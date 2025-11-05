Паром на переправе не меняют: выдержит ли Калининградская область давление НАТО

Над Калининградской областью опять нависла угроза. С 2022 года прибалтийские страны и Польша грозят российскому эксклаву «удушением», то перекрывая поставки по железной дороге, то пытаясь помешать паромному сообщению. За эти годы область более-менее научилась справляться с экономическим давлением. Но сейчас НАТО грозит уже военными мерами в отношении области. Справится ли эксклав с ситуацией в этот раз и насколько серьезны угрозы стран НАТО?

Ситуация с транзитными артериями, ведущими в Калининградскую область, резко обострилась в июне 2022 года. Литва начала методично вводить запреты на поставки в российский регион важнейших промышленных компонентов, к которым отнесли чугун и сталь, десятки наименований сложного оборудования и даже высокотехнологичные изделия для авиационной и космической сферы. Затем под запрет попали цемент, древесина, лаки и краски, широкий спектр других стройматериалов, а также удобрения. В списках ограничений для поставок оказались даже спиртные напитки и икра. С каждым месяцем список становился всё обширнее: из транзитных потоков исчез уголь, а к декабрю к нему присоединилась и российская нефть, жизненно важное топливо для любой экономики. По оценкам властей, эта тщательно выстроенная сеть запретов опутала от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, некогда беспрепятственно циркулировавших между регионом и основной территорией России, создавая вокруг Калининградской области своеобразный экономический барьер.

Тогда выход нашелся: с перекрытием железнодорожных поставок Россия вынужденно обратилась к расширению морских перевозок. Паромные маршруты из Усть-Луги стали основной линией снабжения и коммуникации. Только в октябре 2025 года через Балтику было переправлено свыше 105 тысяч тонн грузов. Непрерывную связь с эксклавом осуществляет около 30 судов, которые возят грузы в порты Калининград и Балтийск. Паромами в Калининградскую область идут горюче-смазочные материалы, строительные компоненты, удобрения и, что особенно важно, продовольствие.

Хотя за минувшие годы области пришлось заняться локальным «импортозамещением» . Регион, например, практически на 100% обеспечивает себя сельскохозяйственной продукцией. Зерно, молоко и молокопродукты, мясо и мясопродукты, овощи и бахчевые, картофель, фрукты и ягоды — местного производства. Есть в эксклаве и собственные полезные ископаемые, а соответственно и промышленные предприятия, связанные с их переработкой. В структуре добычи полезных ископаемых на долю нефти и природного газа приходится 71,5 %. Нефть добывают на 26 месторождениях на суше и 2 месторождениях на шельфе Балтийского моря. Так же область обеспечивает себя электрогенерацией за счет десятков ТЭЦ, работающих на местном газе. Поэтому «удушить» область окончательно — затруднительно. Но проблемы создать, конечно, можно. Однако, как неоднократно отмечали эксперты, попытки перекрыть паромное сообщение и запретить гражданское судоходство — это уже «объявление войны». Насколько страны Балтии и Польша готовы иметь дело в море не с мирными паромами и сухогрузами, а с Балтийским военным флотом? Судя по тому, что Прибалтика охватывает ужас при виде неопознанных дронов, даже представить трудно, что они испытают при приближении, скажем, БДК «Калининград» или даже малых ракетных катеров...