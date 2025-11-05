Тела нашли в яме: почему экс-полицейского подозревают в убийстве «Миссис Бурятия»

Убийство «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой раскрыли спустя полтора года. Женщина бесследно исчезла весной 2024 года, затем по всему Улан-Удэ находили следы ее крови и одежду погибшей. Тела самой Сэсэг и ее спутника обнаружили в яме. Преступником считают бывшего полицейского. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого загадочного убийства.

Загадочное исчезновение Сэсэг

Загадочное исчезновение 30-летней Сэсэг Буиновой произошло 11 апреля в столице Бурятии Улан-Удэ. Днем женщина отправилась таксовать на своем автомобиле Mitsubishi Outlander, а около 22:00 планировала прогуляться с подругами, но встреча отменилась — женщина решила поехать домой к детям. По крайней мере, так она сказала своим знакомым.

На самом же деле она отправилась на стоянку местного торгового центра. Там ее ждал 26-летний Станислав Норбоев. Пара провела в машине почти час, после чего к ним подсел третий человек. Спустя некоторое время автомобиль Сэсэг выехал с парковки и скрылся в неизвестном направлении.

Когда вечером женщина не вернулась домой, родственники обратились в полицию. На следующий день начались поиски Сэсэг и Станислава. По Улан-Удэ расклеили листовки с ориентировками, пропавшую пару искали полицейские и волонтеры. Было возбуждено уголовное дело об убийстве — это стандартная процедура при бесследном исчезновении людей.

Через несколько дней поисков недалеко от железной дороги обнаружили улики — судмедэксперты установили, что это кровь Станислава. Еще через некоторое время обнаружили зеркало заднего вида автомобиля Сэсэг, а затем и саму иномарку. Брошенная машина стояла со скрученными номерами возле новостройки. Салон был перепачкан кровью пропавшей женщины.

По камерам видеонаблюдения следователи отследили примерный маршрут Mitsubishi Сэсэг и выяснили, что машина направлялась на пустырь. Позднее там нашли следы крови, колготки Сэсэг, водительское удостоверение и одежду Станислава. Все это валялось в овраге. Там же лежал перепачканный кровью матрас.

Что известно о Сэсэг и ее спутнике

На момент исчезновения Сэсэг Буиновой было 30 лет. Она была замужем за бизнесменом и воспитывала двоих детей. Девушка занималась пением в студии вокала и много путешествовала. По вечерам Сэсэг подрабатывала таксисткой и развозила людей на своем Mitsubishi Outlander. А в 2024 году она приняла участие в конкурсе красоты «Миссис Бурятия».

— Я — это моя семья, мой муж и мои дети. Я радуюсь жизни, каждому новому дню и верю в то, что каждый из нас должен быть счастливым, — рассказывала она, выступая на сцене перед жюри.

7 апреля она получила титул «Миссис Топ-модель — 2024», а менее чем через неделю бесследно исчезла.

Станиславу Норбоеву было 26 лет. 74.ru пишет, что мужчина познакомился с Сэсэг в ночном клубе за неделю до исчезновения. После этой встречи Станислав сам нашел страницу новой подруги в соцсетях. Пара стала переписываться, а 11 апреля решила встретиться. Муж Сэсэг не знал об этой «интрижке».

Тела в яме и сожженный гараж

Поиски Сэсэг и Станислава продолжались целый год. В мае 2025-го обоих нашли мертвыми в заброшенном гараже в микрорайоне Аэропорт. Тела с несколькими огнестрельными ранениями лежали в яме.

Личность третьего мужчины, который подсел в машину к Сэсэг, раскрыли лишь в ноябре 2025 года. Но к тому моменту он был уже мертв. Убийцей считают 40-летнего бывшего полицейского. По версии следствия, 11 апреля 2024 года мужчина заметил машину посреди стоянки ТЦ, проник в салон автомобиля и, угрожая пассажирам пистолетом, заставил Сэсэг выехать в безлюдное место — на промзону. Там он их застрелил, а тела спрятал в лесу неподалеку.

Затем преступник сел в машину Сэсэг и уже собирался уезжать, но его заметили охранники промзоны. Стражи порядка потребовали у мужчины документы, и он предъявил удостоверение бывшего сотрудника полиции. Затем охранники попросили его немного подождать, а сами отправились смотреть по камерам, чем мужчина занимался на пустыре. Когда они вернулись, убийца уже уехал.

Автомобиль Сэсэг преступник бросил во дворе многоэтажки. Затем он решил перепрятать тела убитой пары.

— В ночь на 13 апреля обвиняемый под предлогом одолжил автомобиль у своего знакомого и использовал его для транспортировки тел убитых в смотровую яму заброшенного гаража на окраине города. Опасаясь разоблачения, преступник решил устранить возможного свидетеля — владельца автомобиля. В ночь на 20 апреля он прибыл в поселок Сотниково, где застрелил своего знакомого, после чего поджег гараж с помощью горючей жидкости, — рассказали в управлении Следственного комитета по Республике Бурятия.

В момент расправы к гаражу вернулись знакомые убитого мужчины. Преступник попытался на них напасть, но потерпевшим удалось сбежать. После этого подозреваемый совершил самоубийство прямо возле сгоревшего дома. Позднее его тело нашли спасатели, приехавшие тушить пожар.

У преступника были проблемы с психикой

Следователи считают, что предполагаемый преступник не был знаком ни с Сэсэг, ни с ее спутником. Мотивом убийства считают ограбление.

По данным «Байкал Daily», подозреваемый уволился из полиции в 2021 году. После начала спецоперации на Украине он продал все имущество и уехал с семьей в США. Там у него возникли проблемы с получением статуса беженца, и мужчине пришлось вернуться на родину без денег и работы. Обстановка в семье накалялась. Тогда подозреваемый решил пойти на ограбление.

Когда полиция вышла на след предполагаемого преступника, он отправил своей жене сообщение, что его якобы подставили. Затем мужчина удалил переписку со своего телефона. Жена также «подчищала» смартфон подозреваемого перед тем, как отдать мобильник следователям.

Позднее подозреваемому посмертно провели психолого-психиатрическую экспертизу. Врачи пришли к выводу, что у мужчины было депрессивно-параноидное состояние, которое выражалось в бредовых идеях, раздвоении личности и мании преследования.

