«Орешник» для Трампа: как Россия ответит на ядерные планы США

У наших военных и ученых несколько направлений работы, где необходимы натурные испытания спецбоеприпасов

© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«У Соединенных Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. В связи с проведением испытаний в других странах я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе», — написал вчера, 6 ноября, Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Пост лидера Соединенных Штатов можно расценивать, как ответ России на оперативное заседание Совета Безопасности, которое прошло днём раньше. Изначально в повестке мероприятия значилось обеспечение безопасности на транспорте. Но неожиданно, председатель Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о том, как Россия будет реагировать на возможное начало ядерных испытаний в США.

В ходе дебатов выступили: министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.

Примечательно, что все были готовы к обсуждению поставленного вопроса, более того — имели на руках необходимый справочный материал. В итоге Владимир Путин принял решение, что военные, ученые и представители спецслужб соберут и проанализируют всю информацию. После чего представят конкретные предложения.

Трансляция мероприятия шла по российским федеральным телеканалам, хотя темы на Совбезе обсуждались довольно закрытые. Позже стенограмма и видео заседания были выложены на официальном портале kremlin.ru.

Это говорит о том, что это совещание стало четким посланием Вашингтону.

Трамп однако, по всей видимости, со своего курса сворачивать не планирует. И его ответом стал как раз вчерашний пост, где он повторил приказ американским военным начать ядерные испытания.

Так что можно смело говорить, что вероятность российского ответа на действия США многократно выросла. И очевидно, что это будут не просто демонстративные взрывы спецбоеприпасов на полигонах. Российские военные и ученые постараются по максимуму использовать, открывшиеся возможности.

Ответный ход

«Свободная пресса» уже рассказала об американской стратегии «Глобальной многосферной операции». В некоторых российских источниках последнюю также называют «Стратегической многосферной операцией» (СМСО).

Ее суть проста — до начала обмена стратегическими ядерными ударами, нанести системам СПРН, ПРО, а также комплексам управления противника такой ущерб, который дестабилизирует их работу.

Благодаря чему ответный удар СЯС по территории США будет недостаточно эффективным. Конечно, Соединенные Штаты понесут потери и будут разрушения — но не критичные. А противник будет полностью уничтожен.

Важно отметить, что российское военно-политическое руководство серьезно относится к угрозе ГМО/СМСО. Об этом красноречиво свидетельствует выступление на Совбезе Андрея Белоусова. Само название американской операции он не произнес, но подробно описал ее элементы, а также возникающие для России угрозы.

— Говоря в целом, это единый комплекс мероприятий, включающий в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний, которые существенно повышают уровень военной опасности, — отметил глава минобороны РФ.

Также следует отметить, что помимо самой стратегии ГМО/СНСО, у Вашингтона уже есть четкий план модернизации своего ядерного арсенала, разделенный на этапы. Все начнется с так называемых докритических испытаний, а завершится уже полномасштабными тестированиями спецбоеприпасов методом подрыва.

Работы в этом направлении ведутся и в параметрах «Глобальной многосферной операции». В частности, ставка сделана на развитие нестратегического ядерного оружия. В том числе ЯБЧ для гиперзвуковых комплексов «Дарк Игл», а также «Тифонов», оснащенных крылатыми ракетами «Томагавк».

«Свободная пресса» подробно освещала этот вопрос. В Кремле прекрасно понимают замыслы главы Белого дома и его команды по модернизации ядерного арсенала.

— То, что американская сторона не даёт официальных пояснений на заявление президента Трампа по вопросу возобновления ядерных испытаний, не даёт оснований полагать, что Соединённые Штаты не приступят в ближайшем будущем к подготовке, а затем и к проведению ядерных испытаний, — отметил глава Генштаба Валерий Герасимов.

Итак, уже очевидно, что Москва полностью разгадала замысел Вашингтона и будет работать над созданием систем, которые могут сорвать их.

Главный инструмент

Какие образцы вооружения в арсенале ВС РФ могут сорвать ГМО/СМСО? О крылатых ракетах с неограниченной дальностью «Буревестник» и морских беспилотниках «Посейдон» уже сказано. Но обойтись двумя этими изделиями не получится.

Нужна интегрированная система поражения из нескольких элементов. Она должна быть максимально автономной, но в тоже время обладать высокой оперативностью применения.

Тут просматривается связка из ракетного комплекса «Орешник», гиперзвуковых ракет «Циркон», оперативно-тактических «Искандеров», а также «Буревестника» и «Посейдона».

«Орешник» — система, предназначенная для поражения позиций «Дарк Иглов» и «Тифонов», а также штабов и органов управления, которые отвечают за их применение. Также одна из задач — ликвидация наземных американских систем противоракетной обороны в Европе.

При этом надо понимать, что помимо противоракет, размещенных в стационарных установках Mk41 в Польше, Вашингтон однозначно развернет и комплексы THAAD. Поэтому «Орешники» будут работать в паре с «Искандерами».

Задачей «Цирконов» станет поражение морского компонента американской ПРО в Европе — корабельных групп эсминцев и крейсеров, оснащенных ракетами SM-6. Следует отметить, что последние несут еще и крылатые «Томагавки», а в перспективе и гиперзвуковые LHRW.

В свою очередь «Буревестник» может нанести внезапные удары по пунктам управления, а также американским ударным комплексам до момента их развертывания на позиции. «Посейдон» же займется уничтожением авианосных ударных групп и отрядов кораблей ПРО, которые находятся непосредственно у берегов США.

Острие копья

С системами вооружений и их задачами более или менее понятно. Теперь надо определиться с «начинкой». Какие средства поражения предназначаются противнику?

Скорее всего, речь пойдет о создании линейки нестратегических ядерных боеприпасов. По своей мощности они радикально превзойдут тактические заряды, но в тоже время не будут стратегическими мегатонными монстрами. Причем помимо самих зарядов нужно будет разрабатывать для них боеголовки, способные поражать хорошо защищенные подземные объекты.

Тут надо учитывать, что такие изделия в России раньше не разрабатывались в «железе». Это принципиально новые спецбоеприпасы. К тому же к ним будут предъявляться специфические требования.

Так, ЯБЧ для «Буревестника» должно исправно переносить многодневные полеты с перепадами высот и температур. Для «Посейдона» — воздействие давления на морской глубине. Для «Циркона» придется создавать заряд, который выдерживает все этапы гиперзвукового полета.

Новые специальные боевые части для обычных межконтинентальных баллистических и стратегических крылатых ракет можно создавать методами компьютерного моделирования. Их заданные параметры уже известны — дальше только сложные математические и физические расчеты.

Но новинкам придется пройти весь цикл — от тестирования отдельных элементов до полноценных ядерных подрывов.

Сколько уйдет времени на создание новых спецбоеприпасов? Ответ на этот вопрос на Совбезе дал генерал армии Герасимов