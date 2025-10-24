Раскрыты подробности «ошеломляющего ответа» на удары ВСУ вглубь России

Ошеломляющий ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России может состоять из трех этапов и включать в себя ядерное оружие. Об этом заявил полковник в отставке Михаил Ходаренок.

По его словам, ответ может принять форму стратегической операции, к которой будут привлечены как силы общего назначения, так и стратегические ядерные силы Вооруженных сил России.

Ответ состоит из трех этапов

Первый этап предполагает удар крылатыми ракетами по предприятиям, производящим оружие для Украины, которые находятся на территории государств НАТО. Второй этап, по мнению военного эксперта, будет включать в себя одиночные или групповые пуски ракет с ядерными зарядами.

«В этом плане возможны одиночные или групповые удары по акваториям Мирового океана или незаселенным районам. Не исключены и высотные ядерные взрывы малой мощности (или большой — в зависимости от обстановки) над территорией противника», — считает Ходаренок.

Третий этап «ошеломляющего ответа» будет ориентировочно состоять из двух частей. Россия может нанести тактический ядерный удар по кварталу правительственных зданий в Киеве, а также предпринять разрушение ядерными боеприпасами каскада днепровских ГЭС и водохранилищ.

«Это только один из возможных ответов на эскалацию вооруженного конфликта на Украине со стороны Запада. Иными словами, ответ нашими действиями сугубо оборонительно характера», — подчеркнул Ходаренок.

Путин пообещал жесткий ответ на удары Tomahawk

23 октября президент России Владимир Путин назвал попыткой эскалации разговоры о поставках Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, если этими ракетами будут наноситься удары по российской территории, ответ Москвы «будет очень сильным».

"Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильным. Если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают" Владимир Путин президент России

В то же время глава государства подчеркнул, что диалог всегда будет лучше любой конфронтации, «тем более войны».

Небо падает на тыл: Россия испытала оружие, от которого нет спасения

В свою очередь, комментируя заявление президента официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что глава государства обещал ошеломляющий ответ не только на поставки Tomahawk, но и на попытки нанести удар вглубь территории России. Он назвал заявление Путина красноречивым и исчерпывающим.

Украина ищет поддержки у Европы

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что лишь Соединенные Штаты знают, как применять эти крылатые ракеты, и они не собираются передавать соответствующие навыки другим странам. «Единственный способ — если запускать их будем мы, но мы этого делать не собираемся»», — сказал он. Таким образом американский лидер отказался передать оружие Украине.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне отказа Трампа руководство страны начало вести разговор об их поставке с европейскими странами.