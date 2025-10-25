«Будет очень больно. Очень». Почему Бельгия отказалась воровать активы России

Бельгийские власти продолжают пояснять свою позицию касательно возможного изъятия активов российского Центробанка, хранящихся на территории Евросоюза. Накануне это решение не удалось принять на саммите ЕС в Брюсселе в основном из-за противодействия бельгийской стороны. На эту тему уже высказались премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, министр обороны и внешней торговли Тео Франкен и еврокомиссар от Бельгии Хаджа Лабиб. Они отмечают высокие риски подобных шагов в связи с ответными действиями России и потерей доверия международных инвесторов к расположенным в ЕС депозитариям.

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил поддержку премьеру страны Барту де Веверу, который заблокировал принятие на саммите Евросоюза решения об изъятии в пользу Украины замороженных активов России.

«Путин никогда не откажется от этих миллиардов. Он расценит это как акт войны и нанесет серьезный удар по Бельгии. Это будет больно. Очень больно», — написал Франкен в соцсети Х.

По его словам, в качестве ответной меры Москва может конфисковать €200 млрд западных активов, находящихся в России. Он напомнил, что речь идет о деньгах, принадлежащих не только Бельгии, но и таким странам, как США, Германия и Франция.

«Я не думаю, что есть необходимость напоминать, что выделение почти €200 млрд в дополнение к нашему дефицитному бюджету и колоссальному государственному долгу было бы равносильно самоубийству», — написал Франкен.

Помимо этого, министр подчеркнул, что подобные действия создадут прецедент с «потенциально огромными последствиями», поскольку могут подорвать доверие к депозитарию Euroclear, где размещены заблокированные российские активы: «Если известно, что деньги государственных банков больше не могут быть безопасно размещены в такой по определению нейтральной организации, как Euroclear, кто еще осмелится это сделать?».

Вслед за премьером Бельгии он напомнил, что «к подобного рода шагам на Западе не прибегали даже во время Второй мировой войны».

В беседе с Politico с ним согласилась еврокомиссар от Бельгии, бывшая глава МИД страны Хаджа Лабиб. Она заявила, что Евросоюз в настоящее время не готов к изъятию российских активов. По ее словам, предварительно нужно провести большую работу по сведению к минимуму юридических рисков и обеспечению «справедливого распределения ответственности между Бельгией, 26 другими странами ЕС и даже «Большой семеркой», прежде чем план будет реализован.

«Мы не готовы. Это беспрецедентно. Мы делаем это впервые, поэтому нам нужно очень тщательно изучить ситуацию, чтобы справиться со всеми возможными последствиями», — сказала Лабиб.

Она напомнила, что замороженные активы принадлежат Центральному банку России и защищены международным правом, которое необходимо соблюдать.

«Бельгия, как и другие страны-участницы, понимает, что нам нужно действовать осторожно», — сказала она.

«Всегда есть другие варианты»

На пресс-конференции в Брюсселе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Евросоюзу нужно рассмотреть другие варианты финансирования Украины, не используя российские замороженные активы.

«Всегда есть варианты, если вы хотите создать деньги за короткий промежуток времени. Мы же делали это во время финансового кризиса. <...> Недостатком российских денег является то, что вы понятия не имеете, с какими проблемами вы столкнетесь», — сказал он.

Он также выразил глубокое возмущение публикацией Politico, в которой его назвали «плохим парнем Евросоюза» наряду с премьером Словакии Робертом Фицо, премьером Венгрии Виктором Орбаном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Статья была посвящена грядущему провалу саммита ЕС по вопросу изъятия российских активов.

«Плохой мальчик! Я? Можете себе это представить?» — возмутился он.

Де Вевер назвал себя «лучшим в городе» и добавил: «Если говорить об иммобилизованных активах, то мы самые-самые».

Накануне страны ЕС не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов в пользу Украины. Под давлением, прежде всего, Бельгии решение отложено до следующего саммита, который намечен на 19 декабря. Наиболее прямолинейно необходимость экспроприации изложил глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявлявший:

«Либо мы используем деньги агрессора, либо нам придется использовать наши собственные деньги. Не спрашивайте меня, что я предпочитаю».

Какие страны рискуют своими деньгами

В России заморожено не меньше западных средств, чем отечественных активов на Западе, и любые действия с ними за рубежом получат симметричный ответ, говорил в интервью РИА Новости глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Мы следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — отмечал министр.

По оценкам на 2024 год, в России было заморожено зарубежных активов на $288 млрд. Из них на ЕС приходится $223,3 млрд, в том числе $98,3 млрд принадлежат Кипру (офшорные зоны), $50,1 млрд — Нидерландам, $17,3 млрд — Германии, $16,6 млрд — Франции и $12,9 млрд — Италии. На остальные страны приходится еще $28,1 млрд. Из этого можно сделать вывод, что по крайней мере часть стран Евросоюза в случае изъятия замороженных в ЕС российских активов финансово не слишком рискуют.

Главам ряда европейских стран, задумавшим запустить руку в замороженные ранее российские активы, следует помнить о том, что возвращать украденное им все равно придется, причем с процентами. Об этом 25 октября предупредил в своем канале в MAX председатель Государственной думы Вячеслав Володин.