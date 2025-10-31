Испытание «Посейдона» повергло Запад в ужас

Российские власти анонсировали новое супероружие, которое способно уничтожать крупные прибрежные цели. Можете себе представить: один удар в сотни раз мощнее того, который в свое время американцы выпустили по Хиросиме?! Наверняка не можете, вот и янки, видимо, пока что не понимают всей серьезности нового военного расклада. Иначе не продолжали бы выпускать из стен Белого дома в адрес нашей страны свои «страшилки». О том, как Москва снова всех переиграла, - в данной статье.

© runews24.ru

Два удара – восемь дырок

Впервые мир узнал о новой суперторпеде «Посейдон» лично от Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России. В марте 2018 года Владимир Путин не только подтвердил существование нового военного проекта, но и сообщил о первых успешных испытаниях. Это заставило прийти в ужас натовских штабистов. И ведь было от чего!

Володин: Западу придется "с поклоном идти" к Путину из-за "Посейдона"

Новый российский морской беспилотник, как оказалось, способен поражать авианосные группировки и укрепления на побережьях любых точек Мирового океана. Тогда же ВМФ заказал несколько десятков подобных торпед, оснащенных компактным ядерным реактором на жидкометаллическом теплоносителе, который, по словам Путина, в 100 раз меньше атомных реакторов, устанавливаемых на подлодках.

«Посейдон» способен двигаться на глубине более 1000 метров и разгоняться до скорости порядка 60-70 узлов (110-130 км/ч). Мощность торпеды выше, чем у тех же «Сарматов». Предположительно, что один удар «Посейдона» в сотни раз мощнее, чем печально известный ядерный удар по Хиросиме, осуществленный в 1945 году (около 18 килотонн).

«Это автономный подводный дрон, - рассказывает военный аналитик Борис Джерелиевский. - Он имеет ядерный реактор, то есть неограниченный запас хода. Может подойти, куда нужно, и находиться там, сколько угодно. Удар одного «Посейдона» приведет к огромным потерям».

В отличие от баллистических ракет, подводный дрон может бесшумно идти на огромной глубине, минуя системы раннего обнаружения. По мере приближения он способен лечь на дно или замедлиться для снижения шумности, а на последнем участке совершить рывок.

Ни одна современная противолодочная система не рассчитана на перехват объекта, который движется под водой со скоростью свыше 100 км/ч на километровой глубине. Подводный ядерный взрыв способен вызвать искусственное радиоактивное цунами. Таким образом, «Посейдон» опасен в первую очередь для стран, считающих себя морскими державами. В случае чего инфраструктура их ВМФ будет полностью уничтожена, констатировал эксперт.

Хорошая «мина» у Трампа, а вот игра…

Несколько дней назад президент России, выступая перед ранеными участниками спецоперации в Центральном военном госпитале Москвы, не без удовольствия отметил, что «безэкипажное подводное изделие «Посейдон» с ядерной энергетической установкой» прошло очередное успешное испытание.

«Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени. Это - огромный успех», - констатировал Верховный главнокомандующий ВС РФ.

На сегодняшний день аналогов российскому «Посейдону» по таким характеристикам как скорость и глубина движения в мире просто нет. Вряд ли нечто подобное появится в обозримом будущем, резюмировал глава государства.

Меж тем на Западе, судя по тревожной «перекличке» ведущих мировых СМИ, испытание «Посейдона» (а ранее «Буревестника» и авиабомб КАБ-500) - основная тема для всевозможных обсуждений. Ведь в случае чего практически все страны Старого Света, имеющие выход в море, разом становятся потенциальными «смертниками». Не понимать этого их руководители просто не могут.

Хотя… тот же Дональд Трамп, к примеру, не понимает этого и не осознает всю серьезность ситуации. А может делает вид или просто самонадеянно рассчитывает на собственную мощь, не исключают многие пользователи Сети. Как бы то ни было, пока Европа трясется от страха, американский лидер пытается всеми способами, включая экономические, продолжать давить на Россию и делать громкие заявления.

«У нас больше ядерного оружия, чем у кого бы то ни было. Мы не проводим его испытаний, мы их приостановили много лет назад. Но раз все проводят ядерные испытания, думаю, будет уместно, если мы тоже это сделаем», - отметил недавно Трамп.

Это высказывание главы Белого дома вызвало настороженный общественный резонанс. Не обошла его вниманием российская сторона. В частности, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, напомнил, что о ядерных испытаниях речи нет. Тот же «Буревестник» не является ядерным оружием. Его испытания следует понимать только как развитие системы обороны. Не более того!

Впрочем, как считает Эммануэль Леруа, генеральный секретарь международного движения «Народный суверенитет», заявление Трампа о возможных ядерных испытаниях можно расценивать как демонстрацию того, что новое российское вооружение его совершенно не волнует. Хотя, конечно же, это не так.

Весь коллективный Запад в то время, когда Россия испытывает свои «Посейдоны» и «Буревестники», пребывает в колоссальном стрессе. Там даже на время забыли, что еще недавно публично делились планами по захвату западных стратегических точек РФ - Калининграда и Севастополя. В экспертной среде полагают, что Кремль последовательно раскрывает свои сильнейшие карты, пытаясь остудить боевой пыл оппонентов. Пока ему это, к счастью, удается сделать!