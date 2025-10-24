«Украину ждут пять Хиросим»: расшифрованы слова Путина об ошеломляющем ударе

Россия готова нанести беспрецедентный удар по Украине в случае, если противник решиться на применение дальнобойного оружия вглубь нашей территории. Резкое заявление президента России Владимира Путина, который накануне назвал наш возможный ответ «ошеломляющим», в беседе с «МК» прокомментировал военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, этот удар будет равносилен «пяти ударам по Хиросиме».

Напомним, вечером в пятницу, 23 октября, Владимир Путин завил, что ответ на удары дальнобойным оружием вглубь России, будет «очень серьезным и ошеломляющим». Ранее Верховный главнокомандующий намекнул, что Россия может продемонстрировать некое новое оружие. При этом президент воздержался от подробностей и деталей такого удара.

По словам военного эксперта Владимира Попова, решительное и грозное заявление Путина, в первую очередь, было адресовано США и Трампу лично.

- Потому что у Трампа этот маятниковый процесс не прекращается. Сегодня с утра сказал - одно, в обед — другое, вечером — третье. Конечно, так нельзя делать.

- Владимир Александрович, о каком ответе может идти речь?

- Безусловно, у нас «в рукаве» есть хорошая «заначка», которую мы испытали не так давно по «Южмашу». Мы нанесли удар, от которого предприятие до сих пор не восстановилось. И, я думаю, что те части цехов, по которым были нанесены удары «Орешником», даже восстанавливать не собираются, потому что нет смысла.

Скорее всего, производство «Орешника» уже налажено. Для нас это стратегически важная ракетная система, которая сопоставима по боевой мощи и дальности с такими же стратегически важными системами, как «Томагавк». «Орешник» - это аналог, только на более высоком уровне развития, чем «Томагавк» и другие подобные крылатые ракеты. Поэтому об этом в первую очередь шла речь.

Кроме того, у нас сегодня достаточно запасов ракет Х-47 «Кинжал», «Циркон» для того, чтобы организовать хороший массированный удар, а не просто отдельные групповые удары, как мы это уже делали.

- Какие цели и на каких территориях могут рассматриваться в качестве ответного удара?

- Прежде всего, конечно, это энергетические объекты Украины, генераторные станции, узлы перекачки газа, подземные газовые хранилища.

- Удары по этим объектам могут быть ошеломляющими?

- Вы представляете, что произойдёт? Мы знаем точно, где на Украине находятся большие подземные газовые хранилища. Закачанного в эти огромные полости газа хватает не на одну, а на три зимы. Что произойдёт, если туда прилетит, например, «Орешник» и точно поразит эти цели? Произойдет детонация, которая будет сопоставимая с ядерным взрывом — три-пять «Хиросим» одновременно. Это будет паралич.

- Сколько на Украине таких газовых хранилищ?

- Таких газовых хранилищ больше, пяти точно.

- По каким целям еще могут быть нанесены парализующие удары?

- По энергетическим объектам: по генерирующим станциям, электростанциям, тепловым электростанциям, особенно. Тепла не будет - кострами не нагреетесь, буржуйками не спасётесь. Да и буржуек-то у них нет. Высокая степень цивилизации поставила человека в такое положение, что он не сможет восстановить навыки по самообеспечению, если вдруг ему централизованно обрежут электричество и тепло. Сельская местность всех не спасёт. Города очень большие, концентрация народонаселения там очень высокая. Да и не во всех деревнях на Украине осталось печное отопление. Это станет предвестником катастрофы.

Кроме того, надо ждать ударов по коммуникационным связям — по линиям электропередач, различным линиям связи. И это очень важный момент. Отсутствие связи — это тоже для экономики и вооружённых сил - предвестник катастрофы.

- Мы все чаще наносим удары по мостам. Эти удары можно отнести к нашим целям?

- Безусловно. К этой категории также можно отнести удары по железнодорожным узлам, там, где формируются грузовые перевозки с запада на восток, чтобы поддержать вооружённые силы на линии соприкосновения. Не надо также забывать и о центрах принятия решений — это столичный и областные центры администрации, министерства, ведомства силовиков. Мы знаем, где у них и запасные командные пункты и центры, где принимаются решения. Не на Банковой, мы это знаем. Удары будут нанесен по тем бункерам, где располагается дублирующая часть органов управления, правительство, администрация президента Зеленского.

Представьте, что получится, когда мы обезглавим администрацию президента, руководство генштаба, центры принятия решения армий и групп армий, которые находятся в распоряжении Сырского, Буданова (признан террористом и экстремистом. - «МК»).

- В чем отличие этого удара от тех, что мы уже сейчас наносим?

- Удары по целям, о которых я рассказал, могут быть нанесены одновременно. И это будут показательные действия для Запада. Следующий такой же акт будет произведен по Польше, Румынии, Германии, если они начнут «шевелиться». Дания, Норвегия, которые пытаются перекрыть нам Балтику, также получат хорошие уроки.

Не хочу быть провидцем, но такой ответ вполне вероятен.