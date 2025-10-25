К осени 2025 года сообщения о ракетных и беспилотных атаках на Киев превратились в привычную повседневность для жителей главного города Незалежной. Октябрь ознаменовался планомерным выведением из строя энергетических узлов украинской столицы. В ночь на 25 октября очередной удар пришёлся как минимум по одной из тепловых электростанций, обеспечивающих город.

Украинские информационные каналы, очевидно опиравшиеся на сведения американской спутниковой разведки, в тот день с тревогой сообщали о возможном запуске ракет нового комплекса «Орешник» с полигона Капустин Яр. Граждан, особенно жителей Киева, настойчиво призывали не покидать убежища и сохранять спокойствие.

«Капустин Яр, «Орешник». Рано утро по мск., разведка НАТО и США предупредили Киев о возможных пусках ракет с района полигона», – пишет Condottiero.

Позже стало известно, что угрозу пуска «Орешников» сняли, однако по столице Украины нанесли удары комплексы «Искандер». Несколько районов города охватили пожары, зафиксированы разрушения и повреждения зданий. По официальным данным, погибших нет, но шесть человек получили ранения, а ударная волна выбила стёкла в одном из жилых домов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о восьми пострадавших и о повреждённых домах в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах. Движение транспорта на участках вблизи станции метро «Красный хутор» и завода Ковальской было временно перекрыто.

«Да, прилёты в Киев есть — и очень хорошие. Есть и сбития, но также есть попадания ракетами ПВО в жилые дома (по предварительным данным — в одну многоэтажку).То, что системы ПВО работали с правого берега, говорит о нехватке установок для полноценного покрытия даже неба над Киевом. Частично это результат наших действий — целенаправленного уничтожения украинской ПВО. Но во многом — следствие того, что Зеленский с западными партнёрами попросту «распилили» поставки вооружения», – пишет координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

До атаки на Киев удары приходились по энергетической инфраструктуре в пригородах Харькова. По предварительным данным, там зафиксировано не менее четырнадцати взрывов — предположительно, сработали дроны-камикадзе «Герань». Украинские эксперты уже предрекают тяжёлую зиму 2025–2026 годов: из-за потерь энергомощностей многие города могут остаться без отопления, и населению придётся пережить холодный сезон в условиях энергетического дефицита.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что стране срочно нужны значительные финансовые ресурсы, чтобы закупить газ за рубежом и хотя бы частично компенсировать потери. Наиболее любопытным остаётся то, что поставки, вероятно, могут осуществляться только через посредников — Венгрию или Словакию, закупающих российский газ. При этом украинское руководство, включая президента и министра внутренних дел, неоднократно выступало с резкими и уничижительными заявлениями в адрес этих стран, требуя от них отказаться от сотрудничества с Москвой.

Философ Александр Дугин отметил:

«В Покровске украинские военные оценивают ситуацию как «критическую». В Купянске так же. ВС РФ нарастили за последние две недели количество ударов ФАБами с УМПК, а с недавнего времени эта опция теперь доступна и для Киева. Киев в огне. Взрывы за взрывами. Западные СМИ говорят о применении нами баллистических ракет. Возможно, это начало операции «Ошеломление». Возможно, ещё нет».

По сути, Дугин отсылает к предупреждению Владимира Путина, сделанному ранее. Тогда президент подчеркнул, что если Киев получит от США дальнобойные ракеты типа «Томагавк», ответ России будет «ошеломляющим». Пока Дональд Трамп не одобрил передачу этих систем Владимиру Зеленскому, однако даже новый пакет антироссийских санкций, обостривший отношения Москвы и Вашингтона, стал весомым поводом для жёсткой реакции.