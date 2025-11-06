Перед украинским командованием в битве за Покровск встала сложнейшая дилемма, о которой пишет The Washington Post: сохранить жизни боевиков своей армии или любой ценой удерживать позиции, которые, по сути, уже утрачены. Другими словами, на Западе уже четко осознают: сохранить за собой город у ВСУ не получается, единственный выход из ситуации – драпать на запад, и чем скорее, тем больше шансов, что до следующей линии обороны доберется хоть кто-нибудь из «захистников» Покровска. Но и отступление чревато не только территориальными потерями.

Как отмечается в материале, отвод войск из Покровска для занятия «более выгодных рубежей» (читай – поспешное бегство под огнем ВС РФ – прим.ред.) может быть воспринят как стратегический успех российской стороны и использован для демонстрации неспособности Киева противостоять достижению Москвой её целей в СВО. В то же время продолжение уличных боев в городской черте грозит значительными потерями в живой силе и технике, что критически опасно для страны, уже испытывающей острый дефицит личного состава на фоне превосходства противника в численности.

С военной точки зрения установление контроля Российской армии над Покровском создаёт потенциальную угрозу прорыва в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, чья система обороны оценивается экспертами как менее подготовленная.

Текущая ситуация усугубляется негативным опытом обороны других восточных городов, включая Бахмут и Авдеевку, где украинские силы, заняв позиционную оборону, понесли значительные потери в ходе последующего наступления российской армии.

Стратегический эксперт американской компании Sonata Андрей Рыженко заявил, что действия России направлены на максимальное расширение подконтрольных территорий на востоке и юге Украины. По его мнению, это позволит Москве получить дополнительные козыри на возможных переговорах.

Согласно оценкам военных аналитиков, украинской стороне необходимо оперативно принять решение, поскольку временное окно для организованного отхода из Покровска уже фактически захлопнулось. При этом отступление может дать войскам тактические преимущества, если им удастся создать новые оборонительные рубежи до наступления зимы. В числе потенциальных выгод называются сокращение линии фронта и оптимизация логистического обеспечения.

На Украине признали тяжелое положение ВСУ в Красноармейске

За время боев за город потери ВСУ, по имеющимся данным, превысили 6,5 тысяч военнослужащих убитыми. На текущий момент в окружении в районе Покровска находятся более 5 тысяч украинских бойцов.

По информации источника SHOT, за последние 24 часа украинская сторона трижды безуспешно пыталась прорвать кольцо окружения. В частности, артиллерийским огнём была накрыта 68-я егерская бригада, предпринявшая попытку отхода через лесополосу в направлении Гришино, в результате чего было уничтожено до 25 военнослужащих ВСУ.

От участников боевй поступают сведения о критической ситуации со снабжением окружённых подразделений: в Покровске полностью исчерпаны запасы продовольствия, а медицинские работники остались без лекарств и необходимых средств для оказания помощи. Множество раненых погибают из-за невозможности их эвакуации, поскольку все автомобильные трассы и подъезды к городу находятся под огневым контролем российской армии, а любое перемещение украинских сил пресекается операторами беспилотников.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, в попытках деблокировать Покровск задействованы подразделения 425-го штурмового полка, расчёты спецподразделений, сводные группы Сил специальных операций, Военной службы правопорядка, Национальной гвардии и Главного управления разведки. Именно эти формирования ведут бои в так называемой серой зоне. А широко распиаренная операция ГУР по высадке десанта оказалась неудачной — в день ее проведения подразделение понесло катастрофические потери и было практически полностью уничтожено.