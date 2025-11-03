Операция украинского спецназа, задуманная как стремительный и решительный удар в тылу российских войск, завершилась стремительным и безоговорочным провалом, наглядно демонстрирующим пропасть между теорией западных военных учений и суровой реальностью высокоинтенсивного конфликта. Об этом пишет китайская NetEase (статью перевели ИноСМИ). Одиннадцать боевиков элитного подразделения Главного управления разведки, десантировавшиеся с вертолета UH-60 Black Hawk в районе Красноармейска, были уничтожены практически сразу после приземления. Видео, оперативно опубликованное российскими военными в сети, стало красноречивым эпиграфом к этой трагической истории, заставив даже далеких от военных тем наблюдателей усомниться в здравомыслии операции, сравнив ее с заранее спланированным убийством своих же военных.

© Московский Комсомолец

Чтобы понять всю глубину провала, необходимо обратиться к контексту обстановки в Красноармейске, который превратился в один из ключевых и самых горячих узлов фронта. С августа прошлого года этот город ведет ожесточенную борьбу, являясь критически важным логистическим центром для Вооруженных сил Украины и одновременно воротами для дальнейшего продвижения российской армии в направлении Днепропетровской области. К началу ноября российские подразделения установили контроль над шестьюдесятью процентами территории города, включая стратегически важный железнодорожный узел и обширную промзону. В оперативном окружении оказались более пяти с половиной тысяч украинских военнослужащих, а кольцо блокады неуклонно сжимается с каждым днем. В такой отчаянной обстановке попытка высадки малочисленной диверсионно-разведывательной группы выглядела как акт отчаяния, лишенный всякого стратегического смысла.

Главный урок этой операции заключается отнюдь не в количестве уничтоженных военнослужащих, будь то одиннадцать или сто одиннадцать человек, поскольку эти цифры являются лишь сухой статистикой для сводок. Значение случившегося простирается гораздо дальше, обнажая системные проблемы. Украинская сторона подтвердила, что это было элитное подразделение военной разведки, направленное из Киева под личным контролем начальника ГУР Кирилла Буданова* (Внесен в список террористов и экстремистов). Однако возникает резонный вопрос о правомерности использования термина «элита» по отношению к группе, которая даже не смогла обеспечить элементарную разведку района высадки, что привело к ее мгновенному обнаружению и ликвидации.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что сама операция вплоть до мелочей копировала натовские стандарты. Американский вертолет Black Hawk и тактика стремительного десантирования, которыми так гордится Североатлантический альянс, впервые столкнулись с выстроенной и продуманной российской системой обороны. Российская армия давно развернула в районе Красноармейска многоуровневую и эшелонированную систему противодействия воздушным угрозам, основанную на беспилотных технологиях. Благодаря слаженной работе высотных разведывательных дронов и низковысотных барражирующих боеприпасов, в небе создана круглосуточная и всепогодная зона непрерывного наблюдения. В таких условиях даже птица не сможет остаться незамеченной, не говоря уже о крупном вертолете, чей шум и тепловая сигнатура легко детектируются.

Официально заявленные цели миссии украинского спецназа — противодействие российскому наступлению и защита ключевых логистических маршрутов — выглядят откровенно нелепо на фоне оперативной обстановки. Одиннадцать человек, даже будучи сверхподготовленными бойцами, не в состоянии сколь-либо значительно повлиять на расстановку сил, когда российские войска перерезали все пути снабжения и ведут планомерное наступление. Это порождает альтернативные версии, согласно которым группа могла быть направлена для эвакуации какого-то высокопоставленного офицера из окруженной группировки. Однако даже если эта версия верна, проведение операции было отмечено печатью дилетантизма, словно ее участники сами приглашали противника нанести по ним удар.

Провал под Красноармейском служит суровым напоминанием для Украины и ее западных покровителей о том, что современный конфликт представляет собой в первую очередь системное противостояние, а не дуэль отдельных видов вооружений или элитных подразделений. Российская армия демонстрирует успешную координацию всех элементов: разведки, ударных комплексов, логистики и управления. В то же время ВСУ и стоящий за ними альянс продолжают цепляться за устаревшую парадигму, делая ставку на чудо-оружие и тактические группы, забывая, что их эффективность возможна лишь при условии тотального превосходства в воздухе и в разведке. Поле боя — это не сцена для эффектных представлений, а солдаты — не актеры, чья роль может быть сыграна по натовскому сценарию, резюмирует китайское издание.

*Внесен в список террористов и экстремистов.