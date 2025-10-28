Неопознанный объект пролетел над Москвой: почему NASA скрыло данные о необычном свечении

Жители Москвы 27 октября 2025 года наблюдали в небе яркую вспышку, вызвавшую многочисленные обсуждения и предположения о возможном падении метеорита. Позднее специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили, что американское астрономическое агентство NASA ограничило доступ к информации о параметрах астероида 2025 US6. Предполагается, что данный астероид мог быть связан с недавней вспышкой, зафиксированной в Центральной России. Что известно о падении метеорита — в материале URA.RU.

Размером с баскетбольный шар

На яркий зеленый болид (крупный метеорит) изначально обратили внимание жители Москвы и Московской области утром 27 октября. Затем об астрономическом явлении сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии (XRAS). Согласно их данным, объект был явно виден на большом участке неба, и его размеры могли составлять от 10 до 30 сантиметров, что сопоставимо с баскетбольным мячом.

Причина свечения в небе

Причиной свечения, как пояснили астрономы, скорее всего, послужил никель — один из основных элементов металлических метеоритов. Однако окончательное заключение о природе явления пока не сделано.

«Пока нельзя однозначно утверждать, был ли это астероид или фрагмент космического мусора. Болид показал необычайно длительное свечение — до 25 секунд — и интенсивно фрагментировался, что нехарактерно для типичных каменных или железно-никелевых метеоритов», — рассказали ученые XRAS в своем telegram-канале.

Предварительные данные о небесном теле

По предварительным подсчетам лаборатории, траектория движения небесного тела проходила с востока на запад к северу от Москвы, расстояние до объекта составляло от 450 до 500 км. Скорость болида находилась в диапазоне от 14 до 30 км/с, что более свойственно астероидам, однако динамика разрушения напоминает космический мусор.

В XRAS признали, что изучение доступной информации создает больше вопросов, чем дает ответов. В лаборатории предположили, что полученные данные могут указывать на принципиально неверную оценку высоты болида — возможно, он пролетел либо гораздо выше (до 500 км), либо, наоборот, ближе к поверхности, чем предполагалось. Вероятность падения крупных фрагментов на Землю, по словам ученых, практически исключена.

Анализ видео с камер наблюдения и свидетельств очевидцев продолжается. Маршрут болида, его параметры и природа могут быть уточнены в ближайшие сутки, добавили специалисты лаборатории РАН.

Данные об астероиде пропали с базы данных NASA

Спустя время специалисты РАН обратили внимание на исчезновение данных об астероиде 2025 US6 из открытых космических каталогов NASA. По данным специалистов, незадолго до появления многочисленных записей о болиде в небе над Россией сведения о траектории и характеристиках небольшого астероида исчезли из баз данных NASA и Европейского космического агентства.

«До момента появления информации о наблюдении болида в центральной России, эта информация присутствовала и находилась в открытом доступе. В настоящее время сведения о теле недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения (JPL), так и на зеркалах Европейского космического агентства», — говорится в сообщении лаборатории.

Причем тут Китай

Там допускают, что оценки по размеру и происхождению тела могут быть скорректированы после анализа видеозаписей, сделанных из разных точек. При этом не исключается вероятность, что под индексом 2025 US6 в каталогах числился не естественный астероид, а китайский космический аппарат DRO-B, который после неудачного вывода на окололунную орбиту в 2024 году мог быть переведен на ретроградную орбиту вокруг Земли и впоследствии войти в атмосферу. Окончательные выводы о природе объекта и причинах удаления информации из западных космических каталогов ученые обещают представить позднее, после завершения всех необходимых проверок.