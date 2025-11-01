«Хочу поблагодарить Путина»: что известно об американце, получившем паспорт РФ

аходящийся на службе в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине американец Дерек Хаффман поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за возможность получить российское гражданство. По его словам, военнослужащий испытывает чувство гордости.

Дерек вместе со своей семьей переехал из США в Россию в марте 2025 года. Спустя два месяца мужчина заключил контракт с Минобороны РФ. Сейчас Хаффман продолжает службу в зоне СВО. Что известно об американце, который стал гражданином РФ — в материале URA.RU.

Стопроцентные американцы

Дерек Хаффман и его жена ДеАнна являются стопроцентными американцами, не имеющими каких-либо связей с Россией. Дерек родом из Техаса. Он воспитывался в многодетной семье, где было девять детей. Семейная атмосфера отличалась оживленностью и шумом. Мать занималась домашним хозяйством, отец работал стоматологом. В целом, семейный уклад полностью соответствовал традиционным американским ценностям.

ДеАнна появилась на свет в семье военнослужащего — ее отец проходил службу в военно-воздушных силах Соединенных Штатов. В связи с этим ее детские годы прошли в различных уголках планеты: она жила в Корее, на Гавайских островах и в штате Северная Дакота.

Дерек и ДеАнна познакомились в штате Аризона, будучи свободными от прежних отношений. К тому времени оба уже пережили развод. Она воспитывала двоих сыновей, он — одного. Как впоследствии признавался Дерек, чувства к ДеАнне вспыхнули мгновенно. Их младшие дети быстро нашли общий язык, что создало естественный повод для регулярного общения их родителей. Сначала между Дереком и ДеАнной завязалась дружба, которая со временем переросла в более глубокие отношения.

«Неконфессиональные христиане»

Супруги обнаружили единство взглядов по ключевым жизненным вопросам. Как отмечает ДеАнна, они определяют себя в качестве «неконфессиональных христиан». Следуя принципам приверженности традиционным семейным устоям, супруга посвятила себя ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей, обеспечивая им домашнее образование. Впоследствии она заинтересовалась флористикой. Дерек избрал традиционно мужскую сферу деятельности. Он работал сварщиком «по профессии и по призванию».

Любовь к России

Дерек испытывал симпатию к России, которая впоследствии переросла в глубокую приверженность российскому Отечеству. Он не доверял информации, распространяемой ведущими американскими СМИ, и предпочитал искать сведения в социальных сетях, в том числе на платформе X.

Судя по публичным заявлениям Дерека, его представления о современной геополитической обстановке в значительной степени соответствуют позиции, транслируемой российскими властями. В определенный период семья рассматривала возможность переезда в Россию. Семья Хаффманов даже провела медовый месяц в Москве, посетив в том числе Красную площадь.

«Медовый месяц мы провели в Москве. Город очаровал богатой историей, яркой культурой и гостеприимной атмосферой. Перед этим мы выясняли, соответствует ли переезд в Россию потребностям и ценностям нашей семьи. Однако, только увидев Москву воочию, действительно почувствовали связь», — поделилась ДеАнна в интервью РИА Новости.

Русское гостепреимство

После этого супурги твердо решили переехать в Россию. Они приступили к тщательной подготовке. Накопили деньги, изучили различные аспекты переезда, включая оформление всей требуемой документации, в том числе бумаг на домашнего питомца. В итоге в РФ они прибыли в марте 2025 года. Поселились в поселке под Истрой в Подмосковье. По словам ДеАнны, они остались под впечатлением от теплого приема местных.

«Мы встретили так много замечательных людей! Две семьи стали для нас особенно близкими. Считаем их настоящими друзьями — они добрые, щедрые и даже помогали нам в изучении языка. Их поддержка была огромным благом», — рассказала супруга Дерека.

Решение уйти на СВО

После переезда семья начала изучать русский язык. Для того, чтобы интеграция происходила быстрее, Дерек принял решение вступить в российские вооруженные силы.

«Мы хотим стать гражданами России и по-настоящему быть частью народа. Для него вступление в армию — это способ отстаивать то, во что он верит, и бороться за дело, которое он поддерживает», — сообщала ДеАнна.

В своем видеообращении Дерек подробнее разъяснил данную позицию. По его словам, без вступления в армию получение гражданства заняло бы продолжительное время. Прохождение военной службы позволяет сократить этот процесс до одного года. Денежное довольствие по контракту, а также социальные льготы, предоставляемые семьям военнослужащих, безусловно, имеют значение, однако не являются определяющим для него фактором. В первую очередь Хаффман стремился продемонстрировать, что его семья обладает полноценным правом проживать в новом государстве и получить статус его граждан.

«Смысл этого поступка для меня в том, чтобы заслужить место здесь, в России. Если я буду рисковать собой ради нашей новой страны, никто не скажет, что я не являюсь ее частью. В отличие от мигрантов в Америке, которые приезжают туда просто так, не ассимилируются и при этом хотят бесплатных подачек», — отмечал Дерек в видеообращении YouTube-канала.

Благодарность президенту и гордость

Спустя почти полгода службы в зоне СВО, 1 ноября, американец поделился, что стал гражданином РФ. Он поблагодарил российского лидера Владимира Путина за эту возможность, а также отметил, что испытывает чувство гордости.

«Я получил российское гражданство, и для меня большая честь и гордость официально стать гражданином России. Хочу поблагодарить президента Путина, Россию, российский народ, который так поддерживал меня и мою семью и принял нас с распростертыми объятиями. Просто хочу сказать вам спасибо», — рассказал Хаффман в интервью ТАСС.

Военнослужащий подал документы на гражданство до того, как уехал служить. О том, что его заявление одобрили, он узнал только в отпуске, когда ему выдали паспорт. Хаффман рассказал, что его семья тоже хочет получить российское гражданство и намерена подать заявление в ближайшие две недели.