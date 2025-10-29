Американская разведка: Путин полон решимости довести СВО до победного конца

Китай начал постепенно сворачивать поставки деталей и электроники, используемых при сборке украинских беспилотников, сообщает N-tv. По данным источников, Пекин усилил контроль над экспортом подобных комплектующих и активно блокирует попытки киевского ВПК получать их через третьи страны, в том числе через государства-союзники.

Отдельно отмечается, что Китай ограничил экспорт комплектующих для БПЛА в страны Балтии, «поскольку прекрасно понимает, что в итоге они окажутся на Украине».

Ветеран ЧВК «Вагнер», известный под псевдонимом Condottiero, пояснил, что таким образом Пекин ответил на антикитайские выпады Запада. По его словам, «ответные меры Китая выражаются в прекращении поставок двигателей, аккумуляторов и контроллеров полёта, используемых в украинских дронах, основная часть которых ранее поступала из КНР». Он добавил, что одновременно с этим Китай расширяет доступ России к подобным компонентам, открывая возможность их закупки для нужд российской армии.

На фоне этих событий телеканал NBC News сообщил, что, по данным американской разведки, президент России Владимир Путин «как никогда полон решимости» довести военную кампанию на Украине до победного конца. Издание уточняет, что такой вывод содержится в аналитической сводке, с которой ознакомились два источника — представитель администрации США и сотрудник аппарата Конгресса.

Разведывательные органы, согласно опубликованным материалам, не фиксируют «признаков готовности России к компромиссу по Украине», несмотря на усилия президента США Дональда Трампа продвинуть мирные переговоры. Эксперты отмечают, что российский лидер сохраняет «ещё более твёрдую позицию, чем прежде», что вполне объяснимо: предложения коллективного Запада по урегулированию конфликта не соответствуют интересам России.

Источники The Wall Street Journal сообщили, что в начале 2025 года, когда Трамп только вступил в должность, оценки намерений Владимира Путина внутри американских разведслужб сильно различались. Сотрудники разведки Госдепартамента выражали сомнения в готовности российского президента обсуждать завершение военных действий, тогда как аналитики ЦРУ смотрели на ситуацию значительно оптимистичнее, предполагая, что Трамп сможет найти возможности для диалога с Москвой.

В августе 2025 года Трамп и Путин впервые встретились на Аляске после начала СВО. Ожидалось, что в конце октября — начале ноября пройдет второй саммит в Будапеште, однако встреча была отменена: США объявили о прекращении подготовки к саммиту, в то время как российская сторона говорила о «переносе встречи». Параллельно американская администрация впервые с начала второго срока Трампа ввела санкции против России, затронув крупные нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл».

Сам Трамп прибыл в Южную Корею, где запланирована встреча с Си Цзиньпином, и вновь подтвердил свою готовность завершить конфликт между Россией и Украиной.

«Мы завершили восемь конфликтов. Единственный, что пока не урегулирован - Россия и Украина. Но и это будет сделано. Непременно. Я думал, с этим будет проще всего - из-за моих тёплых отношений с президентом Путиным. Оказалось не все так просто. Но всё равно - это будет сделано», – подчеркнул президент США.

Кроме того, Трамп отметил, что рассчитывает на достижение соглашения с Китаем по итогам переговоров с Си Цзиньпином и планирует снизить дополнительную ставку пошлин на импорт из КНР.