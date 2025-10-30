Грубые нарушения в столовой. Что известно об отравлении студентов в Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга не менее семи студентов отравились после посещения столовой колледжа "Звездный".

ТАСС собрал основное о происшествии.

Об инциденте

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что к ней поступили обращения в связи с массовым отравлением в столовой колледжа "Звездный".По ее словам, студенты почувствовали недомогание, некоторые из них находятся в больницах, а другие "всю ночь провели с высокой температурой либо в ванной".

Пострадавшие

Семь случаев острой кишечной инфекции зарегистрировали среди студентов СПб ГБ ПОУ "Колледж "Звездный" с 29 по 30 октября.Двух человек госпитализировали.

Расследование

В петербургском главке СК сообщили о проведении доследственной проверки.В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга заявили ТАСС, что ведомство проверит организацию питания учащихся в учебном заведении на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическому законодательству.Сотрудники межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти выявили грубые нарушения в работе столовой колледжа "Звездный".С целью недопущения распространения инфекционного заболевания принято решение о временном запрете деятельности ООО "Аурум плюс" в столовой колледжа, проводятся процессуальные мероприятия.Межрегиональное управление также организовало комплекс противоэпидемических мероприятий.