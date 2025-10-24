Как Украина планирует расплачиваться за шведские истребители Gripen

В Швеции ждут от Украины оплаты своих истребителей Gripen, которыми Киев намерен пополнить Воздушные силы ВСУ. Как заявил глава Минобороны королевства Пол Йонсон, закупка может быть профинансирована в том числе за счёт замороженных российских активов. Ранее украинские СМИ отмечали, что Владимиру Зеленскому не удалось добиться того, чтобы шведские машины были предоставлены стране безвозмездно. Более того, передача самолётов может начаться не ранее чем через три года.

С точки зрения аналитиков, основная задача главы киевского режима в ситуации вокруг истребителей Gripen — представить соглашение о поставках как личную крупную победу, чтобы попытаться укрепить собственные политические позиции.

В Швеции рассчитывают получить от Украины оплату за истребители SAAB JAS 39 Gripen, которые Киев планирует включить в состав своих военно-воздушных сил. Об этом заявил глава Минобороны королевства Пол Йонсон в эфире телеканала SVT.

«Основную часть Украина сможет оплатить сама после окончания конфликта... Второй аспект — возможность использования экспортных кредитов... Также мы рассматриваем возможность использования замороженных российских активов», — цитирует его РИА Новости.

Между тем в руководстве стран Евросоюза есть полярные мнения относительно условий предоставления Украине кредита на €140 млрд, который планируется финансировать за счёт заблокированных активов РФ, пишет Politico.

«Хотя многие ключевые вопросы, связанные с этой инициативой, ещё не согласованы, уже наблюдается рост трений касательно того, следует ли накладывать условия на кредит, который будет профинансирован за счёт замороженных российских активов», — подчеркнули в издании.

Если одни страны (в том числе Франция, Германия и Италия) выступают за максимальное использование Украиной потенциального займа для закупки европейского оружия, то другой лагерь (Нидерланды, страны Северной Европы и Прибалтики) ратуют за то, чтобы дать Киеву карт-бланш на расходование этих денег.

Ранее портал «СТРАНА.ua» сообщил, что Владимир Зеленский, посетивший на днях Швецию, рассчитывал добиться поставок шведских истребителей на безвозмездной основе.

Ожидания и реальность

Кроме того, не оправдались и ожидания украинской стороны относительно сроков передачи самолётов Gripen. Несмотря на то что пока между Стокгольмом и Киевом подписан только меморандум о намерениях, Владимир Зеленский 22 октября заявил журналистам, что планирует получить первые истребители уже в 2026 году.

«Наши команды должны сделать всё, чтобы следующий год стал временем начала более предметной реализации наших договорённостей и началом использования истребителей Gripen», — сказал глава киевского режима.

По его словам, предстоит работа над тем, чтобы нынешнее рамочное соглашение было наполнено конкретикой. Как уточнил Зеленский, Украина рассчитывает получить не менее 100 самолётов. Он заявил, что Киев уже обучал и обучает пилотов для управления Gripen, а также подготавливает инфраструктуру для них.

Однако, как отметил премьер Швеции Ульф Кристерссон, производство нового поколения Gripen — а именно эти машины хочет приобрести Украина — только начинается. Речь идёт о планах поставки 100—150 истребителей JAS Gripen E, уточнил он.

«Поэтому говорим где-то о трёх годах — это то, когда мы сможем начать поставки. И мы не можем поставить все 150 самолётов одной партией. В течение следующих трёх лет будут возможны поставки», — приводит слова политика «РБК-Украина».

Он добавил, что речь идёт о долгосрочном процессе, а не о какой-то одной краткосрочной закупке. По оценке премьера, сотрудничество двух стран в поставках боевой авиации может продлиться 10—15 лет.

«Я хочу подчеркнуть, это не то, что делается одномоментно. Мы просто показываем нашу готовность и желание», — приводит слова премьера УНИАН.

SAAB JAS 39 Gripen — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, который стоит на вооружении ВВС Швеции с 1997 года. Аббревиатура JAS образована из слов Jakt (охота), Attack (атака), Spaning (разведка).

Gripen серии E является глубоко усовершенствованной версией этого истребителя. Серия включает одноместный вариант E и двухместный вариант F. По данным СМИ, ВВС Швеции на данный момент получили лишь один из 60 заказанных Gripen E.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на SVT, стоимость JAS Gripen E оценивается примерно в 800 млн шведских крон ($85 млн). Таким образом, заказ на 100 самолётов обойдётся примерно в 80 млрд шведских крон ($8,5 млрд).

«Главное — доложить»

Старший преподаватель кафедры политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС кандидат политических наук Сергей Маргулис в беседе с RT отметил, что ключевая роль в соглашении между Украиной и Швецией отведена пиару. Украинские медиа подают поставку истребителей как близкую и реализуемую, поддерживая усилия Зеленского по сохранению имиджа и замалчивая реальное положение дел.

«Пиар по-прежнему играет главную роль в политике киевского режима. Если взглянуть на заголовки украинских медиа, то всё выглядит так, будто поставка будет осуществлена уже в ближайшее время. Таким образом, Зеленский представлен политиком, у которого якобы всё ещё есть какой-то вес на международной арене, а в актив его администрации записываются дипломатические успехи. Ведь у него серьёзные проблемы с рейтингом, на который влияет плачевная ситуация на фронте. И ему нужна любая демонстрация политических успехов», — пояснил эксперт.

По его словам, Швеции это соглашение с Киевом тоже выгодно, так как уже сейчас она может получить какие-то деньги для своего ВПК вне зависимости от того, что дальше будет с Украиной как с государством, добавил он.

Схожих взглядов придерживается и завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. По его словам, стратегия Зеленского направлена на создание в украинском обществе ощущения близкой победы, чтобы оправдывать все сделки и кредиты, которые он заключает и получает от западных союзников.

«Ему необходимо, чтобы обыватель поверил, что Украина получает помощь и поддержку, что до победы осталось совсем немного, несмотря на то что по всей линии соприкосновения украинские вооружённые силы отступают. Ведь в этом его залог нахождения у власти», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Он также обратил внимание на, что европейские страны теперь при заключении каких-либо сделок с Украиной стараются заранее обеспечить себе источники их финансирования, а не предоставляют Киеву военную помощь безвозмездно.

«Реальная ситуация складывается не в пользу Украины, а просто так тратить деньги никому не хотелось бы. Когда-то США вкладывали огромные суммы в поставки, а Европа лишь помогала. Теперь же ей приходится платить за вооружение, и многие европейские руководители говорят, что не готовы к этому, так как денег не хватает на социальные программы для своих граждан, что чревато недовольством и протестами», — рассуждает политолог.

Сергей Маргулис подтвердил, что бюджеты западных стран ограничены и у населения всё больше вопросов к властям.

«Бюджеты европейских стран не бездонные. Уже есть повышение налогов, население справедливо задаёт властям вопросы, что выражается в поддержке правых партий. Представлять военную помощь Украине бесплатно, особенно при снижении финансирования из США, было бы большой нагрузкой. Каждый хочет от этих договоров получить не только политические дивиденды, но и финансовую выгоду», — отметил эксперт.

И тут интересы Зеленского и европейских партнёров пересекаются, подчеркнул Андрей Кошкин. Европейские страны через сделки с Украиной обеспечивают финансирование своего военно-промышленного комплекса с помощью средств, которые им не принадлежат, — через доходы от российских активов. А Зеленский сохраняет свои политические позиции, сообщая украинцам об очередном «достижении».