Что на самом деле стоит за рассказами о контактах с НЛО

Пятьдесят лет назад загадочно исчез американский лесоруб Тревис Уолтон. Это происшествие стало одним из самых известных эпизодов якобы похищения людей неопознанными летающими объектами. Подобные истории десятилетиями широко освещались в СМИ и традиционно привлекают внимание общественности. RT приводит пять известных случаев «контактов» с НЛО и мнения исследователей о том, что может стоять за подобными инцидентами на самом деле.

Исчезновение лесоруба

Вечером 5 ноября 1975 года семь американских лесорубов под руководством Майка Роджерса выехали на работу неподалёку от города Сноуфлейк в Аризоне. Согласно их свидетельствам, по дороге они заметили свечение в небе и остановили машину, чтобы разглядеть источник света. Им якобы оказался дискообразный объект диаметром около шести метров. Один из работников — Тревис Уолтон — вышел из автомобиля и попытался приблизиться к объекту. Однако в него ударил зеленовато-голубой луч, после чего лесоруб упал. Испуганные коллеги оставили его и поехали за шерифом. Вернувшись, они обнаружили, что Тревис исчез. Шериф сразу организовал поиски, но Уолтона найти не смогли.

Правоохранители заподозрили лесорубов в убийстве Тревиса и в том, что историю с НЛО они выдумали, чтобы скрыть правду. Однако проверка на полиграфе подтвердила их искренность.

Пять дней спустя Уолтон, по его словам, очнулся на лесной дороге неподалёку от Сноуфлейка. Добравшись до телефона, он позвонил сестре, после чего потерял сознание. Со временем к нему якобы начала возвращаться память о произошедшем. Его свидетельства были дополнены утверждениями, полученными во время сеансов гипноза. Лесоруб рассказывал, что побывал в некоем помещении, где контактировал с гуманоидами. При этом в «окно» он видел космос со звёздами.

Тревис прошёл два обследования на полиграфе, одно из которых показало, что он неискренен, а другое, напротив, — что он говорит правду. Критики утверждали, что лесорубы могли выдумать историю, чтобы отодвинуть сроки выполнения работ, за которые получили аванс. Однако позже выяснилось, что в тот момент форс-мажор всё равно не позволял оставить себе деньги по невыполненному контракту. Поэтому выдумка не имела смысла.

Из-за инцидента с Уолтоном поднялась шумиха в СМИ. В 1993 году на основе истории лесоруба был снят фильм «Огонь в небе». Режиссёр Роберт Либерман участвовал также в создании «Секретных материалов», «Никиты», «Декстера» и «Мыслить как преступник».

Впрочем, в средствах массовой информации широко освещались и другие подобные инциденты. И если часть из них можно списать на выдумки, то некоторые явно имели под собой какое-то основание — правда, совсем не факт, что инопланетное.

«Тема инопланетного происхождения НЛО вообще и похищения людей их экипажами в частности является частью современной городской мифологии наряду со снежным человеком и лох-несским чудовищем. СМИ охотно подхватывают её, поскольку она, во-первых, востребована — людям нравятся загадочные истории, особенно если они «противоречат современной науке». Во-вторых, тема социально безопасна, поскольку не затрагивает ничьих интересов. Иными словами, публикации о летающих тарелках — это гарантированное читательское внимание и отсутствие претензий при отсутствии необходимости проверять факты», — рассказал в беседе с RT заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

По его словам, одним из примеров эксплуатации данной темы стала шумиха, поднявшаяся в СМИ вокруг кометы 3I/ATLAS, которую астрофизик Ави Леб из Гарвардского университета «заподозрил» в том, что она может быть кораблём пришельцев.

«Эту идею продвигает один-единственный человек на Земле, однако СМИ охотно тиражируют его высказывания», — отметил учёный.

В некоторых случаях объекты, которые журналисты объявляют космическими кораблями, оставляют после себя следы или попадаются на глаза большому количеству очевидцев. Однако таким происшествиям часто находятся вполне «земные» объяснения, хотя их и не всегда можно доказать со стопроцентной уверенностью.

Физик прокомментировал версию об инопланетном происхождении 3I/ATLAS

Инопланетяне или спецслужбы?

21 октября 1978 года пилот Фредерик Валентич, совершавший полёт над Бассовым проливом в Австралии при хороших погодных условиях, связался с управлением воздушным движением в Мельбурне и передал, что его преследует неизвестный объект, от которого исходит зеленоватое свечение. По словам пилота, неопознанный аппарат пролетал над ним, словно играя в какую-то игру. В конце сеанса Валентич заявил, что «это не самолёт». Затем по радио 17 секунд передавался непонятный скрежет — и связь прервалась. Самолёт бесследно исчез вместе с пилотом. Около 20 живущих неподалёку людей заявили, что видели в небе зеленоватый огонь, а ещё трое — что рассмотрели ниже этого свечения огни самолёта. Кроме того, примерно за 20 минут до инцидента фотограф Рой Манифолд случайно снял над морем некий быстро движущийся объект. Власти Австралии так и не смогли установить причины исчезновения Валентича. По одной из версий, пилот мог потерять пространственную ориентацию, перепутать с НЛО планеты и допустить столкновение с водой.

7 января 1948 года в полицию города Мейсвилл в Кентукки поступили многочисленные сообщения об НЛО, напоминающем парашют, но диаметром около 75 м и с металлическим отблеском. Полиция сообщила об этом на авиабазу Годмен. Радар базы «засёк» неизвестный объект на юго-востоке от аэродрома. По тревоге в воздух поднялись четыре истребителя. Лётчики, приблизившись к объекту, сообщили, что он огромный и металлический. Командир звена капитан Томас Мантелл решил преследовать НЛО. После того как остальные самолёты повернули назад, он попытался сблизиться с объектом — и связь с лётчиком прервалась. Позже стало известно, что его истребитель взорвался в воздухе. Мантелл скончался от удушья ещё до удара о землю: у него не было кислородной маски. Высказывались предположения, что пилот преследовал Венеру, ложное Солнце или аэрозонд с разведывательным оборудованием. В тот же день НЛО наблюдали в соседнем Огайо.

«На мой взгляд, сообщения об НЛО — это дезинформация прикрытия для того, чтобы прикрыть военные проекты, где используется секретная техника», — отметил в беседе с RT Павел Полуян, доцент Сибирского федерального университета, член Союза писателей России, автор книги «Охота за НЛО».

Похожим образом часто объясняют инцидент, известный как «Случай в Каскадных горах». 24 июня 1947 года американский бизнесмен Кеннет Арнольд совершал перелёт из Чехейлиса в Якиму и решил по пути поискать пропавший без вести военно-транспортный самолёт С-46, за обнаружение которого было обещано вознаграждение. Однако вместо этого он увидел в воздухе девять плоских светящихся объектов, которые сравнил с блюдцами. Сопоставив расстояние между различными горными вершинами со временем, за которое НЛО его преодолели, Арнольд понял, что объекты двигались быстрее скорости звука. Кеннет сообщил о произошедшем в Центральную авиационную службу и дал комментарии журналистам. Скептически настроенные исследователи объясняли инцидент испытанием ракет или новейших летательных аппаратов, а также отражением солнечных лучей от снежной поверхности. Однако ни одна из версий так и не стала окончательной.

20 мая 1967 года геолог Стефан Михалак (в прошлом офицер разведки), проводивший исследования в районе посёлка Фалкон-Лейк в Канаде, по его словам, увидел два дискообразных объекта, один из которых улетел, а другой — приземлился на скале. Как позже рассказывал геолог, оставшийся на земле объект был сначала красным, а затем — цвета нержавеющей стали. Из находившихся на его поверхности отверстий шёл яркий свет. Михалак слышал звук, напоминающий шум мотора, и чувствовал запах серы. Геолог решил, что наблюдает за потерпевшим крушение военным летательным аппаратом. Подойдя к отверстию, показавшемуся ему входом, Стефан услышал что-то похожее на человеческие голоса. Он попытался заговорить с находившимися на борту лицами на разных языках, но ответа не получил. Заглянув в отверстие, Михалак увидел панель с индикаторами, однако вход закрылся.

Объект развернулся, и геолог оказался перед чем-то, напоминающим вентиляционную решётку, из которой вырвался поток горячего газа. На Стефане загорелась рубашка, которую ему пришлось сбросить. Когда объект взлетел, геолог почувствовал тошноту и головную боль. После возвращения домой Михалак попал в госпиталь. Врачи отметили наличие на его теле язв, напоминающих ожоги I степени, и снижение количества лимфоцитов. Несколько месяцев у него наблюдались выпадение волос, потеря аппетита и слабость. При этом медики признали Стефана совершенно здоровым психически. Один из экспертов предположил наличие у него лучевой болезни. Внятных объяснений инцидента так и не нашли.

«За наблюдениями «пришельцев» могут скрываться случаи, когда испытуемая земная секретная техника по разным причинам совершала посадку. Кроме того, часть инцидентов — это банальные газетные утки и измышления не совсем здоровых людей», — подчеркнул Павел Полуян.

По словам исследователей, несмотря на наличие рациональных объяснений, существуют люди, на которых истории об НЛО оказывают сильное психологическое влияние. И этот социальный эффект будет сохраняться ещё долго.