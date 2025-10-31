ВСУ отказались сдаваться в окруженном Красноармейске

Минобороны России сообщило, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окруженном Красноармейске в ДНР игнорируют призывы российской стороны сохранить свои жизни и сдаться в плен. Там отметили, что они прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках.

При этом военное ведомство заявило, что все их передвижения фиксируют операторы разведывательных БПЛА и передают координаты укрытий расчетам ударных дронов. Там также опубликовали видео, фиксирующие удары беспилотников по технике ВСУ, дому и выбегающему с жилого участка украинскому солдату.

Минобороны сообщило о продолжении уничтожения окруженных военных ВСУ

Минобороны ВС РФ срывают попытки прорыва военных ВСУ из окруженных районов Красноармейска, а штурмовые отряды продолжают уничтожение окруженных формирований в районе железнодорожного вокзала.

«Сорваны девять попыток противника атаковать позиции российских войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино», — проинформировало вечером 30 октября МО РФ.

Также там заверили, что расчеты разведывательных и ударных БПЛА полностью контролируют воздушное пространство в Красноармейске, и уничтожают технику с вооружением и живой силой ВСУ, предпринимающую попытки прорыва из окружения.

Украинский офицер призвал солдат сдаваться

Ранее украинский офицер с позывным Алекс призвал сдать Красноармейск (украинское название — Покровск) ради спасения бойцов ВСУ.

«Все кричат про Покровск, однако проблема в городе заключается в том, что у нас нет полного контроля над ним и мы рискуем потерять его в ближайшее время, что не самое плохое», — отметил офицер. По его словам, беспокойство вызывают находящиеся в этом месте военные ВСУ.

Офицер также признал, что, судя по оперативно-тактической обстановке, к варианту потери города ВСУ все равно придут рано или поздно.