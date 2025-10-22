Станет ли «будапештский маршрут Путина» лакомой целью для британских спецслужб

Едва заговорили о возможности нового саммита, уже в Будапеште, в украинских соцсетях пошли угрозы в адрес президента России. Некий «военный блогер» заявил, что незалежная якобы имеет полное право провести операцию «Паутина 2.0» в Будапеште «всего против одного неприятного самолёта». Идея быстро набрала сотни лайков. Имеется в виду теоретически возможный запуск ударных беспилотников с минимальной дистанции.

© Свободная пресса

Так что, обеспечить стопроцентную безопасность президентского борта на пути в Венгрию нельзя, даже если его будут сопровождать истребители США? Уж не говоря про место встречи. Может, стоит его изменить? Хотя спору нет – идея с Будапештом более чем красивая.

С другой стороны, некоторые комментаторы предупредили, что тогда «на смену Путину придёт человек, который не будет столь милосерден к Украине». Прямой призыв к атаке на «Борт №1» – это же проникновение диверсионной группы на территорию государства члена ЕС.

Напоминаем, что 1 июня киевский режим атаковал пять наших военных аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Организована атака была Службой безопасности Украины (СБУ) под руководством британских спецслужб и готовилась более полутора лет. Назвали ту операцию «Паутина».

Наверняка спецслужбы обеих стран, и России, и США, тщательно проработают «будапештский маршрут», но интересно разобраться – насколько вероятны украинские «подлянки» в принципе и насколько они могут быть опасны.

Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов считает, что неразбериха, царящая сейчас в украинской верхушке, вполне может вылиться в попытки навредить России любым способом.

– Киевский режим будет проводить политику и военные действия так, чтобы проявить себя. Неважно, что получится, положительно или отрицательно, лишь бы о них заговорили.

«СП»: Эскалация в преддверии встречи будет только нарастать?

– Ожидать каких-то положительных новостей из Киева не стоит. Да, переговорный, дипломатический процесс будет продолжаться – это одно, а истерия в незалежной – это другое. Она не полезна ни для отдельного человека, ни для руководителя, ни вообще для системы, которую они сами же создали под управлением Запада. Говорить о каком-то здравом смысле не приходится.

«СП»: Нам следует ожидать усиление диверсионной деятельности?

– А также подлости и предательства со стороны многих идущих на поводу у обезумевшего режима и западных государств. В основном это всё такое, меркантильное, за деньги, которые им обещают и предоставляют. То есть услуга за услугу – дают пряник за кусательное действие. И это будет продолжаться ещё долго.

«СП»: Но процесс идет. Встреча глав руководителей наших стран состоится?

– Соединенные Штаты Америки и Россия – это две великие державы, с которыми могут сравниться Китай, Индия, ну и может быть объединенная Европа, но только объединенная, а не страны по отдельности.

Это главные экономические, военно-политические субъекты деятельности, которые могут влиять на мировой порядок. По-другому нельзя рассуждать. Поэтому любая встреча Трампа и Путина идет во благо всего мира.

Даже не конкретно сейчас по решения вопроса по Украине. Эта страна – разменная монета, и мы это понимаем. Никто и никогда на неё дальше обращать внимания не будет. Она нужна лишь сегодня и сейчас, считает эксперт...

А сейчас обсуждают три траектории полёта. Короткий путь, через Польшу, – самый проблемный. Длинный – через Чёрное море, Турцию, Болгарию и Словакию кажется более безопасным, но тоже полных гарантий не даёт.

Ключевая проблема – близость других стран с собственными ЗРК и истребительной авиацией. Сопровождение своими истребителями снижает часть рисков, но не исключает провокации или враждебных действия против «Борта №1» России.

Если его безопасность гарантирует Америка, то нападение на самолёты ВВС США трактуется уже как атака на США и не факт, что страны региона готовы брать на себя такое или позволят использовать своё небо для этой цели.

Возможны, конечно, одиночные «случайные стрелки из ПЗРК» в приграничных горных районах. Но все стороны: США, Венгрия и Россия – предпримут максимум мер безопасности. Но и тут гарантированной защиты нет.

К счастью, президентский самолет – это «воздушная крепость», а не просто коммерческий авиалайнер, хотя они и похожи внешне. Это прежде всего высокозащищенный мобильный командный пункт. Его полный арсенал систем безопасности засекречен, однако о некоторых ключевых особенностях известно.

Главная задача «Борта №1» – обеспечить безопасность президента и его способность управлять страной даже в случае глобального конфликта. На нём установлена противовоздушная и противоракетная защита. Самолет оснащен всем необходимым для отражения атак, включая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), специальные системы создания активных помех вражеским радарам и системам наведения, срывающие захват цели и не позволяя ракетам поразить самолет. Это аналоги американским AN/ALQ-204 Matador, возможно «Хибины».

Предусмотрены ложные тепловые цели для защиты от ракет с инфракрасным наведением, президентский самолет способен выпускать «тепловые ловушки» уводящие ракеты «земля-воздух» или «воздух-воздух» от двигателей.

Вообще-то в президентском самолете предусмотрена даже защита от поражающих факторов ядерного взрыва. Вся критически важная электроника и проводка имеют усиленное экранирование, что гарантирует работоспособность всех систем даже после мощного электромагнитного импульса. Конструкция корпуса обеспечивает дополнительную стойкость к тепловому воздействию. Важные отсеки, включая кабину президента, дополнительно бронированы.

«Борт №1» спроектирован как полноценный центр управления и для этого предусмотрены защищенные каналы связи. На борту установлено сверхсекретное оборудование для шифрования и передачи данных, позволяющее президенту из любой точки земного шара поддерживать контакт с правительством, Министерством обороны и стратегическими силами.

В случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации этот воздушный командный пункт превращается в главный пост управления всей страной.

Кроме того, «Борт №1» никогда не летает в одиночку, его сопровождают грузовые самолеты с наземными транспортными средствами и оборудованием поддержки. Хотя его собственные оборонительные системы настолько мощны, что делают эскорт истребителей излишним, от них тоже не откажутся. Ну и, наконец, встроенные трапы, что делает пассажира №1 независимым от наземной инфраструктуры.

И при всем при том, бывший офицер разведки Андрей Безруков предлагает перенести встречу из Будапешта в Дубай, утверждая, что «Британия готовит коварную операцию». Британская MI-6 уже разрабатывала планы убийства Слободана Милошевича и Муаммара Каддафи. В её арсенале много способов устранения политических лидеров.

А депутат Государственной думы Михаил Делягин вообще предложил для обеспечения безопасности президента России лететь ему в Будапешт в одном самолете с Дональдом Трампом. Хотя, с другой стороны, в этого американца ведь уже стреляли, причем свои же… А его предшественника Джона Кеннеди вообще убили.