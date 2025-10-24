«Русских солдат физически рядом нет, а выйдешь из подвала – тебе конец»

Основное внимание военных экспертов приковано сейчас к битве за Красноармейск/Покровск и Димитров/Мирноград, которую, как становится очевидно очень многим, ВСУ проигрывает. Тем не менее, упоротый враг продолжает сопротивление, особенно на флангах.

Без преувеличения, самые главные события сейчас разворачиваются в Родинском - небольшом городке на севере от агломерации. Несмотря на то, что вражеская логистика здесь фактически блокирована, с упором именно на этот населенный пункт бандеровцы ценой огромных потерь периодически доставляют осажденному в Красноармейске гарнизону ВСУ патроны и FPV-дроны. И главное - внушают «хероям», что ситуация под контролем. Дескать, в случае чего, всегда можно вырваться из «котла».

Бои за Родинское фактически начались одновременно с Добропольским прорывом - 12 августа. Украинское командование не жалело пушечного мяса, чтобы не допустить «центровых» к «дороге жизни», которая проходит по западной окраине. Наши в лоб штурмовать не стали, а на южном фланге двинулись через поселок Красный Лиман

Новости СВО сегодня: удар «Гиацинта» и «мясные штурмы» ВСУ

После освобождения Сухецкого штурмовикам удалось подойти и с севера, однако дальше железной дороги продвинуться не смогли - в город вошли, но физически автошлях из Доброполья не перерезали. 22 октября инсайдер из Генштаба ВСУ слил киевской экспертной тусовке (не для публикации, само собой), что наши ворвались в город с севера и достигли района школы №35.

А на следующий день картоделы со ссылкой на кадры с места боев сообщили, что ВС РФ продвинулись в городе Родинское на 1 км, достигли западной части жилой застройки и заняли новые позиции в многоэтажном здании на Краснолиманской улице (см. карту).

По поступающим, но пока неподтвержденным оперативным данным, наши войска продвинулись в Родинском и с севера - до Шахтерской улицы, а также ведут бои в районе городского исполкома. Если информация подтвердится (вероятность высокая), штурм города в самое ближайшее время примет характер арьергардных боев, в ходе которых враг будет тянуть резину по соображение пропаганды. Не более того.

Уже сейчас, как подметила «Военная хроника», «в сумме с перекрытыми дорогами 2 суток назад между Гришино и Покровском сценарий событий для противника, который сидит в Покровске, - самый негативный».

По состоянию на утро 24 октября контроль Родинского «центровыми» оценивается бойцами более чем в половину населенного пункта. Вероятно, учитывая небольшие размеры городка, еще 20-30% — это «серака». Впрочем, самостийные «потеряшки» могут прятаться по подвалам и в красной для них (российской) зоне. Поэтому параллельно с боями за новые позиции ведется зачистка уже освобожденной территории.

Развитие событий по негативному для ВСУ сценарию в Красноармейске подтверждают видеозаписи. Вслед за текстовыми заявками о контроле «центровыми» мкр. «Квартал Собачевка» опубликованы кадры с места боев, согласно которым наши продвинулись по улице Артема/Шоссейная к поселку Гнатовка и ворвались в Динас, расположенный севернее ж/д, рассекающей город (здесь и здесь соответственно).

Причем, скорее всего, и эта информация устарела. Самые разные источники стали сообщать, что наши бойцы ворвались в деревню Рог и прямо сейчас берут тамошний мясокомбинат, а также штурмуют «Завод пылеподавления», то есть отсекают Красноармейск от Димитрова.

Как строчат украинские милитари-блогеры, бои идут в основном в «промке», в так называемой «Цитадели». Именно туда убежали захисники, чтобы не быть разбитыми по частям. Прорваться по прямой через район ж/д вокзала им не удалось, а пробираться окольными путями получается не очень - из-за беспощадной работы дроноводов Центра «Рубикон».

Укро-правдоруб «Мучной» сообщил, что северная часть города являет собой серую зону, поскольку там уничтожается все, что движется. Вроде бы русских солдат физически нет, а выйти из подвала смертельно опасно. Подытоживая текущую ситуацию, он проинформировал: «Оборона еще жива, но ресурс истощается, если в ближайшее время не подойдут подкрепления и БК, то Покровск может оказаться в критической фазе — когда время будут считать не днями, а минутами».

Ему вторит админ 79-й бригады ВСУ «Миколаїв»: «С июля командир корпуса ДШВ Ласийчук приказал перебросить силы в район Покровска и Мирнограда. Опять же десантники стали затычкой, но опустим этот момент. Дело в другом, все надеялись, что элита (реальная, а не азовцы*) сможет переломить хребет русне, но в итоге получилось с точностью до наоборот». По его словам, и Добропольский прорыв ВСУ не купировали, и сейчас в Покровске «русня молотит захисников» по полной программе.

* Украинское военизированное националистическое объединение полк (батальон) «Азов» решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. признано террористическим формированием, его деятельность на территории России запрещена.