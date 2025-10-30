NYT: Трамп еще до встречи с Си Цзиньпином проиграл торговую войну Китаю

Президент США Дональд Трамп еще до переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином проиграл начатую им торговую войну с Китаем. Такое мнение высказала газета The New York Times (NYT) в своей редакционной статье.

"Самые важные двусторонние отношения в современном мире - это отношения между Соединенными Штатами и Китаем, и Трамп в них наделал ошибок", - говорится в статье. NYT считает, что американский президент начал торговую войну, которую Вашингтон не может выиграть, что в конечном счете ослабит влияние США.

Как предполагает газета, Трамп считал, что может давить на Пекин, так как США экспортировали больше в Китай, чем он у них покупал. Однако, продолжило издание, большую часть того, что Китай покупает у США, например, соевые бобы, он может купить где-то еще, а КНР, будучи крупнейшим поставщиком редкоземельных металлов, просто может оставит американцев без альтернативных источников их поставок.

"Экономика Соединенных Штатов зависит от китайских редкоземельных металлов гораздо больше, чем Китай от американской сои", - утверждает NYT.

The New York Times указывает, что действия Трампа привели к тому, что Китай теперь превратил свой контроль над редкоземельными металлами в оружие, которое "будет бесконечно держать" над США "как дубинку".

Газета прогнозирует, что по итогам встречи Трампа и Си Цзиньпина США снизят тарифы, а Китай приостановит ограничения на экспорт редкоземельных металлов, а также возобновит закупки сои. "Это может выглядеть как возвращение к статус-кво до начала торговой войны, но больше похоже на нашу капитуляцию и ослабление позиции после конфликта, который мы начали", - считает издание.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа состоялись в южнокорейском Пусане, они продлились 1 час 40 минут. В начале встречи Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. В свою очередь Трамп после встречи назвал ее замечательной. До этих переговоров Трамп и Си Цзиньпин встречались в 2019 году на полях саммита G20 в японской Осаке.