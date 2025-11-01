Карл III устроил опозорившемуся младшему брату «ад на земле» после лишения титулов

Главная новость королевского мира — принц Эндрю больше не принц и лишен всех королевских титулов и изгнан из Виндзора решением короля Карла III. Теперь он будет именоваться Эндрю Маунтбеттен Виндзор, а его новая жизнь в Норфолке, по мнению экспертов, станет для него «сущим адом» из-за потери статуса и привилегий.

Всего за несколько часов жизнь принца Эндрю кардинально изменилась. Король Карл III официально лишил своего брата всех королевских титулов и почестей, отныне он будет известен просто как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Это историческое решение, которое прервало более чем столетнюю традицию: последний раз подобное наказание применялось к герцогам, сражавшимся на стороне Германии в Первой мировой войне.

Для Эндрю, который был любимым сыном покойной королевы Елизаветы II, новая реальность означает изгнание из его просторной резиденции в Виндзоре и переезд в частный дом в Норфолке. По словам королевского обозревателя Ричарда Фицуильямса, для человека, известного своей особой любовью к титулам и статусу, такая участь станет «сущим адом». Он добавил, что даже до нынешнего скандала общественный имидж Эндрю был разрушен его жадностью, высокомерием и катастрофическим интервью.

Давление на королевскую семью, требующее решительных действий против Эндрю, нарастало годами, но достигло пика в последние недели. Выход посмертных мемуаров Вирджинии Джуффре, которая обвиняла принца в сексуальных контактах, когда она была несовершеннолетней и жертвой Джеффри Эпштейна, утечка его компрометирующей переписки с осужденным преступником и разоблачения в неуплате аренды за роскошный дом в течение 22 лет — всё это создало беспрецедентный скандал.

Попытка Эндрю уйти от огласки, добровольно отказавшись от «использования» титула герцога Йоркского, полностью провалилась. Переломным моментом, как сообщает английская пресса, стала сцена во время визита короля в собор Личфилда, где протестующий прямо на камеры потребовал ответов от Карла III о связях Эндрю с Эпштейном. Хотя правящий монарх внешне сохранял спокойствие, именно после этого инцидента он принял финальное решение.

В официальном заявлении Букингемский дворец сообщил, что король инициировал процесс лишения Эндрю титулов и почестей, подчеркнув, что эти меры необходимы, несмотря на то что принц продолжает отрицать все обвинения. Особое значение имели слова о том, что мысли монархов остаются с жертвами и пережившими любое насилие. Эндрю также получил официальное уведомление о расторжении договора аренды его резиденции. Как отметил королевский источник, король оценил общественное настроение и действовал быстро, понимая, что ситуация не может продолжаться ни дня дольше. Это был его способ показать, что он услышал людей.

Получилось, что спустя всего 13 дней после попытки Эндрю добровольно «сделать харакири» ради монархии, король сам взял в руки топор, поставив точку в многолетнем падении своего брата и отправив его в беспрецедентное для современной эпохи изгнание.