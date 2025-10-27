В России попытались похитить футболиста «Зенита» Мостового. Зачем это было нужно

На 27-летнего полузащитника «Зенита» напали в ночь на 23 октября в Петроградском районе. Два человека выбежали из припаркованного авто и попытались утащить его туда. Спортсмен смог отбиться. Рассказываем всё самое важное и интересное в этой истории.

© Секрет Фирмы

Подробности похищений

В Сети появилось видео попытки похищения Мостового. На кадрах он стоит с мужчиной около гелендвагена. По сообщениям СМИ, это 27-летний хоккеист Александр Гракун.

Когда Гракун ушёл, а Мостовой направился к водительскому месту в авто, из припаркованного рядом минивэна выбежали двое и напали на футболиста. Однако всё закончилось очень быстро, так как Мостовой отбивался, а Гракун мгновенно подбежал ему помочь.

По предварительным данным, задержанные не только пытались похитить не только Мостового, но ещё и смогли похитить бизнесмена Сергея Селегеня, узнал «Интерфакс».

Селегень — учредитель юрлица застройщика Fizika Development, зять бывшего спикера городского парламента и депутата Госдумы Вячеслава Макарова, рассказал «Коммерсант».

Как рассказали в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, подозреваемые предприняли попытку похищения человека 23 октября, а 25-го числа смогли это сделать — в другом месте, с другим человеком.

«Фигуранты заставили его перевести 210 000 рублей, а также требовали отдать им 10 млн рублей», — сообщили в ГСУ СК.

Расследование

ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу после произошедшего открыло несколько уголовных дел:

- о похищении человека;

- о покушении на похищение человека;

- о разбое.

Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемых.

«В городе Санкт-Петербурге моими коллегами из уголовного розыска задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста», — написала она в своём телеграм-канале.

По данным ГСУ СК, их четверо.

Что рассказали задержанные

Один из них объяснил, что хотел заработать денег, узнали «Известия».

«Мне нужны были деньги, потому что у <…> отца была операция. <...>. Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам», — заявил он на допросе.

Другой задержанный признался, что похищать людей ради того, чтобы вымогать деньги.