«Томагавки» снова в игре: Кремлю прислали новую черную метку

Трамп снял с повестки дня вопрос о поставках «Томагавков» режиму Зеленского. А вот проукраинская — или, вернее, антироссийская - «партия» в американской верхушке не сняла. На этой неделе канал CNN выдал «сенсацию»: министерство обороны США решило, что «Томагавков» в американских арсеналах вполне достаточно и дало добро Белому дому на их поставку Киеву. Из текста утечки следует, что это произошло еще до истории с внезапно назначенным и не менее внезапно отмененным саммитом Трампа и Путина в Будапеште. И это резко снижает реальное политическое значение этой новости — резко, но не до конца.

«Дипломатические переговоры» - обычно под этой формулировкой подразумевают неспешный разговор обладающих властей личностей в комфортном помещении. Но, если использовать профессиональный жаргон специалистов по марксизму-ленинизму, это всего лишь «надстройка». «Базисом» дипломатических переговоров является баланс сил: наличие у высоких договаривающихся сторон различных рычагов давления и демонстрация готовности их использовать. Если этот «базис» убедителен, то и процесс «надстройки» пойдет как надо. Но вот если с «базисом», то какие бы красивые фразы не использовались во время «надстройки», то все будет вхолостую.

Эта теория. А вот как выглядит практика. На этой неделе газета The New York Times обвинила Кремль в том, что он использует новости о наличии у России ранее неизвестных — или, выразимся так, ранее менее хорошо известных - видов оружия для того, чтобы вновь усадить США за стол переговоров: «Сначала президент Трамп отменил запланированный саммит в Будапеште, посвященный войне на Украине, и ввел санкции против России. Затем президент Владимир Путин объявил, что Россия успешно испытала два опасных вида ядерного оружия, предназначенных для возможной войны в судный день против Соединенных Штатов. Аналитики говорят, что выбор времени, возможно, был сделан неслучайно. Смысл сигнала мистера Путина ясен: учитывая серьезную угрозу, исходящую от ядерного арсенала России, Соединенным Штатам в конечном счете придется уважать мощь Москвы и вести с ней переговоры - нравится это им или нет».

Американцы, проводя свою линию по отношению к России, занимаются примерно тем же самым. В чем, например, смысл утечки CNN, с которой я начал этот текст? В том, что официальное объяснение Трампа причин того, почему он не даст Киеву «Томагавки» (они, мол, нужны самой Америке), не совсем соответствует действительности? Возможно, да. Но в том, что это объяснение является всего лишь отговоркой, и раньше никто особо не сомневался. Поддержание и наращивание психологического давления на Москву — вот другая важная причина того, что в американском военном ведомстве вдруг решили поведать миру о том, что «Томагавков» у них на самом деле предостаточно.

И выбор времени для отправки такого сигнала тоже, скорее всего, не случаен. Российский МИД только что критически высказался по поводу силовых действий США в прибережных водах Латинской Америки: «Решительно осуждаем применение избыточной военной силы при решении антинаркотических задач...Подтверждаем нашу твердую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета. Выступаем за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира. Необходимы шаги по деэскалации ситуации и содействию нахождению решений имеющихся проблем в конструктивном ключе с уважением международно-правовых норм».

«Твердая поддержка» Москвы руководству Венесуэлы сейчас нужна как никогда. Якобы имевшая место попытка местного президента Мадуро сделать ручкой Кремлю и достичь закулисных договоренностей с американцами не увенчалась успехом. Считая Мадуро легкой мишенью, Трамп явно рассматривает возможность нанесения силовых ударов по Венесуэле. При этом России аккуратно посылается сигнал, что ей не стоит особо усердствовать в деле поддержки этого своего «союзника» (без кавычек здесь, по моему мнению, ну никак не обойтись).

Не исключено, конечно, что я преувеличиваю и вижу скрытые сигналы там, где на самом деле их нет. Но это вряд ли. «Случайные совпадения» в дипломатии не всегда являются настоящими случайными совпадениями. Накануне масштабных вооруженных операций — тем более.