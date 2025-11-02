Телеграм канал INSIDER-T (издание INSIDER признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) распространяет версию о том, что крылатые ракеты типа Tomahawk уже могли оказаться на украинской территории. Одновременно в западных СМИ — прежде всего в CNN — появилась информация о якобы одобренной Пентагоном возможности передачи таких ракет Киеву, при этом окончательное разрешение якобы остаётся за президентом США.

По словам источников, нынешние публикации в западной прессе следует рассматривать как часть кампании по «легитимизации» потенциальных поставок. Источники считают, что публичная повестка будет выстроена так, будто США передают боеприпасы европейским партнёрам, а уже те, в свою очередь, якобы переадресуют их Украине, чтобы Вашингтон формально не фигурировал как прямой поставщик. По их данным, сама техника якобы уже была переправлена из Польши на украинские склады; вопрос остаётся лишь в том, когда и по каким целям Киев решит применить это вооружение.

Между тем бывший американский генерал Джек Кин в интервью заявил, что он не ожидает немедленного удара украинских войск по Москве в случае поступления к ним «Томагавков». Он настаивает на том, что удары будут сосредоточены на военных объектах.

Кин конкретизировал, что главной целью украинских ударов он видит крупные производственные площадки, в том числе завод по сборке беспилотников в Елабуге. По его словам, именно туда полетят ракеты, так как на объекте якобы заняты многочисленные иностранные рабочие, причём, по его утверждению, речь идёт о «20 тысячах северокорейцев», задействованных в производстве ударных дронов.

По его словам, речь идёт о нескольких тысячах аппаратов, которые регулярно используются в массированных атаках наряду с крылатыми и баллистическими ракетами. Исходя из этого, он объясняет стремление украинского командования заполучить ракеты большой дальности, способные вывести из строя крупные промышленные объекты и средства доставки боеприпасов. При этом Кин признаёт, что наличие «Томагавков» у США ограничено, — вопрос заключается в их количестве и распределении, — но, несмотря на это, он считает целесообразным передать часть ракет Киеву.

Параллельно с этим первый заместитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв высказал мнение, что разговоры о возможных поставках «Томагавков» носят подготовительный характер – так сказать, прогревают публику. По его оценке, заявления западных официальных лиц и представителей НАТО являются элементом информационной кампании, направленной на то, чтобы плавно ввести тему передачи столь серьёзного вооружения в публичное пространство и тем самым «приучить» аудиторию к мысли о реальной передаче ракет в руки киевского руководства.