Решение Трампа платить зарплату военным назвали «опасным прецедентом»

Решение президента США Трампа платить американским военным на фоне шатдауна создает опасный прецедент, предупреждают эксперты. Они расценивают это как очередную попытку Трампа передать денежные полномочия от Конгресса к исполнительной власти.

Отдавая приказ о том, чтобы военнослужащие США получали зарплату, даже несмотря на то, что правительство закрыто, Дональд Трамп заботится о нуждах политически неприкасаемого электората, который оказался в тупике в Конгрессе из-за федеральных расходов, пишет The Guardian.

Но эксперты, беседовавшие с The Guardian, предупреждают, что Трамп делает это почти наверняка незаконно и, если его не остановить, это плохо скажется на конституционных полномочиях Конгресса по контролю за государственными расходами.

Некоторые опасаются, что это может подготовить почву для того, чтобы президент в одностороннем порядке профинансировал другие спорные решения в будущем, такие как размещение вооруженных сил на территории США.

“Я согласен с теми, кто считает, что на самом деле нет веских юридических оснований для перемещения денег таким образом”, - комментирует Фил Уоллах, старший научный сотрудник американского института предпринимательства правого толка, который специализируется на разделении властей в правительстве США.

“Конгресс не санкционировал выплату войскам на этот новый финансовый год, – напоминает эксперт. – Так что это выходит за рамки закона и просто заставляет кого-либо что-либо предпринять по этому поводу. Потому что, конечно, по сути, никто не считает, что платить войскам - это очень плохо”.

Федеральное правительство США прекратило работу в начале октября после того, как демократы и республиканцы в Конгрессе не смогли согласовать законодательство о продлении финансирования после конца сентября, подчеркивает The Guardian. Около 700 000 федеральных служащих были уволены, в то время как сотни тысяч других продолжают выходить на работу, но не получают зарплату.

Военнослужащим платили во время предыдущих закрытий правительства, потому что Конгресс либо одобрял расходы Министерства обороны США, либо принимал законопроекты, специально гарантирующие их заработную плату, говорит Бобби Коган, бывший сотрудник административного и бюджетного отдела Белого дома, который сейчас работает в одном из либеральных аналитических центров.

На этот раз Конгресс не предпринял ни одного из этих действий, хотя законодатели безуспешно пытались провести через Конгресс закон, касающийся оплаты труда федеральных работников, совсем недавно, на этой неделе.

На прошлой неделе Трамп действовал в одностороннем порядке, направив в середине октября 8 миллиардов долларов из средств министерства обороны США, предназначенных для исследований и разработок, на выплаты военным. Коган назвал это решение “супер-пупер-пупер незаконным” в соответствии с федеральным законом.

“Если вы пытаетесь потратить деньги, которые у вас есть, не на те цели, у вас проблемы. И если вы пытаетесь потратить деньги на цели, на которые у вас нет денег, то у вас тоже проблемы”, - сказал аналитик.

В четверг Трамп заявил, что неназванный “друг” внес 130 миллионов долларов на оплату труда военнослужащих во время шатдауна, позже New York Times сообщила, что это миллиардер-затворник и сторонник Трампа Тимоти Меллон. Шон Парнелл, главный пресс-секретарь Пентагона, подтвердил получение средств “в соответствии с общими полномочиями по приему подарков". Пожертвование было сделано при условии, что оно будет использовано для компенсации расходов на выплату зарплат и пособий военнослужащим.”

Кристофер Мирасола, профессор права Хьюстонского университета, заявил, что государственные служащие, которые выполняли приказ Трампа о перецеливании средств, теоретически могут быть привлечены к ответственности за нарушение закона под названием "Закон о борьбе с дефицитом". Но таких судебных преследований в прошлом никогда не было, и он сказал в интервью, что ему трудно поверить, что министерство юстиции Трампа или даже другой президент осуществили бы их.

“Я просто не уверен, что у будущей администрации будет желание привлекать карьерных правительственных чиновников, которые на тот момент годами страдали бы от злоупотреблений со стороны администрации за соблюдение чего-либо, даже если бы они знали, что это незаконно”, - сказал Мирасола.

По словам Когана, у противников Трампа, которые пытались подать в суд из–за этого – например, у законодателей-демократов или групп гражданского общества - могут возникнуть проблемы с доказательством того, что им был причинен ущерб из-за оплаты военных, что является необходимым компонентом для возбуждения дела.

“Вы находитесь в трудном положении, когда можете предстать перед этим верховным судом, по крайней мере, при администрации Трампа”, - отмечает он.

Эксперты расценили решение Трампа заплатить военным как его последнюю попытку переложить ответственность за бюджет от Конгресса к исполнительной власти, но разошлись во мнениях о том, насколько это важно в долгосрочной перспективе. С момента вступления в должность он использовал различные методы, чтобы остановить государственные расходы в областях, против которых выступает его администрация, включая спорное решение о выделении средств на иностранную помощь.

“Я думаю, кризис начнет ощущаться острее, если мы увидим, что президент переводит деньги на очень спорные с политической точки зрения вещи”, - сказал Фил Уоллах, отметив, что оплата вооруженных сил США - это “то, с чем в принципе все согласны”.

По словам Уоллаха, теперь мяч на стороне Конгресса, контролируемого республиканцами, который должен дать понять, что именно они принимают решения о расходах.

“Я, конечно, не думаю, что сторонники Республиканской партии хотят, чтобы Белый дом просто взял все в свои руки. Я действительно совершенно уверен, что они обеспокоены такой динамикой и хотят избавиться от нее как можно быстрее”, - указывает он.

Коган предупредил, что Трамп начинает наступление на процесс ассигнований Конгресса, с помощью которого законодатели, обычно работающие в двухпартийной манере, определяют, сколько и на что потратит правительство.

“Если президент может просто полностью игнорировать все и вся, может тратить деньги на то, чтобы они существовали, он может опустошать счета и использовать их на все, что захочет, верно?” – говорит Коган. – Например, что мы вообще здесь делаем? Это делает вас королем ассигнований”.

Парадоксальным образом, такие решения могут затруднить достижение соглашения о возобновлении работы правительства, подорвав доверие к Конгрессу, который считает, что Трамп выполнит любое законодательное соглашение, подписанное демократами.

“Весь смысл бюджетной сделки заключается в том, чтобы понять, как вы собираетесь распределять свои ограниченные ресурсы. Мы собираемся выяснить, что мы хотим сделать приоритетным в правительстве, и если президент имеет полное и одностороннее право игнорировать каждую часть этой сделки, как вы вообще сможете выделять средства? Как вы вообще сможете заключать финансовые соглашения?” – задается вопросом Коган.

Мирасола связал решение о выплате заработной платы с размещением войск национальной гвардии Трампа в городах по всей стране, включая Вашингтон, Чикаго и Портленд. Он считает, что многие федеральные законы, регулирующие использование вооруженных сил на территории США, устарели, и главным препятствием, с которым сталкивается Трамп, является его способность заставить Конгресс платить за содержание солдат.