Имя Мухаммад стало самым популярным для детей в ХМАО третий год подряд: в чем причина

Имя Мухаммад бьет все рекорды по популярности в Ханты-Мансийском автономном округе. Третий год подряд именно так чаще всего югорские родители называют своих сыновей. В чем причина этого феномена — разбирался корреспондент URA.RU.

Имя Мухаммад стало самым популярным у детей ХМАО

В ХМАО арабское Мухаммад стало самым популярным с начала 2025 года — так чаще всего родители называли своих новорожденных сыновей. С начала года в регионе родилось 339 Мухаммадов. На втором месте по популярности — имя Михаил, на третьем — Александр, сообщается на сайте ЗАГСа.

Примечательно, что и в 2024 году имя Мухаммад было самым модным. Так в ХМАО в прошлом году назвали около четырехсот младенцев. И эта тенденция наблюдается с 2023 года.

Значение имени

В переводе на русский Мухаммад означает «восхваляемый». Его носил мусульманский пророк. Согласно положениям ислама, Мухаммад получал божественные откровения через ангела Джибриля.

Примечательно, но, по данным из открытых источников, лишь 11% населения ХМАО идентифицируют себя как мусульмане. В мире же имя Мухаммед считается самым распространенным.

Политолог связал такую тенденцию с деньгами

По мнению политолога и лидера «Партии любителей пива» Константина Калачева, популярность имени Мухаммад среди новорожденных в ХМАО связана с финансовой привлекательностью для мигрантов, приезжающих рожать в округ из-за детских пособий. ХМАО считается богатым регионом, в котором есть деньги и размер пособий значительно выше. При этом югорчанки, отметил Калачев, нередко заключают фиктивные браки с иностранцами.

А имам мечети считает, что дело в развитии ислама

Однако такого мнения придерживаются не все. Имам мечети Сургута Рустам хазрат полагает, что имя Мухаммад обрело популярность в ХМАО из-за развития ислама. Помимо того, что в округ приезжает много уроженцев Средней Азии — из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, которые получают гражданство, растет и число верующих мусульман. Это, по мнению имама, сейчас общая тенденция для всего мира, и ислам идет на подъем.