«Продакшн Зеленского»: Киев жестко прокололся с постановочными фото «спасенных» детей

Зеленский и его западные хозяева развернули мощную информационную войну перед предстоящей встречей Владимира Путина с Дональдом Трампом. Киевский режим обвинил Россию в атаке на детский сад, опубликовав фото со «спасенными» детьми. Впрочем специалисты сразу же обратили внимание на детали, которые свидетельствуют о том, что фото постановочные.

Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с «МК» рассказал, какие теракты и провокации может организовать Запад, чтобы сорвать встречу.

Ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о том, что встреча между Путиным и Трампом отложена. Но глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка к саммиту продолжается.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова окрестила сообщения о срыве встречи «настоящим инфобалаганом партии войны». Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отметил, что с удивлением узнал из СМИ о том, что саммит отложен.

Высказался о встрече и сам Трамп , заявив, что через два дня его администрация даст более подробную информацию, добавив, что не называл саммит «пустой тратой времени», как сообщали ранее СМИ.

Волну «утечек» и фейковых новостей призвал ждать министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД заявил, что встречу Владимира Путина и Дональда Трампа пытаются сорвать, и многие сделают все возможное для этого.

«Провоенная политическая элита и ее СМИ всегда ведут себя так перед событиями, которые могут оказаться решающими между войной и миром. Одна и та же история почти перед каждым заседанием Европейского совета, перед решениями о санкциях или о Европейском фонде мира. Ничто не ново под солнцем», — написал он в соцсетях.

Между тем, вскоре после наших ударов по энергетической инфраструктуры Украины глава киевского режима попытался прибегнуть к старому приему - заявил, что ВС РФ якобы ударили дроном по детскому саду. В соцсетях тут же были распространены фото «спасенных» детей. Независимые эксперты сразу обратили внимание на то, что дети, которых якобы вытащили из полностью «разрушенного детского сада» слишком чистые.

«Судя по чистым подошвам обуви у детишек, их привезли в чистом автобусе вместе с фотографом... «Продакшн Зеленского» работает, и не гнушается ничем. Видимо, где-то к обеду будут постановочные фото изнутри: ну, там обожженный букварь, и мишка без уха», - написала в своем канале профессиональный пиарщик Елена Бобкина.

Кроме того, она обратила внимание на что на видео спасатели слоняются без дела «Ждут команды позировать», - сделала вывод она, предложив сравнить реальные фото спасения жителей Белгорода после атак украинских ракет.

По словам эксперта Юрия Кнутова, провокаций сейчас будет достаточно много.

- Причём, если не получится за счёт СМИ и общего давления повлиять на Трампа, чтобы тот в итоге отказался встречаться с Путиным, тогда могут пойти на самую страшную провокацию. Это может быть какой-то теракт на территории европейских государств, например, в Прибалтике либо в Польше — государств, которых не жалко.

- Как может выглядеть эта провокация?

- Могут организовать взрыв рядом, а возможно, и на территории воинской части, в больнице, и в каком-то другом социально значимом объекте с таким расчётом, чтобы это вызвало всеобщее негодование. А потом там случайно найдут, скажем, обломки ракеты «Искандер». То есть, мы знакомы с подобного рода диверсиями, помним катастрофу с малазийским «Боингом», события в Буче, но Запад даже не стал обращать внимание на вранье Киева, обвинив во всём Москву. Украина в этом отношении, к сожалению, превосходит даже гитлеровскую Германию. Поэтому надо быть готовым к различного рода диверсиям и терактам.

- С какой целью Зеленский засобирался в европейское «турне» сразу же после объявления саммита в Будапеште?

- Сейчас происходит консолидация антироссийских сил, и Зеленский едет с целью выработки единой позиции Украины и стран Запада по украинской проблематике, без США в данном случае. Он летит в Лондон. Почему? Потому что Великобритания является главным куратором Украины в целом от Запада. Речь будет идти, конечно, о закупках оружия, о том, чтобы выделялись деньги, тем более что Трамп не отказывает в продаже современного оружия Украине. Но самое главное то, что, конечно же, он едет для того, чтобы сделать всё, чтобы сорвать переговоры, перетянуть США на свою сторону. Потому что Зеленский понимает: он проигрывает на поле боя, несмотря на масштабные поставки оружия со стороны НАТО, и что без поддержки США Украина долго не продержится.