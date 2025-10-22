Луна встретится с Меркурием: как повлияет на жизнь и где посмотреть

23 октября россиян ждет необычное астрологическое событие. Луна сблизится с Меркурием — самой маленькой и быстрой планетой. В этот период они окажутся рядом в созвездии Весов. Астрологи обещают благоприятный период для выступлений и налаживания деловых контактов. О том, когда ждать сближения Луны и Меркурия, и как его увидеть — в материале URA.RU

Когда Луна сблизится с Меркурием

Луна сблизится с Меркурием 23 октября в 19:00 по московскому времени. В этот период расстояние между ними составит 2,1°. Это угловое расстояние на небе, равное, примерно, четырем лунным дискам. Наблюдать это явление можно в созвездии Весов, сообщили в Московском планетарии.

Чем уникален Меркурий

Меркурий — наименьшая планета Солнечной системы. Кроме того, она находится ближе остальных планет к Солнцу. Среднее расстояние — чуть меньше 58 млн км. Ее назвали в честь древнеримского бога торговли — быстрого Меркурия. Связано это с высокой скоростью обращения планеты вокруг Солнца. Она делает полный оборот вокруг этой звезды всего за три земных месяца.

Открыл планету Галилео Галилей в начале XVII века. Однако до сих пор планета мало изучена. Установлено, что на ней находится большое количество кратеров, есть следы древних вулканов. Также обнаружены участки со льдом, которые находятся в теневых кратерах, куда никогда не попадает солнечный свет.

Какая энергия у Меркурия

В беседе с URА.RU астролог Борис Зак рассказал, что планета Меркурий отвечает за информацию, знания, контакты, продажи, технику. Так как это самая быстро движущаяся планета, то ее скорость отражает быстрое мышление, адаптивность и постоянное движение в разных сферах жизни.

Как сближение Луны и Меркурия повлияет на жизнь людей

Борис Зак рассказал, что соединение Луны и Меркурия 23 октября усилит восприимчивость людей к новой информации. Также будет оказано положительное влияние на логическое мышление и на эмоциональность речи все знаков зодиака.

"Луна отвечает за чувства, поэтому соединение ее с Меркурием делает нас более чувствительными к словам других людей. В этот период похвалу мы склонны воспринимать более ярко и оптимистично, а критику более остро и болезненно", — отметил эксперт.

Кроме того, 23 октября Луна также будет находиться в соединении с Марсом, который усиливает решительность и наполняет энергией. Логическому мышлению и деловой активности также способствует действующее на данный момент соединение Меркурия и Марса.

«Таким образом, 23 октября станет удачный днем для тех, кто учится, усваивает большой объем информации и выступает перед публикой. Аспекты еще усилены начавшемся ростом Луны, что также помогает достигать успехов, если приложить к этому усилия. Не упустите этот удачный момент», — рассказал специалист.

Что можно и нельзя делать 23 октября

23 октября считаются благоприятным днем практически для любых дел. Этому же способствует соединение Меркурия с Марсом, которое действует в этот день и наполняет людей деловой активностью и предприимчивостью. Хороший период для налаживания партнерских отношений и свиданий.

Как увидеть сближение Луны и Меркурия

Сближение Луны с Меркурием произойдет 23 октября в 19:00 по московскому времени. Луна будет освещена на 4%. Меркурий с Земли будет выглядеть как оранжевая звезда. Для того, чтобы разглядеть объекты, лучше использовать бинокли. Также нужно выбрать открытые площадки с хорошим обзором восточной части горизонта. Начать наблюдения нужно после заката.