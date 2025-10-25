Борис Джонсон срывает чеку

Причем топить на том, дескать, основании, что таким образом нарушаются санкции, введенные коллективным Западом против России. Или, по крайней мере, принуждать команды таких кораблей к тому, чтобы они покидали их борт. Видимо, для того, чтобы танкеры, груженные нефтью на многие миллионы долларов, можно было бы легко захватывать при помощи натовского спецназа или превращать их в современных «летучих голландцев». Иными словами, прозвучал призыв подкрепить абсолютно незаконные санкции вооруженными акциями. А на деле — прямым пиратством, которое может быть расценено уже и как casus belli, то есть уже как формальный повод для начала масштабных военных действий. Можно только гадать, что подтолкнуло лохматого отставного деятеля к прямым экстремистским призывам в ситуации и так усиленной милитаризации Европы. Не исключено, что ему понадобилось резко перебить информационную повестку после появления сведений о том, что Джонсон отнюдь не бескорыстно сорвал стамбульские договоренности, а за весьма кругленькую сумму от британского магната ВПК, увидевшего перспективу заработка больших барышей на войне «до последнего украинца». Не исключено, что его опять наняли для весьма опасного открытия окна Овертона, поскольку терять в смысле репутации экс-премьеру уже просто нечего. В результате он озвучил то, что у многих глобалистов пока только на уме, сняв табу на обсуждение еще одной темы, ведущей Европу в милитаристский ад.

Понятно, он не первый, кого волнуют танкеры, не страхующиеся в Лондоне и не приносящие бывшей империи прибыль. Попытку задержать такой танкер под нейтральным флагом предпринимали эстонцы, пока в небе не показался наш истребитель. Финны задержали подобный же корабль, обвинив его без всяких на то оснований в том, что он повредил подводные кабели связи.

Французские силы высадились на идущий под флагом третьей страны танкер вообще в нейтральных атлантических водах, принудив его войти во французский порт. Тогда же другой глобалист, Эмманюэль Макрон, предложил задерживать танкеры «теневого флота» на определенное время, чтобы срывать оговоренные сроки доставки и способствовать нарушению контрактов. В ответ уже Владимир Путин напомнил: «Это пиратство, а что с пиратами делают? Уничтожают!». Но нашим оппонентам неймется. Уже европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил приравнять танкеры «теневого флота» к военным кораблям. И, видимо, усилить давление на них всеми доступными способами.

Борис Джонсон у британской трофейной пушки в Одессе пошутил об оружии для ВСУ

А подобные угрозы на грани открытия прямой военной конфронтации дополняются грубым нажимом на различные государства, под флагами которых танкеры перевозят нашу нефть. Словом, потеряв по собственной вине доступ к нашим дешевым и надежным поставкам энергоносителей, европейские страны превратили нефтяные поставки в предмет ведения против России психологической войны.