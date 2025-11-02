Бельгийскому «Молоту» не позволили «стереть Москву с лица земли»

Всего неделю назад в интервью одному из ведущих изданий De Morgen бельгийский министр обороны Тео Франкен грозился «стереть Москву с лица земли». И вот он же в интервью тому же De Morgen рассуждает о силе России вообще и ее армии в частности: «Люди, которые утверждают, что мы не должны бояться русских, жестоко ошибаются. Это геополитическая сверхдержава с сильной армией и огромным боевым духом. Они победили в Чечне, они доминировали в войне в Сирии в течение десяти лет, и они активны в Африке на многих фронтах».

С чего это вдруг такие перемены? По рукам настучали линейкой? Родителей в школу вызвали? А что он сделал-то? Почему польскому Туску можно призывать сбить самолет с российским президентом, если бы он полетел на встречу с Трампом в Будапешт через Варшаву? Потому что этого Туска как и Трампа Дональдом зовут? Ну, не удержался. Хотя кого мы обманываем. Прекрасно бы удержался, но это была рассчитанная провокация в фирменном стиле Тео Франкена.

Еще в бытность федеральным секретарем по вопросам миграции и беженцев (2014-2018) он прославился жесткими высказываниями в адрес нелегальных мигрантов. Его кампании, такие как распространение плакатов с текстом «Вернись домой», вызывали волну обвинений в разжигании ненависти, но одновременно с этим приносили ему поддержку среди консервативного электората. И главное, в мире, где дипломатический протокол часто стирает индивидуальность политиков, бельгийский министр обороны Тео Франкен представляет собой фигуру, которую невозможно игнорировать. Он мастер политической провокации, говорящий на языке улицы, что резко контрастирует с традиционным языком брюссельской бюрократии.

Кстати, специально для тех, кто смеялся, что шапкозакидательские угрозы исходят от министра обороны страны с карликовой армией. Да, бельгийская армия и правда всего 25 тысяч человек. (Для сравнения, армия соседних Нидерландов — около 41 000 человек, а Франции — около 206 000.) Но ведь Тео Франкен министр не только обороны, но и внешней торговли. А вот внешняя торговля приносит 80 % немаленького ВВП Бельгии. Такое нетипичное для всего остального мира совмещение постов собственное бельгийское изобретение. Брюссельский официоз красиво объясняет: «Совмещение постов подчеркивает, что безопасность и процветание Бельгии неразрывно связаны. Оборонная политика призвана защищать экономические интересы, а успешная внешняя торговля обеспечивает ресурсы для обороны.».

Ну и, конечно, это отражается на статусе самого Франкена. Наличие двух таких важных портфелей делает его одной из самых влиятельных фигур в бельгийском правительстве. Он не просто «военный министр», он — ключевой игрок в определении международной стратегии страны. Это также усиливает позицию его партии (Новый фламандский альянс) в коалиционном правительстве.

А еще на авиабазе Клейне-Брогель в Бельгии размещено американское тактическое ядерное оружие. Бельгийские ВВС обучаются для его возможного применения в рамках политики ядерного сдерживания НАТО. Именно на этот факт опирался Франкен в своем скандальном заявлении.

И что этот молодой бельгийский «Молот» (считается чуть ли не его партийной кличкой, но вполне возможно придумано местными пиарщиками, и видимо очень нравится самому Франкену) получил за это?

Круче всего прилетело из Берлина. Председатель комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала заявление Франкена «совершенно недопустимым» и подчеркнула: «Угрозы применения атомной войны не должны исходить из уст министра обороны союзной страны. Это противоречит любой логике сдерживания и ставит под вопрос благоразумие руководства». То есть завуалированно назвала его «шизом».

Сама еще совсем недавно не совсем нормальная Анналена Бербок заметила, что «словесная эскалация может привести к непоправимым последствиям».

Представители бельгийских «Зелёных» (Ecolo) назвали высказывание «безответственным и опасным» и потребовали от премьер-министра Александра Де Кроо публично осудить министра. Они заявили, что такие заявления подрывают авторитет Бельгии на международной арене и делают мир более опасным.

Ну, а журналисты объяснили скрытую подоплеку событий. Французская Le Monde посвятило инциденту аналитический материал, в котором акцент был сделан на подрыве единства НАТО. В статье отмечалось, что пока альянс демонстрирует удивительную сплочённость, подобные «одиночные выстрелы» создают трещины в этом единстве. Le Monde писало, что Франкен «дал Москве готовый пропагандистский козырь», которым российские СМИ немедленно воспользовались, чтобы представить НАТО как агрессивный блок, жаждущий ядерного конфликта.

Американское издание Politico (Европейское бюро), внимательно следящее за внутриевропейскими дрязгами, описало этот эпизод как часть более широкого феномена — растущей популярности «прямолинейных, право-популистских политиков» в Европе. В статье Франкен был представлен политиком, который сознательно использует резкую риторику для укрепления своего имиджа «сильного человека», даже ценой дипломатических скандалов.

Вот так. Что позволено полякам, не позволено бельгийцам. Каждый сверчок — знай свой шесток. В общем, в Европе буйных и без Франкена достаточно.

Нормальных вот недостает точно.