Украинские дроны-камикадзе «вылетели» из «Техносилы»

Как выяснил RT, изучив данные контейнерных поставок и таможенных деклараций Европы, миллиардер российского происхождения Михаил Кокорич, бывший владелец компании «Техносила», продал Украине произведённые в Европе беспилотники «Лорд» на $8 млн. Поставки идут через группу компаний Destinus со штаб-квартирой в Швейцарии. Партнёром Кокорича выступает бывший советник министра обороны Украины. Несмотря на отказ от российского паспорта, Кокоричу грозит уголовное дело о госизмене, считают опрошенные RT эксперты.

О том, что Михаил Кокорич продаёт дроны Украине, он сам открыто заявлял в феврале 2024 года.

«Ежемесячно мы поставляем более 100 крупных дронов, и Украина один из наших основных заказчиков», — говорил Кокорич в интервью французским СМИ.

RT узнал, сколько денег приносит Кокоричу продажа БПЛА в целом и на Киеву в частности и как в схеме поставок задействованы компании из Испании, Германии, Швейцарии и с Украины.

От «Техносилы» — к космосу и дронам

В России имя Кокорича известно широкой публике благодаря его бизнесу в ретейле — магазинам «Техносила» и сети продажи предметов быта «Уютерра».

После продажи «Техносилы» в 2012 году Кокорич приобрёл в Калифорнии небольшую компанию из аэрокосмической отрасли и переименовал её в Dauria. Вскоре в России появилось её подразделение — «Даурия Аэроспейс», которое взяло на себя обязательство разработать для «Роскосмоса» два сверхмалых спутника. Однако своих обязательств компания не выполнила: сдачу спутников задержали на три года, а когда в 2017-м они, наконец, были готовы, то вышли из строя при запуске. В результате «Роскосмос» через суд взыскал с компании 274,1 млн рублей.

В том же году Кокорич вместе с бывшим топ-менеджером Сбербанка Львом Хасисом запустил космический стартап Momentus, базирующийся в Калифорнии. В июле 2021 года Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала Momentus на $7 млн, обвинив в обмане инвесторов. Регулятор заявил, что Momentus вводила инвесторов в заблуждение относительно своих технологий и связанных с основателем угроз нацбезопасности.

Проиграв суды в США, Кокорич переехал в Швейцарию, где основал ещё один стартап — Destinus, на этот раз — по производству сверхзвуковых пассажирских самолётов на водородном двигателе. Однако реальных достижений стартап не показал: единственная построенная машина провела испытательный полёт с использованием обычного американского турбореактивного двигателя старого образца.

Но скромные успехи не помешали Destinus получить грант от Евросоюза на €900 тыс. на инновационные исследования по программе Horizon Europe.

С началом СВО основным направлением работы Destinus стало производство беспилотников. Сейчас, согласно сайту компании, она производит дроны самолётного типа «Лорд», БПЛА-разведчик «Рута» и дрон-перехватчик «Хорнет».

Как идут поставки на Украину

Как сообщал сам Кокорич в 2024 году, на Украину поставляют в основном «Лорды», но в будущем планируется экспортировать Киеву и два других типа БПЛА.

Впервые о применении «Лордов» в бою с ВС РФ сообщали российские Telegram-каналы в конце 2023 года. Тогда один из них был сбит над Азовским морем.

RT нашёл несколько фирм, связанных с Кокоричем, в разных странах Европы. Его партнёром в каждом из этих государств выступает бывший министр финансов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Головным юрлицом является швейцарская Destinus SA, которая заработала, по данным отчёта за 2024 год, $70 млн. Согласно аналитической платформе Sacra, у компании три основных источника дохода: продажа БПЛА двойного назначения, промышленных газовых турбин OPRA, а также поступления за реализацию госконтрактов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

По данным Sacra, «компания получила более €40 млн невозвратных грантов от европейских организаций, в частности аэрокосмических и водородных инициатив Испании».

Согласно данным европейского бизнес-портала EBR, Кокорич открыл подразделения своей компании во Франции, в Германии, Великобритании, Нидерландах и Испании. На Украину беспилотники едут из Испании через нидерландскую Destinus. Об этом свидетельствуют данные контейнерных перевозок по морю и таможенных деклараций различных европейских стран, которые изучил RT.

Поставки осуществляются в пользу двух украинских частных компаний: ТОВ «Дестiнус Україна» и ТОВ «Давінчі Авіа Україна». Первая — прямая дочерняя структура, а вторая контролируется через немецкую DaVinci Avia, принадлежащую швейцарскому партнёру Кокорича, Александру Уиксу.

Война — дело прибыльное

Согласно данным сервиса отслеживания контейнерных перевозок Import Genius, с 2022 по 2025 год украинские «Дестiнус» и «Давінчі Авіа» приняли 187 поставок различных товаров от Destinus NL и Destinus Germany.

Преимущественно это были контейнеры, содержимое которых обозначено как «беспилотные летательные системы». RT проанализировал часть контрактов и выявил определённые закономерности. Так, согласно изученным документам, контейнеры с БПЛА составляли не менее половины от общего объёма товаров.

Кроме БПЛА, немецкое крыло бизнеса поставляет на Украину оптоволокно, используемое для запуска дронов, которые устойчивы к радиопомехам, электромагниты для крепления боеприпасов и азотистые химические соединения. Из Германии также идут запчасти для авиационных двигателей и алюминиевые компоненты — скорее всего, элементы фюзеляжа и силовых конструкций.

Цена «Лорда» в открытых источниках не заявляется, но в накладной на один из контейнеров с БПЛА от Destinus RT обнаружил общую стоимость груза: $178 тыс.

«Скорее всего, дроны перевозят в разобранном виде и собирают на Украине. Обычно длина таких машин не превышает 3 м, поэтому в стандартный морской контейнер может влезть от четырёх до восьми БЛПА — в зависимости от того, как они закреплены внутри и до какой степени разобраны», — рассказал RT бывший военный разведчик, работающий аналитиком на госслужбе.

По словам источника, в зависимости от количества дронов в контейнере их средняя цена составляет от $22,3 тыс. до $45 тыс.

Таким образом, даже при условии, что БПЛА были только в половине контейнеров, структуры Кокорича могли поставить на Украину от 200 до 400 единиц летательных аппаратов. Их общая стоимость составляет $8 млн. Именно столько Кокорич мог заработать только за 2023—2025 годы на поставках Украине.

Хотя накладные оформлялись на нидерландскую фирму, местом происхождения беспилотников указана Испания.

«Скорее всего, Испания выбрана как наиболее удобный порт для отправки товаров. Из Нидерландов дольше, да и в связи с блокадой порта Одесса морские поставки на Украину идут через порт Измаил, — поясняет собеседник. — И это вы посчитали только то, что пришло по морю, но никто не отменял сухопутные поставки через Польшу и сопредельные страны».

Не гражданин, но с перспективой дела

Михаил Кокорич после переезда из США живёт в Швейцарии, в Бур-ан-Лаво, живописной коммуне неподалёку от Монтрё, на Женевском озере. При регистрации французского крыла бизнеса был указан адрес Кокорича в XIV округе Парижа.

В январе 2024-го Михаил Кокорич официально отказался от российского гражданства, о чём сообщил в своём аккаунте в Linkedin. Предприниматель уточнил, что отказался от паспорта из-за несогласия с проведением спецоперации на Украине и политикой, которую реализует российская власть. К посту он приложил сертификат о выходе из гражданства.

«Если человек официальным путём вышел из гражданства РФ, он не может быть привлечён к ответственности за госизмену, — объяснила RT адвокат по уголовным делам Сталина Гуревич. — Однако если будет доказано, что преступления совершались им, пока он был в гражданстве, и сроки давности не вышли, то на него могут возбудить дело».

По словам Гуревич, поставки БПЛА и компонентов военного назначения вражескому государству могут трактоваться как госизмена (ст. 275 УК РФ) или оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ (ст. 276.1 УК РФ).

Напомним, впервые прилёты «Лордов» по российским позициям зафиксированы в 2023 году.