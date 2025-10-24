Названы 5 главных вопросов о турне Трампа по Азии

Дональд Трамп собирается отправиться в турне по Азии, которое, как многие надеются, ослабит напряженность в торговле со странами региона и восстановит испорченные связи с Китаем. Трамп начнет свою поездку в воскресенье со встречи стран-членов Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии, а затем вылетит в Японию, чтобы встретиться с ее новым премьер-министром Санаэ Такаити в начале следующей недели.

© Московский Комсомолец

Но самая важная остановка в его маршруте будет в конце месяца, когда он, как ожидается, обсудит вопросы торговли и, возможно, Тайваня с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее, констатирует The Guardian.

Итак, встретится ли Трамп с Си Цзиньпином?

Ожидается, что Трамп встретится с Си Цзиньпином в четверг на следующей неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. Однако то, о чем они могут говорить, порождает больше спекуляций, чем любой другой вопрос повестки дня саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кенджу, и Ливитт не предоставила пока дальнейших подробностей. На карту поставлено многое, поэтому на обоих лидеров оказывается все большее давление, чтобы ослабить напряженность в торговле, которая может нанести ущерб двум крупнейшим экономикам мира, отмечает The Guardian.

Трамп недавно предложил снизить тарифы на китайский экспорт в США, но настаивал на том, что Пекин тоже должен пойти на уступки, в том числе возобновить закупки соевых бобов в США, ограничить поток ингредиентов, используемых для производства опиоида фентанила, который вызвал эпидемию передозировки в Америке, и снять ограничения на экспорт в США редкоземельных минералов, которые необходимы для производства высокотехнологичных продуктов, таких как смартфоны.

Неспособность снизить напряженность в торговле может еще больше навредить промышленным предприятиям США, которые уже сталкиваются с последствиями введения тарифов Трампом, комментирует The Guardian. Президент США был настроен оптимистично в преддверии своей встречи с Си Цзиньпином, заявив журналистам на этой неделе: “Я думаю, что в конечном итоге мы заключим фантастическую сделку с Китаем... Это будет фантастически для всего мира”.

Однако время имеет решающее значение: встреча Трампа и Си Цзиньпина, которая еще не подтверждена Пекином, состоится как раз в тот момент, когда должны вступить в силу дополнительные 100%-ные пошлины на китайский экспорт в США.

Ожидается, что лидеры также обсудят Тайвань на фоне опасений, что Трамп может усомниться в поддержке Вашингтоном острова под давлением Си Цзиньпина. Сообщается, что Пекин попросил Белый дом заявить, что он выступает против независимости Тайваня – шаг, который обрадовал бы Китай, считающий Тайвань мятежной провинцией, которая должна воссоединиться с материковой частью.

Будут ли заключены тарифные соглашения для Юго-Восточной Азии?

Присутствие Трампа на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре приходится на критический момент для регионального блока, 10 членов которого в прошлом году вместе экспортировали в США товаров на сумму 312 млрд долларов по сравнению со 142 млрд долларов в 2017 году. США являются крупнейшим экспортным направлением в регионе и зависят от стран АСЕАН в поддержании своей производственной цепочки поставок.

Ответом Трампа на растущий торговый дефицит со странами Юго-Восточной Азии стало введение “взаимных” тарифов в размере от 10% до 40%, что побудило лидеров АСЕАН выступить с совместным заявлением, в котором выражалась обеспокоенность по поводу протекционизма “Америка превыше всего”, в котором говорилось, что меры Трампа “представляют значительные риски для многосторонней торговой системы и стабильность глобальных цепочек поставок”.

Трамп, который не посещал саммит АСЕАН с 2017 года, встретится с лидерами блока в воскресенье, когда ожидается, что обсуждения будут сосредоточены на Вьетнаме и Таиланде, двух крупнейших источниках дефицита торгового баланса США.

Ждать ли конец еще одной “войне”?

Остановка Трампа в Малайзии может быть продиктована не столько торговыми соображениями, сколько желанием занять центральное место в любой сделке, направленной на прекращение спора о неразграниченных пунктах вдоль сухопутной границы Таиланда и Камбоджи протяженностью 817 км, предполагает The Guardian.

Малайзия заключила хрупкое соглашение о прекращении огня после пятидневных столкновений в июле, в результате которых погибли десятки людей и около 300 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, но причина разногласий остается нераскрытой. Министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан недавно заявил журналистам, что Трамп “очень хотел”, чтобы в ходе саммита было подписано мирное соглашение – прорыв, который президент США, несомненно, использовал бы для укрепления своей репутации международного миротворца.

Встретится ли Трамп с Ким Чен Ыном (снова)?

С Дональдом Трампом никогда нельзя говорить "никогда", отмечает The Guardian. На данном этапе встреча выглядит маловероятной, хотя, учитывая, что перспектива прекращения конфликта на Украине быстро тает, Трампа можно убедить обратить внимание на своего “друга” Кима и неразрешимую проблему ядерной программы Северной Кореи, пишет The Guardian.

Телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщил в минувшие выходные, что официальные лица США обсуждали организацию встречи во время его визита в Азию, а в августе Трамп заявил, что хотел бы встретиться со своим северокорейским коллегой “в подходящем будущем”.

Но три его предыдущие попытки убедить Ким Чен Ына умерить свои ядерные амбиции – на двух саммитах в 2018 и 2019 годах и во время быстро организованного визита в демилитаризованную зону, разделяющую Северную и Южную Корею, позже в том же году – закончились неудачей. С тех пор Ким Чен Ын наблюдал за постоянным совершенствованием северокорейской программы создания баллистических ракет, направил более 10 000 солдат сражаться бок о бок с российскими войсками для борьбы с войсками Украины и присоединился к антизападному альянсу с Пекином и Москвой, напоминает The Guardian.

За несколько дней до того, как Трамп должен был прибыть в Южную Корею на саммит АТЭС, Северная Корея запустила две ракеты малой дальности, что режим назвал успешным испытанием новой “гиперзвуковой системы”, направленной на укрепление своих сил ядерного сдерживания. На этом фоне кажется, что сейчас неподходящее время для новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном, отмечает The Guardian.

Не охладил ли недавний рейд против мигрантов в Джорджии отношения с Южной Кореей?

Рейд, проведенный в прошлом месяце сотрудниками иммиграционной и таможенной службы США (ICE) на принадлежащем Южной Корее заводе по производству электрических аккумуляторов, строящемся в Джорджии, вызвал всеобщее возмущение в Сеуле. Около 300 граждан Южной Кореи были задержаны на фоне обвинений в том, что они работали на заводе незаконно. Южнокорейская общественность вряд ли забудет этот инцидент в ближайшее время, но у президента страны Ли Чжэ Мена есть более насущные вопросы для обсуждения с Трампом в Кенджу, где они, как ожидается, встретятся в среду.

Они включают в себя заключение летнего соглашения об инвестировании 350 миллиардов долларов в экономику США, которое было приостановлено из-за разногласий по поводу того, какую форму должны принять южнокорейские инвестиции. В рамках сделки США согласились снизить тарифы на южнокорейские автомобили с 25% до 15%, такой же уровень был введен для автомобилей из Японии и ЕС.

Некоторые наблюдатели предполагают, что президент Ли, который встречался с Трампом в Белом доме в августе, мог использовать затяжные последствия разгрома ICE, чтобы добиться уступок от Трампа. Южнокорейские официальные лица говорят, что за последние недели они добились прогресса в торговле, но признали, что “один или два” вопроса остаются нерешенными.