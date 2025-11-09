Премьер враждебной России страны пережил два вотума недоверия

Правительство канадского премьер-министра Марка Карни, возглавляемое меньшинством, пережило два вотума недоверия своему бюджету, что на данный момент развеяло опасения по поводу предстоящих зимой федеральных выборов.

В пятницу канадским либералам удалось провести второе из трех голосований по плану, что открыло путь для новых расходов на десятки миллиардов, пишет The Guardian. Партия, которая нуждается в поддержке оппозиционных законодателей, выиграла от того, что консерваторы проголосовали бок о бок с либералами, что позволило подготовить бюджет к окончательному голосованию в середине ноября. Но результаты также являются напоминанием для Карни, эксцентричного экономиста, о непредсказуемых и случайных политических реалиях.

Канадский министр финансов Франсуа-Филипп Шампань обнародовал во вторник растущий федеральный бюджет либерального правительства, недвусмысленно признав, что затяжная торговая война с Соединенными Штатами и ослабление внутренней экономики вынудили правительство столкнуться с дефицитом на десятки миллиардов больше, чем первоначально прогнозировалось.

“Уровень неопределенности выше, чем мы видели и ощущали на протяжении многих поколений, - сказал он законодателям во время своего выступления по бюджету. – Необходимы смелые и быстрые действия”.

Это действие выражается в миллиардных “инвестициях из поколения в поколение”, которые коренным образом изменят характер экономики страны, отмечает The Guardian.

В бюджетном отчете за декабрь прошлого года дефицит федерального бюджета прогнозировался на уровне 42,2 млрд канадских долларов в 2025-26 годах. Но либеральный план приведет к дефициту в размере 78,3 млрд канадских долларов в 2025-26 годах. Правительство заявляет, что оно будет стремиться сократить дефицит федерального бюджета до 56,6 млрд канадских долларов к 2029-30 годам.

Переходя к обсуждению бюджета, Карни, казалось, не был заинтересован в том, чтобы обеспечить своим бюджетом оппозиционные партии, которые одновременно утверждали, что на него тратится слишком много и слишком мало средств. Он создал себе имидж серьезного технократа, стремящегося сосредоточиться на экономике, не отвлекаясь на политику. После того как лидер консерваторов Пьер Пуальевр потерял свое место на федеральных выборах, Карни решил быстро назначить дополнительные выборы, вместо того чтобы заставлять тори страдать в политических дебрях. “Никаких игр”, - сказал он.

Но ранее на этой неделе Карни получил всего 169 мандатов, что на три места меньше порога, необходимого для принятия бюджета без помощи оппозиционных партий. Стивен Маккиннон, лидер палаты представителей, предупредил, что у либералов нет голосов, и предупредил, что стране могут грозить рождественские выборы.

Однако во вторник Крис д'Антремон, депутат от консервативной партии, перешел на сторону либералов по вопросу бюджета. Д'Антремон заявил журналистам, что его решение было частично вызвано отказом от бесцеремонного руководства Пуальевра, и предположил, что были и другие недовольные консерваторы. Его отставка стала ключевой победой либералов Карни, которые правят, опираясь на парламентское меньшинство. Поскольку д'Антремон теперь находится на стороне либералов, партии требовалась поддержка двух законодателей от других партий, чтобы принять этот бюджет и избежать выборов.

Слухи о недовольстве в рядах консерваторов не утихают, наряду с сообщениями о том, что либералы пытаются привлечь на свою сторону недовольных депутатов-тори.

Сам Карни, похоже, был более склонен к политическим играм, заявив журналистам, что “поговорит публично или иным образом” с любым, кто может поддержать его законодательные цели.

“Карни не всю жизнь был политиком, и это было частью его обращения к избирателям на весенних выборах. Он заявляет, что стоит выше партийных игр, которые характерны для канадской политики”, - сказала Лори Тернбулл, директор школы государственного управления Университета Далхаузи.

Но его решение переключить внимание Либеральной партии на экономику и финансовую ответственность помогло ему привлечь умеренных консерваторов.