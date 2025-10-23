Дональд Трамп отказался встречаться с Владимиром Путиным в Будапеште, отметив, что «слишком долго ждал от Москвы ответных шагов», поэтому «не хотелось бы терять время впустую». Совпадение это или нет, но смена риторики повлекла за собой серьезные санкции, введенные в отношении крупнейших нефтяных компаний нашей страны. О том, как непредсказуемость американского лидера влияет на ход мировой истории, - в данной статье.

Полный «демонтаж» Незалежной

Информация о том, что глава Белого дома неожиданно в одностороннем порядке отменил встречу с российским коллегой в Будапеште, подготовка к которой, судя по заверениям венгерского правительства, шла полным ходом, вмиг облетела планету.

Впрочем, как полагает ряд политических экспертов, это мало кого удивило: высказывания Трампа в большинстве своем давно разнятся с его действиями. В этот раз глава Белого дома пояснил внезапную смену своей риторики тем, что с Путиным «дальше слов дело не доходит».

«Мне показалось, что мы не сможем достичь нужного результата», - заявил президент США.

Меж тем стало известно, что на неопределенное время перенеслась встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио, якобы из-за того, что у них «разные ожидания» по окончанию украинского конфликта. По мнению политолога Светланы Вольновой, действительно, Россию не устраивает остановка боевых действий по текущей линии боевого соприкосновения. Наше руководство не собирается менять свою переговорную линию.

В числе обязательных условий устойчивого мира, как уже не единожды озвучивал Верховный главнокомандующий ВС РФ, - нейтральный статус Украины, отказ от ее военного освоения со стороны Запада, прекращение антироссийской политики, включая дискриминацию русскоязычного населения и преследование священнослужителей.

«Без возвращения Украины к принципам Декларации о суверенитете 1991 года Россия не видит оснований для фиксации линии фронта как отправной точки для компромисса, - поясняет Светлана Вольнова. - Кроме того, позиция Москвы предполагает полный демонтаж текущего политического устройства Украины, включая запрещение националистических движений».

Запад всеми возможными способами старается расширить границы своего влияния, в том числе спонсируя Украину. Тяга к экспансии России у них с давних времен находится на подсознательном уровне. Сейчас под маской «миротворческой риторики», как считает эксперт, они продвигают стратегию, направленную на продление войны с тем, чтобы окончательно истощить Россию. Коллективному Западу, в отличие от РФ, нужно не полное завершение конфликта, а временная пауза для перегруппировки и перевооружения ВСУ.

«Запад не остановится в своем давлении на Россию, учитывая, сколько всего уже вложено в Украину», - убеждена Вольнова.

Сюрпризы только начинаются…

После того, как Дональд Трамп отказался встречаться с Владимиром Путиным в Будапеште, министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», в также их дочерних предприятий. Подобное решение, как пояснили в пресс-службе американского ведомства, было продиктовано «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Министр финансов США Скотт Бессент призвал союзников присоединиться к этим санкциям и обеспечить их соблюдение. Как позже пояснил Дональд Трамп, США «слишком долго ждали встречных шагов от Москвы» по урегулированию конфликта на Украине. Теперь же Россию ждут «грандиозные» санкции...

Дальше – больше. Комитет по иностранным делам Сената США единогласно одобрил несколько законопроектов, направленных против России. В частности, ее собираются официально объявить «государством - спонсором терроризма». Помимо этого, американские парламентарии хотят позволить использовать российские активы, замороженные в США, для оказания финансовой помощи Киеву.

Ну и в довесок - вечером 22 октября появилась информация о том, что американские власти якобы сняли ограничение на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставленных западными странами. В частности, издание Wall Street Journal утверждает, что подобный шаг позволит Украине наносить больше ударов вглубь России при помощи британских ракет Storm Shadow, для наведения которых используются разведданные США.

Впрочем, Дональд Трамп подобную информацию категорически отверг, заверив общественность, что «США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были поставлены, и к тому, что Украина с ними делает». Может быть, конечно, и так, но дыма без огня, как известно, не бывает, отмечают в своих комментариях многочисленные интернет-пользователи. Что ж, поживем-увидим: кто и к чему имеет отношение, а кто совершенно ни при чем. Не так ли?