Трамп опять сменил сторону в конфликте России и Украины

Почти незаметно для широкой публики на прошедшей неделе в Минске прошла Международная конференция по евразийской безопасности. Собственно, не удивительно. Это же не «Буревестник» с «Посейдоном», не киношный «Черный ястреб» у Красноармейска, и даже не Трамп с ядерными испытаниями. А ведь на этой конференции госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев озвучил важнейшую мысль: в идеологию все упирается, а не в экономические связи.

«Западные партнеры», диктовавшие Ельцину новую российскую Конституцию, прекрасно понимали, что страну и народ надо лишить идеологии. Собственно так и вышло. Если кто не помнит: «Статья 13. 1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Страшное прямо-таки слово «идеология».

Вот поэтому сейчас и случаются конфузы, когда День народного единства (вы же помните, чему он посвящен?) отмечают фестивалями плова, а в официальном канале МИД России, в сообщениях, посвященных празднику, нет изображения православного храма с крестом (мечеть с полумесяцем есть) — даже картину Верещагина «Осада Троице-Сергиевой лавры» обрезали так, чтобы купола не были видны. Видимо ради дружбы народов. Не очень понимают наши чиновники (что уж говорить о «низах») идеологическое наполнение праздника.

А вот, что говорил Глазьев про идеологию: «На трагическом примере Украины мы видим, что сами по себе экономические связи не могут гарантировать сохранение единства и даже обеспечение общих интересов. Одна треть белорусской экономики замыкается на российский рынок, но в украинской экономике зависимость была ещё больше. Было понятно, что отказ Украины от наших интеграционных процессов приведёт к экономической катастрофе. Так оно и произошло, но наши оппоненты говорили, что «это наш идеологический выбор». Идеологическая «Анти-Россия» сумела захватить значительную часть украинской элиты. И в итоге привела и Украину, и наш Русский мир в целом к украинской катастрофе, последствия которой нам ещё очень долго предстоит преодолевать».

В Китае вот у руля Коммунистическая партия. В Белоруссии день Великой Октябрьской социалистической революции — государственный праздник. У Запада есть глобалистско-либеральная идеология. А мы значит «свои, буржуинские» (цитата сами знаете кого) и вся разница — только в «вопросе гомосексуализма»? Вот это будет «красной линией» с Западом, а в остальном, значит, мир, дружба, жвачка, капиталистическая эксплуатация и тесные экономические связи? Что-то тут не то. С Украиной они, оказываться были теснее, чем с Белоруссией. И что в итоге?

Скидки на нефть не гарантируют верность и союзнические отношения. Что гарантирует? Спросите у КНДР.

Владимир Владимирович на неделе рассказывал городу и миру про «Буревестник» и «Посейдон». Про оружие, соответственно, гарантированного поражения и неминуемого удара возмездия. И Трамп решил (опять передумал, потом опять передумает), что «Томагавки» Киеву не нужны. Но он проведет ядерные испытания. Кто там разбираться из широкой публики будет, что является ядерными испытаниями, а что нет - «Минитмен» запустим, и скажем «было». Еще вместо Венесуэлы (пока) захотел напасть на Нигерию, где происходит резня христиан. Мало того, он даже вспомнил свою же формулу, что «иногда сцепившимся в схватке нужно дать побороться». Это он про Россию с Украиной. Ладно, опять в наши слоны записываем.

Вот сейчас он в гольф поиграет, газеты почитает, пообщается с какими-нибудь евробюрократами, и опять начнет требовать «немедленного прекращения огня». Ну, выпишем из «слонов» и запишем в «проклятые пиндосы». И так до бесконечности - «идеология» (ее отсутствие) не позволяет выработать однозначное отношение, как это сделано в ряде стран.

«Нет в мире стабильности»...

Хотя кое-где есть. Киев, где глава режима окончательно ушел на фабрику грез, продолжает кормить общественность голливудскими сюжетами. Вот последний, например. На помощь окруженной многотысячной группировке ВСУ (окруженной многотысячной нашей группировкой) летит под Красноармейск (укр. Покровск) на сверхмалой высоте вертолет «Черный ястреб» (или два, что дела не меняет). Из него высаживаются 11 спецназовцев и освобождают ВСУ из окружения. Как задача максимум — отжимают Крым. План абсолютно надежный. Что могло пойти не так?

В эпоху видеосалонов многие пытались учить кунг-фу по фильмам «Кулак ярости» и «Путь дракона». Заканчивалось это печально при встрече на улице с реальными пацанами. А ведь тоже план был надежный.

Еще на неделе был интересный соцопрос. Так вот, если верить ВЦИОМа, 88% молодежи искренне гордятся быть гражданами нашей страны. В целом же испытывает гордость из-за гражданства России 81% населения. И вот, что показательно, среди младших миллениалов (детей 1990-х) патриотизма меньше – 77%. Этот показатель самый низкий среди всех поколений. Понятно, почему либералы называют тот период «благословенными девяностыми» - рухнула тогда идеология.