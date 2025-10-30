Тела в канаве и машина в крови: кто убил бизнесмена Ханаданова на Урале

Бизнесмена Ильгара Ханаданова, загадочно исчезнувшего на Урале, нашли мертвым спустя почти неделю поисков. До этого в лесу обнаружили его окровавленный автомобиль. По подозрению в убийстве Ханаданова задержали его бизнес-партнера, который задолжал ему два миллиона рублей. На допросе подозреваемый расплакался. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого преступления.

Загадочное исчезновения после посиделок

Первым детали пропажи бизнесмена Ильгара Ханандова раскрыл его друг Павел. Мужчина рассказал, что в пятницу, 24 октября, они вместе ездили из города Заречного (Свердловская область) в село Мезенское. Там мужчин ждал в гости их общий приятель. Дорога заняла около 15 минут, путь был всего около девяти километров.

Доехали, по словам Павла, без происшествий. Мужчины немного посидели в гостях, а около 00:00 Ильгару позвонила жена и намекнула, что пора возвращаться домой. Так и поступили.

Пока друзья возвращались домой, Ильгару кто-то позвонил. Разговор шел на повышенных тонах. В какой-то момент бизнесмен внезапно свернул с маршрута и поехал по другой дороге. По счастливому стечению обстоятельств в это время мимо проезжала супруга Павла — мужчина пересел к ней и уехал, оставив Ильгара одного.

Домой Ильгар так и не вернулся. Семья забила тревогу и связалась с тем самым другом, но он ничего не знал о нынешнем местоположении бизнесмена. Тогда же на поиски Ильгара отправился его брат.

Тело в канаве

На следующее утро в субботу, 25 октября, мужчина прочесал всю округу, но не нашел следов своего родственника. А в воскресенье в лесу у обочины нашли автомобиль Mercedes Ильгара. Брат уверен, что в субботу машины в этом месте не было.

— Машина была открыта, ключи в машине, техпаспорт в бардачке, его личных вещей не было, ни борсетки, ни домашних ключей, ни сотового телефона, ни кошелька. Машина была в крови, — вспоминал родственник.

Вскоре родственники Ильгара обратились в полицию с заявлением о пропаже, к поискам бизнесмена подключились волонтеры из «ЛизаАлерт».

Спустя пять дней поисков, 29 октября, Ильгара нашли мертвым в канаве недалеко от поселка Исток. Теперь родственники планируют транспортировать тело предпринимателя в Азербайджан, откуда он родом.

Убийцей оказался хороший друг

Брат Ильгара был уверен, что убийство родственника никак не было связано с его работой. Предприниматель владел несколькими точками общепита в Заречном, бизнес ни с кем не делил и не конфликтовал с конкурентами. В городе, по словам брата, Ильгара уважали — он даже помогал местным жителям решать какие-то проблемы, связанные с «беспределом».

— Он уверенный в себе мужчина, физически он отлично подготовлен. Если бы на него просто напал кто-то, он способен дать отпор даже двоим сразу. Мое мнение, что он знал человека, с кем он идет на встречу, и доверял ему. И, видимо, он просто подумать не мог, что с ним могут такое сделать. Ильгар очень дальновидный, он спонтанно с кем попало на встречу бы не поехал в лес, — рассуждал родственник пропавшего бизнесмена.

И был прав. 30 октября по подозрению в убийстве Ильгара задержали Павла Т. — того самого друга, со слов которого родственники узнали обстоятельства пропажи бизнесмена.

Как оказалось, приятели действительно ездили в село Мезенское, но не к какому-то общему другу, а к самому Павлу. Там между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин ударил Ильгара топором по голове. Бизнесмен погиб мгновенно, а капли крови попали на его машину. После этого Павел погрузил тело Ильгара в свою Lada, вывез из села и выбросил в канаву. А Mercedes друга он перегнал в лес.

— Изобличили подозреваемого сыщики уголовного розыска, применившие так называемый детектор лжи. Изначально фигурант придумал себе весомое алиби, что он якобы не только не причастен к убийству, но и вообще ничего не знает об обстоятельствах гибели друга. Однако, когда современное техническое устройство выдало результаты опроса, стало понятно, что задержанный, мягко говоря, лукавит. Дальнейшее для оперуполномоченных было делом техники. Подозреваемый так волновался, что даже заплакал, когда пришлось рассказать все подробности зверской расправы над товарищем, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Причины расправы

Подозреваемый Павел Т. жил с Ильгаром в одном подъезде в квартире по соседству. Он тоже владел несколькими точками общепита в Заречном. Еще он работал поваром. Однако мотивом убийства стал вовсе не бизнес.

Как рассказал брат убитого предпринимателя, Павел неоднократно брал у Ильгара деньги в долг. В последний раз он занял у него два миллиона рублей, хотя так и не вернул ему другой долг — 500 тысяч рублей.

— Деньги ему нужны были на строительство частного дома в Мезенском. Того, где в итоге убили брата, — рассказывал позднее брат Ильгара.

В отношении Павла Т. возбудили уголовное дело об убийстве. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

