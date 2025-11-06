Российские вузы готовятся к новой модели образования. Что изменится

В 2027 году российские университеты полностью перейдут на новую систему высшего образования. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. В чём суть реформы — читайте в нашем материале.

Минобрнауки уже проводит пилотный проект в нескольких вузах: МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном, БФУ имени Канта и ТГУ. Теперь готовят системные изменения в закон об образовании — проект проходит закрытое обсуждение.

Суть реформы

Базовое высшее образование теперь будет идти 4–6 лет, а специализированное (магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка) — 1–3 года. Аспирантура теперь отдельный уровень профессионального образования.

По сути, система должна стать «гибридом» старой советской и болонской моделей: меньше формальностей, больше практики и профильной специализации.

Ужесточение правил платного образования

Ранее стало известно, что Минобрнауки предложило ввести строгие правила приёма студентов в высшие учебные заведения. В ведомстве считают, что в России нужно полностью запретить платный приём на направления, где средний балл ЕГЭ оказался ниже 50 в 2025/2026 учебном году. На таких специальностях предлагается приравнять к нулю предельное число мест, а также установить лимит платных мест по среднему показателю за последние два года.

Также Минобрнауки предложило увеличить на 10% количество мест на те специальности, на которых учится больше половины студентов вуза. Также министерство рассматривает возможность увеличения квоты до 15% при аргументированных возражениях вуза.

Финансовый вопрос высшего образования

Финансовые эксперты посоветовали россиянам заблаговременно учитывать расходы на учёбу детей и копить деньги — держа в уме, что стоимость растёт. Дело в том, что цены на обучение в российских вузах в 2025 году подросли в среднем на 10–15%. Кроме того, учебные заведения сокращают бюджетные места в пользу платных для сохранения источников дохода.

По словам специалистов, наиболее подходящим способом для многих родителей оплачивать высшее образование сейчас становится образовательный кредит. При этом они подчёркивают, что даже нулевая ставка по кредитам не сделает займы на образование массовыми: такие высокие цены на обучение предполагают более высокий уровень зарплат.

Сколько сейчас стоит высшее образование

В среднем обучение в вузах в 2025 году обходится в 500 000–800 000 рублей за учебный год. В ссузах стоимость одного курса составляет около 200 000 рублей. Несмотря на демографический кризис и меньшее число абитуриентов, с учётом индексации учёба на коммерческой основе дорожает, подчёркивают эксперты.