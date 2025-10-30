Что Трамп забыл в Венесуэле: указаны мотивы действий американского президента

Американские военные тучи начали сгущаться над Венесуэлой, после того как президент Дональд Трамп недавно объявил, что приказал ЦРУ начать секретные операции внутри этой страны.

С одной стороны, само такое объявление кажется очень странным. Обычно мы узнаем о секретных операциях ЦРУ только спустя много лет после их завершения. На то они и секретные.

Но, с другой стороны, возможно, что это преднамеренный ход Трампа из области психологических операций, чтобы подтолкнуть венесуэльских военных предать президента Николаса Мадуро и перейти на сторону фаворита Белого дома — ведущей оппозиционерки и ставшей в начале октября лауреатом Нобелевской премии Марии Мачадо.

Видимо, Трамп рассчитывает, что его громкое объявление о начале проведения секретных операций ЦРУ в Венесуэле обязательно внушит страх высокопоставленным генералам, которые прекрасно знают о богатой и чаще всего успешной истории грубой американской военно-диверсионной интервенции США в Латинской Америке во время «холодной войны».

Вот самые главные эпизоды из той истории:

— 1954. Гватемала. Тайная операция ЦРУ по свержению президента Хакобо Арбенса и назначение проамериканского полковника Кастильо Армаса;

— 1961. Куба. ЦРУ тренировало и финансировало заговорщиков, которые пытались свергнуть Фиделя Кастро в результате их вторжения в Залив Свиней. Кроме того, в течение следующих двух десятилетий ЦРУ неоднократно пыталось убить Кастро;

— 1961. Доминиканская Республика. ЦРУ поставляло оружие мятежникам, которые убили Рафаэля Трухильо;

— 1964. Бразилия. ЦРУ обеспечивало военных руководителей финансовой и логистической помощью с целью свержения прокоммунистического президента Жуана Гуларта;

— 1967. Боливия. ЦРУ организовало отряд оперативников спецслужб для ареста и казни марксистского революционера Че Гевара, который намеревался свергнуть проамериканское правительство в этой стране;

— 1973. Чили. ЦРУ поддерживало свержение демократически избранного марксистского президента Сальвадора Альенде и назначение проамериканского генерала Аугусто Пиночета;

—1981–1988. Никарагуа. ЦРУ активно финансировало и тренировало контрреволюционеров в их неудавшейся попытке свергнуть сандинистское правительство, которое пришло к власти в 1979 г. при помощи СССР после свержения проамериканского Анастасио Сомосы;

— 1983. Гренада. Военное вторжение США, которое закончилось свержением марксистско-ленинского правительства и выдворением кубинских и советских войск из страны;

— 1989. Панама. Военное вторжение США, закончившееся арестом лидера Мануэля Норьеги, который был обвинен американскими властями в наркоторговле.

Бросается в глаза то, как последний пример американской военной интервенции зеркально отражает сегодняшнюю эскалирующую ситуацию в Венесуэле, где Мадуро также находится в американском розыске за то, что он якобы возглавляет самые крупные венесуэльские наркокартели. Судя по всему, Трамп, отправив оперативников ЦРУ в эту страну, хочет вернуться к периоду «холодной войны», когда все средства (и сомнительные объявленные предлоги) были хороши, чтобы сохранить американскую гегемонию в Западном полушарии.

По логике Трампа, время «холодной войны» было одним из периодов в истории США, когда Америка действительно была великой. И чтобы сделать Америку снова таковой, необходимо использовать тогдашние методы доминирования в американском «дворе», включая все ресурсы ЦРУ. Тем самым Трамп хочет заново реанимировать доктрину Монро, которая изначально объявляла Западное полушарие эксклюзивной сферой интересов США.

Во время «холодной войны» американское военное и диверсионное вмешательство в Латинскую Америку было мотивировано необходимостью максимально ограничить советское влияние по всему этому региону. Но сегодня Трамп, используя свою версию доктрины Монро, хочет ограничить влияние Китая в Западном полушарии и снова установить там американское господство. Трамп считает, например, что абсолютно неприемлемо, когда Китай, а не США является самым крупным торговым партнером в Южной Америке в целом, и американский президент намерен этот расклад изменить во что бы то ни стало.

Показательно, что при первом президентском сроке Трампа уже было несколько неудавшихся попыток свергнуть Мадуро. Но после этого венесуэльский лидер значительно укрепил меры внутренней безопасности, в результате чего стало еще сложнее спровоцировать военный переворот против него. Например, была проведена массовая чистка среди военных. Нелояльных и подозреваемых в нелояльности к Мадуро отправили за решетку.

Кроме того, режим Мадуро тесно работает со спецслужбами Кубы, являющейся самым близким союзником Венесуэлы, чтобы предотвратить практически любую попытку совершить госпереворот. Внедрено огромное количество надежных информаторов — как венесуэльских, так и кубинских — в каждое военное подразделение. Теперь практически невозможно втайне организовать сговор военных бунтовщиков. Более того, Мадуро слишком щедро вознаграждает деньгами, машинами и домами информаторов, которые разоблачают военных мятежников.

Плюс к этому, согласно газете WSJ, военное руководство хорошо зарабатывает, крышуя наркобизнес в Венесуэле. Оно в целом довольно Мадуро, который прекрасно понимает, что надо практиковать мафиозный принцип «делиться надо», чтобы укреплять лояльность военных. При таком раскладе зачем военным предавать Мадуро? Как говорится, от добра добра не ищут.

Разве что если американцы им заплатят больше, чтобы переманить их на сторону США. Но надолго ли будет это «кормление»? И по-любому такой вариант крайне рискован для венесуэльских военных. При всей их денежной лояльности к Мадуро они все равно очень боятся ареста, пыток, долгого тюремного срока и наказания их родственников при режиме Мадуро в случае, если их поймают на государственной измене.

Так что Трампу будет крайне сложно спровоцировать военный переворот в Венесуэле, используя ресурсы ЦРУ. Тогда остается только вариант конвенционального военного вторжения. Но повторить в Венесуэле ослепительный успех панамского вторжения в 1989 году будет не так просто, несмотря на явное военное превосходство США. Тут некорректно сравнение Венесуэлы, чья территория больше, чем Германия и Франция вместе взятые, с Панамой, которая имеет маленькую территорию и численность населения.

Плюс к этому многие влиятельные, изоляционно настроенные сторонники Трампа, как например Стив Бэннон, уже начинают публично возражать против его ежедневно набирающей силы военной авантюры в Венесуэле. Дескать, не для того мы вас избрали, Дональд, чтобы ввязываться в новую ненужную войну!

Действительно, с самого начала Трамп позиционировал себя как явная противоположность таким американским неоконсерваторам, как Джордж Буш-мл., Дональд Рамсфельд и Дик Чейни, которые влезли в Ирак и в результате имели тяжелые последствия как для США, так и для Ближнего Востока и всего мира.

Эти оппоненты венесуэльской авантюры напоминают Трампу то, что он сам сказал, когда произнес в мае свою программную речь в Саудовской Аравии, жестко критикуя неоконсерваторов при Буше-мл.: «Они вторглись в очень сложные страны, которые сами плохо понимали. Они пытались там создать демократию, но в итоге так называемые «строители наций» ничего не строили, а только разрушили эти нации».

Оппоненты Трампа вычислили госсекретаря Марко Рубио как главного вдохновителя и подстрекателя венесуэльской авантюры. Ведь во время его 14-летней службы сенатором он, вместе с Линдси Грэмом, выделялся как один из самых ярых неоконсерваторов, которые с энтузиазмом поддержали американское вторжение в Ирак и натовское вторжение в Ливию.

Правда, Рубио пришлось сильно «переобуться» и смягчить свой неоконсерватизм, чтобы попасть в наиболее изоляционно ориентированный кабинет Трампа. Но вместе с тем очевидно, что его упорная непримиримая идеологическая борьба против авторитарных левацких режимов в странах Латинской Америки — таких как Венесуэла, Куба и Никарагуа — остается святым неоконсерваторским делом для Рубио. Такая навязчивая идея во многом связана с его личной семейной трагедией, когда его родители и другие родственники, родившиеся на Кубе, пострадали от кубинской революции 1959 года и прихода к власти Кастро.

В пятницу Пентагон отправил свой самый передовой авианосец «Gerald R. Ford» к карибскому бассейну. Плюс к этому отправлены огромные военные силы и техника на острова Пуэрто-Рико и Тринидад и Тобаго, находящиеся всего в 11 км от Венесуэлы. Это означает, что американские военные тучи над Венесуэлой стали намного гуще и грознее, в результате чего весьма вероятно, что США нанесут крупные ракетные удары по Венесуэле в ближайшее время.

Однако расчет Трампа, что он тем самым может легко свергнуть Мадуро и потом поставить на его место Марию Мачадо, которая будет управлять этой страной, крайне наивен. Скорее всего, военная авантюра Трампа в Венесуэле закончится не по удачному панамскому сценарию, а по сокрушительно провалившемуся кубинскому сценарию в Заливе Свиней.

Вернее, вполне может выйти даже намного хуже. Ведь Венесуэла в 2024 г. имела самый высокий уровень преступности (убийства, крупные наркокартели, бандитизм и общий криминальный беспредел) среди всех стран мира, согласно рейтингу World Population Review. Если Трамп своей военной интервенцией бросит спичку в такую мощную пороховую бочку, то он вполне может создать новое Сомали в сердце Южной Америки. Президент Джеймс Монро точно не такой исход имел в виду, когда сформулировал свою известную одноименную доктрину.