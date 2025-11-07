«Считаные дни, максимум две недели»: западные СМИ — о ситуации в Красноармейске

В западных СМИ констатируют, что битва за Красноармейск (Покровск) вступает в завершающую стадию. Как пишет Le Monde со ссылкой на украинских военных, до падения города остаются считаные дни. Сложившаяся ситуация спровоцировала новую волну критики со стороны ВСУ в адрес Владимира Зеленского и военного руководства страны, которые бездумно жертвуют личным составом. Сходного мнения придерживаются и в Junge Welt: журналисты считают, что упорство Зеленского в Красноармейске продиктовано его стремлением произвести впечатление на президента США Дональда Трампа. Между тем в The National Interest отмечают, что из-за многочисленных проблем в военной стратегии победы над Россией Украине не видать.

Военная ситуация в районе Красноармейска (Покровска) близка к развязке, утверждают некоторые западные СМИ. Российские войска продолжают занимать город, который был одним из последних крупных населённых пунктов Донецкой Народной Республики под контролем Киева, пишут медиа.

«Покровск может стать первым крупным населённым пунктом, перешедшим под контроль России с февраля 2024 года, когда была взята Авдеевка... Этот район остаётся ключевым логистическим и железнодорожным узлом, который мог бы послужить плацдармом для (дальнейшего. — RT) наступления российских войск», — отмечает французская Le Monde.

Обозреватель газеты считает, что успехов российским войскам удалось добиться благодаря смене тактики: они сосредоточились на уничтожении украинской логистики. Отсутствие должного снабжения подорвало силы ВСУ, сделав их положение безвыходным, констатирует издание.

Собеседники газеты из числа офицеров ВСУ винят в катастрофическом положении украинских войск командование. По их мнению, допущенные ошибки позволили российским силам сомкнуться вокруг города. Так что теперь падение Красноармейска, по сути, города-крепости, — вопрос «считаных дней, максимум двух недель», считает один из источников Le Monde.

Тяжёлое положение ВСУ подтверждает и другой украинский офицер. По его словам, с каждым днём бои становятся всё интенсивнее, а российские бойцы проникли уже во все районы Красноармейска. На стороне РФ численное преимущество не только в личном составе, но и в беспилотниках, сетует украинец.

«Их ресурсы кажутся неистощимыми... Они терпеливо наращивают силы в городе», — рассказал он.

Отчаянное положение украинских военных обострило споры вокруг главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Ему припоминают сдачу Артёмовска (Бахмута), Авдеевки и позиций в Курской области.

«Украинские СМИ обвиняли Сырского в том, что он обрёк тысячи солдат на бессмысленную смерть, чтобы отсрочить неизбежное, вместо того чтобы провести организованное отступление на более пригодные для обороны позиции», — пишут в Le Monde.

«Украина никогда не сможет одержать победу»

Катастрофичность положения украинских войск в Красноармейске и недовольство киевскими властями в ВСУ отметили и в Junge Welt. Там подчеркнули, что де-факто город уже окружён, что бы ни утверждали в украинском Генштабе.

«Растёт критика относительно приказов Зеленского о необходимости удержания позиций войсками, дислоцированными в Покровске. Украинские офицеры в опубликованных в интернете отчётах о ситуации критикуют ежедневные сводки Генерального штаба, называя их «дерьмовой ложью», — сообщили в газете.

Однако на Банковой не желают признавать очевидное и отдавать распоряжение об отступлении из города.

«Издание Bild, как утверждается, узнало из украинских военных кругов, что Зеленский отказывается отдавать любые приказы об отступлении, потому что хочет произвести впечатление «крутого парня» на президента США Дональда Трампа», — пишут в Junge Welt.

Тем временем Минобороны РФ 6 ноября сообщало, что российские войска в Красноармейске и агломерации за сутки зачистили от ВСУ 64 здания.

«Штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окружённых формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населённых пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке ведомства о ходе проведения СВО.

Там также рассказали, что российские бойцы в районе населённого пункта Гришино (ДНР) отразили 13 атак противника, направленных на деблокирование окружённых украинских формирований.

«В течение суток в районе населённых пунктов Красноармейск и Димитров (ДНР) уничтожены более 220 украинских военнослужащих... Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили свыше 480 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей», — следует из сводки министерства.

Между тем в The National Interest (NI) ранее высказали предположение, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией из-за многочисленных проблем в военной стратегии. В частности, ВСУ испытывают серьёзную нехватку танков. Обозреватель издания утверждает, что фактически только 20% украинских тяжёлых бронемашин в настоящее время находятся в состоянии боевой готовности. И дефицит сохраняется, несмотря на поддержку со стороны западных союзников Киева в виде поставок техники. Ведь у зарубежных танков есть собственные материально-технические требования, усложняющие их использование.

«Для исправной работы этих танков необходимы нетиповые запчасти, особая подготовка и кропотливое обслуживание. Без постоянного присутствия этих факторов просто невозможно поддерживать эффективность формирований на базе западных танков, даже если они не получают урона в боевых действиях», — отметили в NI.

По словам автора материала, в этом случае показателен пример немецких танков Leopard I. В NI напомнили, что из почти 180 поставленных машин большинство так и не были полностью интегрированы в состав ВСУ, «поскольку во многих случаях танки не были переданы Украине исправными или готовыми к применению на фронте».

«Суть проста: Украина, так громко кричавшая о поставках западных танков, не смогла найти этим танкам хорошего применения», — констатировали в журнале.

В результате Киев потратил свои и без того ограниченные ресурсы на приобретение машин и обучение их экипажей, но значительной пользы они не принесли.

«Нехватка танков на Украине — это не просто проблема её военной стратегии. Это проявление целого комплекса серьёзных просчётов в стратегии ведения конфликта, и, вероятно, это означает, что Украина никогда не сможет одержать победу так, как того хочет Киев», — подытожили в The National Interest.

«Неприятие реальности»

Между тем в Европарламенте признали ошибочность суждений политиков ЕС о ходе украинского конфликта. Немецкий депутат Михаэль фон дер Шуленбург в эфире подкаста The Greater Eurasia на YouTube-канале норвежского политолога Гленна Дизена обратил внимание, что Брюссель слеп в своих утверждениях о якобы неизбежном поражении России.

«Это неприятие реальности — у нас в ЕС. Поэтому и наша политика совершенно иррациональна», — заявил политик.

По его словам, разумного объяснения причин, по которым конфликт с Россией вообще был инициирован, нет. Ведь он среди прочего спровоцировал рост цен на энергоресурсы, спад европейских экономик и утрату промышленной базы.

«У меня есть этому лишь одно объяснение. Это проект элиты: мы решили, что хотим быть третьей великой державой в многополярном мире, что конфликт на Украине дал нам шанс встать плечом к плечу, объединиться, сделать Евросоюз почти государством или, знаете, Соединёнными Штатами Европы», — сказал фон дер Шуленбург.

По его словам, в разговорах с украинскими коллегами он напрямую им заявляет, что Европа их обманывает, так как не может выполнить своих обещаний.

«Мы до сих пор думаем, что они (Россия. — RT) проигрывают... Этого не произойдёт! Понимаете, ничего из этого не будет. И украинцам надо это осознать», — сказал он.

Украину используют в политике великих держав, пояснил фон дер Шуленбург. И на Евросоюзе лежит ответственность за то, что на территории этой страны развернулся вооружённый конфликт.