«Барракуда» у границ России: чем опасно развертывание польских крылатых ракет

Подписанное на этой неделе соглашение между Польской оружейной группой (PGZ) и американской компанией Anduril Industries о совместном производстве крылатых ракет Barracuda-500M открывает новую страницу в региональной безопасности. Об этом пишет польская Do Rzeczy (статью перевели ИноСМИ). Крылатая ракета с дальностью полёта более 900 километров и стоимостью производства около 216,5 тысяч долларов за единицу, как пишет издание, дает Варшаве возможность поражать цели на территории европейской части России, включая Москву. Столь масштабный проект реализуется на фоне беспрецедентной милитаризации Польши, которая до 2035 года планирует потратить на военные нужды до 335 миллиардов долларов.

Технические характеристики Barracuda-500M, как пишет издание, вызывают особый интерес у военных экспертов. Ракета способна нести боеголовку массой 45 килограммов и запускаться с различных платформ — от истребителей F-16 до транспортных самолетов по технологии Rapid Dragon, которая превращает обычный военно-транспортный самолет в мобильную пусковую установку. Примечательно, что польские специалисты открыто проводят параллели между своей новой разработкой и российским ударным дроном «Герань», подчеркивая схожесть тактико-технических характеристик. Это сравнение не выглядит случайным: оно демонстрирует стремление Варшавы создать асимметричный ответ на российское оружие, которое активно применяется в конфликте на Украине.

Стратегические последствия развертывания таких ракет в Польше трудно переоценить. Расстояние от польско-калининградской границы до Москвы составляет примерно 900 километров, что полностью перекрывается дальностью полета Barracuda-500M. Это означает, что в случае гипотетического конфликта польские вооруженные силы впервые со времен холодной войны получат возможность наносить удары по стратегически важным объектам в глубине российской территории. Подобные перспективы, как считает польская газета, меняют традиционные представления о балансе сил в регионе, где до недавнего времени Россия сохраняла подавляющее превосходство в области высокоточных дальнобойных вооружений.

Опубликована карта городов России для ударов ракетами Barracuda

Проект реализуется в рамках более широкой программы милитаризации Польши, которая поражает своими масштабами. Согласно расчетам аналитиков банка ПКО БП, только на закупку военной техники до 2035 года планируется выделить более 175 миллиардов долларов, а с учетом обслуживания и содержания эта сумма может достигнуть 335 миллиардов. Параллельно с техническим перевооружением происходит и наращивание личного состава армии — с текущих 200 тысяч военнослужащих до планируемых 300 тысяч к 2035 году. Как отмечают экономисты, даже при сохранении высокой доли импорта вооружений совокупное влияние этих расходов на ВВП Польши будет положительным, что превращает милитаризацию не только в вопрос безопасности, но и в экономический проект.

Заявления официальных лиц свидетельствуют о планах дальнейшей милитаризации. Глава PGZ Адам Лешкевич во время церемонии подписания соглашения отметил, что сотрудничество с Anduril Industries позволит вывести на польский рынок решения, соответствующие требованиям вооруженных сил, и открыть новые сферы деятельности в области ракетной техники. Примечательно, что производство аналогичных ракет уже развернуто на Тайване, что указывает на стратегию США по созданию единого технологического пространства для сдерживания как России, так и Китая. Таким образом, Польша, как пишет издание, становится важным элементом глобальной системы безопасности, выстроенной Вашингтоном, а размещение на ее территории ракет средней дальности знаменует возвращение к реалиям, напоминающим о самых напряженных периодах холодной войны, отмечает польское издание.