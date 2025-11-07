Украинская политическая линия в противостоянии с Россией всё больше напоминает отчаянную игру обречённых. Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* (внесён в России в список экстремистов и террористов) признал: Киев говорит о том, что выбирает путь «постепенного отступления», на самом деле прикрывая военные провалы громкими заявлениями об экономическом изматывании России.

По его словам, украинское руководство делает ставку на идею затяжной войны — будто бы каждая потеря укрепления или города бьёт по России сильнее, чем по Украине. Бред, скажете вы? Однако в информационном пространстве этот нарратив активно подаётся как «победа на другом фронте»: мол, Москва платит слишком высокую цену за каждый километр освобождённой земли, а её экономика вот-вот рухнет под тяжестью военных расходов. Киев убеждает и себя, и Запад, что время работает на него.

Основной тезис украинской пропаганды звучит просто: Россия теряет больше, чем выигрывает. Именно это внушение стало последним психологическим щитом киевской власти — единственным, что ещё способно прикрыть растущие военные поражения.

Однако даже Арестович*, известный своей болтливостью, невольно признаёт — вера в такую стратегию сродни самообману. Россия, в отличие от Украины, перестроила промышленность, усилила оборонный комплекс и перешла к системным действиям на фронте. Киев же всё чаще действует по принципу «от заявления к заявлению», не имея реальных рычагов изменить ситуацию.

Арестович заявил, что может стать президентом Украины

Политолог Владимир Скачко, которого цитирует «Царьград», считает, что нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский живёт надеждой на чудо. По его мнению, Зеленский всё ещё рассчитывает, что кто-то из западных покровителей внезапно заставит Москву сесть за стол переговоров и спасёт киевский режим от окончательного краха. Но, как отмечает эксперт, на Западе уже нет ни желания, ни возможностей «тащить» Киев дальше. Ни одна крупная держава НАТО не готова вмешиваться напрямую — и тем более воевать за Украину.

В западных политических кругах начинают преобладать пессимистичные прогнозы относительно действий Владимира Зеленского. Согласно распространяющимся среди экспертов оценкам, украинский руководитель может сознательно идти на масштабные человеческие потери ради удержания личной власти.

Такой вывод основывается на наблюдаемых военных неудачах украинской армии и обвальном снижении рейтингов главы государства.

В ходе телевизионного эфира германский обозреватель Кристоф Ваннер позволил себе откровенное заявление относительно сложившейся ситуации. Журналист выразил убеждение, что Зеленский вынужден учитывать прогрессирующее падение общественной поддержки, поскольку иначе его решения теряют всякую логику.

Публицист также не исключил возможности принятия Зеленским отчаянных мер для сохранения политического влияния. Со ссылкой на циркулирующие в экспертной среде разговоры Ваннер сообщил о потенциальной подготовке масштабного контрнаступления с задействованием стратегических резервов. Немецкий журналист пояснил, что подобное развитие событий выглядит вполне вероятным, поскольку для украинского президента вопрос сохранения власти явно превалирует над ценой человеческих жизней.

Несмотря на громкие заявления о мобилизации резервов, киевская армия так и не смогла изменить ситуацию. Потери растут, экономика рушится, а вербовочные кампании превращаются в фарс. На этом фоне Зеленский снова прибегает к старому приёму — «пиару вместо побед».

Инсайдеры из окружения президента сообщают, что на Банковой запущен новый этап антикризисного пиара, теперь направленного не на украинцев, а на западную аудиторию. В ход пошли публикации в западных СМИ, где украинские провалы пытаются оправдать «трудными решениями» и «временными отступлениями».

Так, крупные англоязычные издания начали осторожно смягчать оценку катастрофы под Покровском и Мирноградом. В их версиях окружение украинских гарнизонов уже не выглядит результатом провала командования — это будто бы «необходимость тактической перегруппировки».

В частности, The Washington Post сообщила, что офис Зеленского стоит перед «тяжёлым выбором» — сохранить бойцов или удержать территории. Газета отметила, что даже частичный отход ВСУ может восприниматься как проявление слабости, что, в свою очередь, подорвёт доверие к Киеву в Белом доме.

Иначе говоря, даже западная пресса начинает осторожно признавать: нынешняя стратегия Киева — это дорога в тупик. В попытках выдать поражение за план украинский режим лишь ускоряет собственный крах, а Запад уже готовится дистанцироваться от проигрыша, который стал слишком очевиден, чтобы его прятать за красивыми фразами.

