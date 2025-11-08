"Красный" день календаря: споры о 7 ноября разгорелись с новой силой

7 ноября из красной даты осталось исключительно как эпохальный факт мировой истории. В советское время его пафосно именовали великой октябрьской социалистической революцией. Сейчас проще, короче и точнее – «октябрьский переворот».

© Московский Комсомолец

Как ни относись к этому событию, «из песни слов не выкинешь». Отношение к нему в обществе диаметрально противоположное. Для одной части общества та революция добро, для другой –зло.

Ближе к дате интерес к тем далёким уже временам начинает подогреваться. «Застрельщиками подогрева» выступают коммунисты. История революции - один из немногих аргументов необходимости существования коммунистической партии.

31 октября в день памяти жертв памяти политических репрессий один из лидеров КПРФ предложил сделать 7 ноября вновь выходным днём. Абсолютно популистское и невыполнимое решение. В своё время власти разменяли выходной день 7 ноября на 4 ноября. С одной стороны, власти выразили своё отношение к октябрьскому перевороту. С другой, сохранили для трудящихся праздничный день.

На предложение молниеносно отреагировала ЛДПР. Предвыборный год. Надо зарабатывать политические очки. При всей моей несимпатии к этой партии и её покойному лидеру, под ответом, который озвучил новый лидер Слуцкий, с некоторыми оговорками готов подписаться. Не верю в искренность политиков.

«А что, собственно, предлагает отмечать КПРФ? Развал великой страны? Красный террор? Может, позорный Брестский мир, репарации, утрату территорий, золотого запаса и культурных ценностей? Гражданскую войну, во время которой погибло в разы больше русских, чем в Первую мировую? Или методичное истребление российской элиты, которая либо уехала, либо была уничтожена?

Не будет такого праздника в России! Для ЛДПР 7 ноября — ещё один день памяти и скорби. День общенациональной трагедии. Помним и склоняем головы».

Буквально через два дня последовал ответ Геннадия Зюганова. Поводом для пылкой речи лидера коммунистов стало 30-летие со дня смерти митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычёва). Если он и был известен, то преимущественно в черносотенных и антисемитских кругах.

Как обычно, пресс-служба КПРФ нагнала пафоса беспощадности.

Но на что только не пойдешь, чтобы «замочить» главного политического конкурента. Это не борьба за лидерство, а борьба за второе место в «пищевой цепочке» Госдумы.

«Сегодня перекрасившиеся из либералов в традиционалисты противники русского народа, наших национально-государственных интересов, активно наносят раскольнические удары по единству всех государственно-патриотических сил. Антикоммунизм и антисоветизм превращаются в очередную форму русофобии. Мы обязаны достойно принять этот разрушительный вызов и убедительно ответить на него».

В этой «убедительной» борьбе коммунисты постоянны и последовательны. Вот уже более 30 лет «достойно» принимают «этот разрушительный вызов» во главе с несгибаемым (зачеркнуть) несменяемым Геннадием Андреевичем.

«Чрезвычайно важным подспорьем для этого служит бессмертное наследие митрополита Иоанна (Снычёва)».

Эх, не то «подспорье» выбрали помощники для Зюганова. Митрополит не только был откровенным антисемитом, но ровно таким же антикоммунистом и антисоветчиком.

«Масонская рука принимала участие и в разрушении России. Все принципы, все методы, которые применяют большевики для разрушения России, очень близки масонским», - писал в одной из своих статей Иоанн Снычёв.

Надо, правда, отметить, что митрополит также ненавидел и либералов, ставя таким образом на одну доску с ними коммунистов.

Конечно, если что-то пойдет не так, Геннадий Андреевич может заявить, что митрополит такого не писал. И вообще ничего не писал. Поскольку бытует мнение, что автором антисемитских статей, которые регулярно публиковали газеты «Советская Россия» и «Завтра» являлся другой человек, помощник митрополита.

«Я не знаю, что заставило старца дать своё согласие — и было ли оно вообще — на то, чтобы ряд статей, написанных не им самим, вышли в свет под его именем. Бывало, Владыка даже не подозревал о содержании некоторых своих публикаций», - рассказывал Патриарх Кирилл.

Как говорил Жванецкий, «тщательнее», надо быть, Геннадий Андреевич.

Впрочем, трудящимся по большому счету без разницы, кто прав. Слуцкий или Зюганов. Главное, чтобы в первую неделю ноября была «красная» дата.