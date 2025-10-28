Недавняя встреча президента России Владимира Путина с иеромонахом Иннокентием на юбилейном мероприятии одного из российских телеканалов вновь привлекла внимание к мистической стороне текущей политической ситуации. Иннокентий передал главе государства пророчества схиархимандрита Зосимы (настоятеля Успенской Николо-Васильевской обители), который при жизни был известен своим исключительным даром прозорливости. Слова, произнесенные старцем задолго до начала боевых действий, поражают точностью описания современного конфликта и его так называемых духовных корней. Читайте далее, чтобы узнать все подробности...

Итак, в самом центре предсказаний Зосимы лежит яркий и зловещий образ: «Из Киева покатится огненная колесница».

Перед своей кончиной старец предвидел, что националистические силы спровоцируют масштабное бедствие, начало которому будет положено в столице Украины. Эта метафорическая «колесница огня» должна была дойти до России, а затем откатиться назад. Иеромонах Иннокентий подтвердил, что в 2022 году эти слова обрели буквальный смысл, когда на территорию Донбасса вошли сначала украинские, а затем российские войска.

Ученики Зосимы позднее объясняли, что «огненная колесница» — это не конкретное оружие, а символ неотвратимости и масштабности военного столкновения, которое распространится на всю русскую землю. Старец предупреждал, что смута начнется именно с Киева и охватит обширное пространство «от Карпат до Дона», стремительно погружая регион в хаос.

Корни трагедии: раскол и отступление от веры

Зосима указывал, что причиной грядущей трагедии станет не столько политика, сколько глубокое духовное падение. Он предвидел раскол, который коснется не только государства, но и Церкви. Отступление от канонов и попытка отделения украинской православной общины от Московского Патриархата, а также последующий захват храмов канонической Украинской Православной Церкви, старец назвал осквернением святынь. По его убеждению, после подобных событий всегда начинается «неизбежная смута».

Он прямо называл происходящее гражданской войной между братьями, чьи сердца были «разделены лукавым», и настаивал, что истинная причина конфликта — это «уход от Божьей правды», которая откровенно подменяется её земными, идеологическими целями.

«Пророчества всегда задним числом подгоняют под реальность. Кто из его учеников реально запомнил эти слова до 2022 года? «Огненная колесница» — это стандартная библейская метафора войны. Когда речь заходит о том, что «бомбить будут американцы», это просто отражает антизападные настроения. Красивая легенда, но не более», – посчитали одни пользователи сети (здесь и далее орфография и авторский стиль комментариев соблюдены). «Потрясающе, как старец всё видел! Наверное, это утешение для верующих — знать, что даже такие страшные события были предсказаны и имеют свой высший, духовный смысл. Значит, и мир будет, как он обещал. Главное, держаться веры и канонов и верить...». «Интересно, что он говорил о расколе Церкви как о главном предвестнике. Если смотреть на это с исторической точки зрения, каждое великое потрясение на Руси начиналось с внутреннего раздрая и потери духовного стержня. Старец указал, что трагедия имеет не политическую, а прежде всего духовную природу. И в этом его главная правда».

Противостояние с Западом

Пророчества Зосимы не обошли стороной и геополитические вопросы. Старец (как и многие предсказатели) считал, что западные державы неизбежно выступят против Святой Руси, и будут изо всех сил стремительно уничтожить ее православную основу. Кстати, его знаменитая фраза: «Когда русский медведь проснётся и возьмёт в лапы дубину, вся масонская Европа содрогнётся», сегодня толкуется как прямое предупреждение о неизбежности нынешнего противостояния с коллективным Западом.

Поразительной конкретикой отличаются предсказания об ударах по городам. Старец говорил, что и Донецк, и Киев будут подвергнуты обстрелам.

Он откровенно подчеркивал: «бомбить будут американцы».

Сегодня это пророчество отчасти сбылось: Донецк регулярно обстреливается с применением западных систем, таких как HIMARS, наведение которых осуществляется через спутниковую систему США. Однако стоит отметить, упоминание о «бомбежке Киева американцами» пока остается неисполненной частью пророчества. Так что, как знать, возможно главный кошмар Киева еще впереди...

В своем духовном завещании Зосима, знавший заранее дату своей кончины, оставил четкий завет для потомков: «Строго держитесь Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси».

Он также оставил любопытное наставление, смысл которого кроется в том, что в случае отхода Украины от Москвы монастыри должны стать Домами Милосердия.

Иеромонах Иннокентий заключил, что слова старца, которые десятилетиями воспринимались как туманная аллегория, теперь стали мрачной реальностью. Пророчество о возвращении истории на круги своя, где после смуты и очищения через страдания наступит мир, было передано президенту Путину с важным добавлением: «Старец говорил: беда придёт с Запада, но Русь выстоит».