Почти год не видела маму: как россиянин «похитил» и увез на Кипр собственную дочь

Россиянка полгода не может вернуть малолетнюю дочь, которую отец увез на Кипр. В декабре женщина обратилась в суд, но ее бывший муж не явился ни на одно заседание. Мать не виделась с дочерью с июня. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой истории и узнала, есть ли у матери шанс вернуть ребенка.

Забрал на море и отказался возвращать

Супруги Катерина и Руслан (все имена изменены) были в браке с 2014 года, жили в подмосковном Королеве и вместе воспитывали общую дочь Лизу. А в 2022 году началась спецоперация на Украине. Руслан, по словам его жены, опасался мобилизации и не хотел исполнять гражданский долг, поэтому, не долго думая, уехал за границу. Сначала он жил в Стамбуле, потом перебрался на Кипр.

А Катерина и шестилетняя Лиза остались в России. Прошло полтора года, но глава семейства так и не вернулся на родину. Тогда Катерина решилась на развод.

Супруги «разбежались» на хорошей ноте и продолжали общаться. Маленькая Лиза периодически приезжала к отцу на пару недель, проводила вместе с ним каникулы на море. А в какой-то момент Руслан предложил бывшей жене на год отдать дочь в кипрскую языковую школу, чтобы подтянуть английский. Так и поступили.

Лиза уехала к отцу на Кипр, но постоянно созванивалась с матерью. Первые две недели девочка просилась обратно в Россию, но Катерина предлагала ей подождать немного, думая, что дочери просто нужно привыкнуть к новому месту. Так и получилось — девочке понравилось на полуострове. Она звонила маме и весело рассказывала, что у нее происходит. На Новый год Катерина забрала Лизу к себе, а затем снова отвезла к отцу.

— Потом Руслан сообщил, что Лиза потеряла свой личный телефон, и нам пришлось созваниваться через его мобильный... Когда мы с дочкой общались по видеосвязи, Руслан постоянно ходил рядом с ней. Я думала, может, он хочет мне что-то сказать. Я и не подозревала, что таким образом он контролирует наши разговоры, чтобы дочь не сказала мне ничего лишнего. Потом звонки становились все реже. Руслан говорил, что Лиза то была у кого-то в гостях, то в кафе, то просто не могла подойти к телефону, — вспоминает Катерина.

В июне 2025 году обучение в английской школе подошло к концу, и Лиза должна была вернуться к маме в Королев. Бывшие супруги договорились встретиться в Стамбуле, чтобы передать дочь. Но на эту встречу Руслан приехал один и заявил, что не отдаст Катерине ребенка. Тогда мать решила лететь в Кипр, но бывший муж тайно отправил дочь в Стамбул вместе со своей новой девушкой. Катерина так и не смогла вернуть девочку.

Мать почти год не видела дочь

Как только Катерина вернулась из Стамбула в Королев, она обратилась в суд с иском об определении места жительства ее дочери. Еще она подала заявление в полицию Стамбула, куда Руслан на время перевез дочь, но не получила никакого ответа. Также она встретилась с консулом России на Кипре, который по счастливой случайности в то время навещал родственников в Москве.

Тем временем Руслан совсем перестал выходить на связь. При этом он подал к бывшей жене ответный иск, потребовав оставить ребенка с ним.

С тех пор в Королевском городском суде прошли уже три заседания по иску Катерины. Ни на одно из них Руслан не явился. Но на втором заседании присутствовал его адвокат. После очередного слушания судья постановил, что отец должен каждый день давать Лизе созваниваться с мамой. Но он этого не сделал.

В последний раз Катерина виделась с дочерью 9 января, когда отвозила ее к Руслану после зимних каникул. Созванивалась мать с дочерью 13 июня. С тех пор мать ничего не знает о жизни и состоянии своего ребенка. Бывший муж, по словам Катерины, скрывает адрес, по которому живет вместе с дочерью. Мать смогла примерно выяснить, в какой школе учится дочка, но там тоже отказываются говорить о девочке.

Что говорит отец девочки

Корреспондент «Вечерней Москвы» попытался пообщаться с адвокатом Руслана, но он отказался давать какие-либо собственные комментарии. Сам Руслан на звонки не отвечает.

На суде вместо Руслана выступает его адвокат. Во время очередного заседания юрист заявил, что на Кипре Лиза прошла психолого-психиатрическую экспертизу.

— Эксперт пришел к выводу, что 10-летний ребенок (к слову, Лизе девять лет — прим. «ВМ») находится в тяжелом психологическом состоянии. Временами девочка выражала тревогу, грусть, делала сложные и противоречивые высказывания из-за развода родителей. Она испытывает сложные чувства к матери, такие как гнев, тоска, неуверенность. Пациентка демонстрирует более спокойное, уверенное и радостное психическое состояние в текущей среде, где она проживает с отцом, — зачитала судья заключение психиатра, «вольно» переведенное с турецкого языка на русский.

При этом Кристина уверена, что «сложные чувства» Лизы связаны с тем, что она не знает, куда и почему пропала мать.

Еще адвокат утверждает, что Руслан не получал официальных извещений о необходимости явиться в суд. Сообщения от жены и адвокатов на WhatsApp* он якобы не смог прочитать, так как этот мессенджер принадлежит корпорации, признанной в России экстремистской, и плохо работает. Воспользоваться VPN он не может, так как эту технологию не поддерживает российское правительство.

Получится ли вернуть девочку в Россию

Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с адвокатом Даниилом Луневым, который работает над этим делом и представляет в суде интересы Катерины. Он считает, что если российский суд встанет на сторону матери ребенка, вернуть маленькую Лизу из-за границы не составит большого труда.

— Кипр — это в общем-то Турция, а с Турцией у нас достаточно неплохие дипломатические отношения в плане выдачи преступников. В случае с ребенком, думаю, тоже вопросов не возникнет, — рассуждает он.

Если трудности все же возникнут и Руслан продолжит удерживать ребенка на Кипре, то, по словам адвоката, его действия могут быть квалифицированы как незаконное удержание несовершеннолетнего. А это является преступлением.

— Это попадает под определение 127-ой статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Соответственно, в этом случае путь обратно в Россию отцу пожизненно заказан, — подчеркнул Лунев.

Он добавил, что будет через Государственную добиваться отправки депутатского запроса в консульство России и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, чтобы там оказали помощь по возвращению Лизы на родину.

Подобные случаи — не редкость, и решить такую проблему можно только через суд. Дело в том, что когда один родитель тайно увозит ребенка за границу и не дает ему видеться со вторым родителем, это не считается похищением. Но что делать, если второй родитель угрожает похитить ребенка, куда обращаться и как обезопасить себя и чадо? «Вечерняя Москва» искала ответ на этот вопрос в отдельном материале.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.