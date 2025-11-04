В Израиле разгорелся скандал из-за утечки свидетельств жестокости армии

Высокопоставленного военного юриста Израиля арестовали после того, как она призналась в утечке видеозаписи с жестоким обращением со стороны солдата. Правые политики и эксперты назвали солдат, обвиняемых в нападении на задержанного палестинца, "героями", а военных следователей – предателями.

Израильская полиция арестовала и заключила под стражу высокопоставленного офицера по правовым вопросам вооруженных сил после того, как она призналась в утечке видеозаписи того, как солдаты напали на задержанного палестинца, а затем, по сути, солгала о своих действиях высокому суду Израиля, пишет The Guardian.

Генеральный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми заявила в заявлении об отставке на прошлой неделе, что она разрешила публикацию видео, чтобы предотвратить нападения на военных следователей и прокуроров, работающих над этим делом.

Правые политики и ученые мужи называли солдат, задержанных по этому делу, “героями”, обвиняли военных следователей в предательстве и призывали прекратить дело против солдат, отмечает The Guardian.

Израильские СМИ сообщают, что Томер-Йерушалми была арестована по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении доверием, злоупотреблении служебным положением, препятствовании правосудию и разглашении официальной информации государственным служащим. Ее арест и содержание под стражей поднимает серьезные вопросы о верховенстве закона в Израиле, ответственности за жестокое обращение и убийства палестинцев во время того, что комиссия ООН назвала геноцидальной войной, и способности страны защитить себя в международных судах, констатирует The Guardian.

В июле 2024 года прокуратура провела обыск в военном следственном изоляторе Сде Тейман, который приобрел дурную славу из-за пыток, и задержала 11 солдат для допроса. Они подозревались в жестоком нападении на палестинца из Газы, включая анальное изнасилование, пишет The Guardian. Согласно обвинительному заключению, жертва была госпитализирована с травмами, включая перелом ребер, пробитое легкое и повреждение прямой кишки, и Томер-Йерушалми начала расследование.

Правительство, а также крайне правые политики и эксперты обвинили ее в том, что она нанесла ущерб репутации Израиля во всем мире, скрыв дело и опубликовав видеозапись, фактически превратив ее усилия по преследованию экстремистского насилия в проект по подрыву государства.

“Инцидент в Сде-Теймане нанес огромный ущерб имиджу государства Израиль и Армии обороны Израиля”, - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем заявлении в воскресенье. “Это, пожалуй, самая серьезная атака на связи с общественностью, которой подверглось государство Израиль с момента своего создания”.

После первых задержаний солдат по этому делу летом 2024 года толпа ультраправых собралась у здания следственного изолятора, требуя прекратить расследование. Некоторые из протестующих, включая министра и двух членов Кнессета, ворвались на территорию базы.

Томер-Йерушалми опубликовала это видео в августе 2024 года после протестов, заявив в своем заявлении об отставке, что это была “попытка развенчать ложную пропаганду против армейских правоохранительных органов”.

Несколько дней спустя пятерым солдатам были предъявлены обвинения в насилии при отягчающих обстоятельствах и причинении тяжких телесных повреждений. Их имена не называются, и в настоящее время они не находятся под стражей и не подпадают под какие-либо юридические ограничения, сообщают израильские СМИ.

Томер-Йерушалми впоследствии отказалась начинать или продвигать расследование других случаев возможных военных преступлений израильских военных из-за давления общественности на это дело, сообщает "Гаарец".

Во время войны был осужден только один израильский солдат за нападение на палестинцев, содержавшихся под стражей, хотя в израильской тюремной системе были задокументированы широко распространенные пытки и жестокое обращение, и десятки палестинцев умерли в плену, отмечает The Guardian.

Ни одному солдату не были предъявлены обвинения в убийстве мирных жителей в Газе, даже после громких нападений, вызвавших возмущение международного сообщества, включая убийство парамедиков и удары по команде благотворительной организации World Central Kitchen. За два года в результате нападений и авиаударов в Газе погибли десятки тысяч мирных палестинцев.

Нападки на Томер-Йерушалеми из-за дела Сде Тейман усилились в последние дни на фоне сообщений о том, что она несет ответственность за утечку видеозаписи. Даже после того, как она объявила о своей отставке, на нее поступали официальные требования уйти в отставку и личные угрозы в Интернете, констатирует The Guardian.

Кампания ненадолго приостановилась в воскресенье днем из-за опасений за ее жизнь, после того как ее партнер сообщил в полицию о ее пропаже, а ее автомобиль был найден пустым на пляже в районе Тель-Авива с запиской внутри, сообщают израильские СМИ.

Затем ее нашли, и через несколько минут нападки возобновились. Ультраправый комментатор Йинон Магал написал в соцсети: “Мы можем приступить к линчеванию”, добавив подмигивающий смайлик.

Вскоре после этого, по сообщениям израильских СМИ, у ее дома собрались протестующие, выкрикивавшие лозунги, в том числе “мы не дадим тебе покоя”. Министр обороны Исраэль Кац позже обвинил ее в “распространении кровавой клеветы”.

Традиционно правительство и военные Израиля считали существование независимой судебной системы решающим препятствием для международных трибуналов, расследующих действия Израиля в связи с предполагаемыми злоупотреблениями в отношении палестинцев, пишет The Guardian. Там, где существует надежная национальная правовая система, желающая и способная расследовать преступления и преследовать их в судебном порядке, международные суды с меньшей вероятностью обладают юрисдикцией для вмешательства.

В последние десятилетия многие израильтяне рассматривали роль генерального военного прокурора “как защиту солдат от судебного преследования за рубежом”, - сказал профессор Ягиль Леви, глава Института изучения военно-гражданских отношений при Открытом университете Израиля.

“Другими словами, закон поддерживается не как ценность сама по себе, а как средство защиты от международных трибуналов”.

Теперь даже такой юридический прагматизм подвергается нападкам со стороны правых политиков, влияние которых можно увидеть в отсутствии юридической ответственности за поведение солдат в Газе в течение последних двух лет, добавил Леви.