требовать от стран обмена данными о "патогенах с эпидемическим потенциалом" в обмен на медицинскую помощь. В проекте документа, который был опубликован The Guardian, нет упоминания о том, что страны получают преимущества за обмен информацией, такие как гарантированный доступ к лекарствам, разработанным в результате исследований.

Согласно правительственным документам, США хотят, чтобы страны согласились передавать информацию о вирусах, которые могут вызвать крупномасштабные вспышки заболеваний, в обмен на восстановление помощи для решения таких проблем здравоохранения, как ВИЧ и малярия, пишет The Guardian.

Администрация Трампа стремится заключить новые двусторонние соглашения о помощи с десятками стран после резкого расторжения существующих соглашений в начале этого года. Эти соглашения являются частью новой глобальной стратегии здравоохранения America First, объявленной в сентябре.

В проекте типовой формы, с которым ознакомилась The Guardian и который будет использоваться для составления меморандумов о взаимопонимании со странами-партнерами, предлагается финансирование для борьбы с такими заболеваниями, как малярия, туберкулез, ВИЧ и полиомиелит, а также для таких мероприятий, как эпиднадзор, лабораторные системы и электронные медицинские карты.

Это предполагает, что страны, как ожидается, постепенно возьмут на себя финансирование этих областей в течение пятилетних соглашений, пишет The Guardian.

В свою очередь, это включает условия, требующие от стран делиться с США биологическими образцами и генетическими последовательностями “патогенов с эпидемическим потенциалом” в течение нескольких дней после их выявления.

Этот шаг может подорвать глобальные усилия по вступлению в силу нового соглашения о борьбе с пандемией и обеспечению странам справедливого доступа к вакцинам, методам лечения и диагностики, заявили адвокаты.

В меморандуме говорится, что полное соглашение о совместном использовании образцов, рассчитанное на 25 лет, все еще находится в стадии разработки, но в текущем документе нет упоминания о том, что страны получают какие-либо конкретные выгоды от совместного использования, такие как гарантированный доступ к лекарствам, разработанным в результате.

Доступ к этим преимуществам стал ключевым камнем преткновения на переговорах по соглашению о борьбе с пандемией, достигнутому ранее в этом году, которое определяет, как мир будет реагировать на будущие вспышки. Развивающиеся страны опасаются повторения пандемии Covid-19, когда они боролись за доступ к вакцинам и лекарствам, которые стали доступны.

Принятие решения по этому элементу мер реагирования на пандемию – системе “доступа к патогенам и совместного использования выгод” (Pabs) – было отложено для дальнейших переговоров. Система станет приложением к основному соглашению, но должна быть введена в действие до того, как соглашение будет открыто для подписания.

В проекте меморандума и прилагаемого к нему технического руководства также предполагается, что страны должны будут признавать одобрение лекарств регулирующими органами США как соответствующее внутренним нормативным требованиям, особенно в тех случаях, когда существуют “крупные внутренние рынки или другие стратегические причины”.

Новость о проекте меморандума США появилась в тот момент, когда представители страны и гражданского общества собрались в Женеве для переговоров о предлагаемой системе Pabs, отмечает далее The Guardian.

Мишель Казачкин, представитель Независимой комиссии по обеспечению готовности к пандемии и реагированию на нее, отмечает: “По нашему мнению, эти двусторонние соглашения подорвут многостороннюю систему. Они будут заключены в обход Всемирной организации здравоохранения и основ солидарности и равенства, которые мы пытаемся здесь создать. Шаблон не дает никаких гарантий доступа к контрмерам и обеспечивает коммерческое доминирование одной страны. Он угрожает безопасности здравоохранения, данных и, в конечном счете, национальному суверенитету”.

В заявлении Сети действий по борьбе с пандемией говорится: “Мы хотели бы подчеркнуть важность этого многостороннего процесса и инвестирования в систему, которая может длиться вечно, в сплочение стран. История возникновения этих переговоров привела нас сюда: каждая страна, борющаяся за себя, превратилась в гонку на выживание, и те, кто пострадал, были наиболее уязвимы”.