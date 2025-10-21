Эксперт: у Евросоюза нет полномочий для создания трибунала против России

На действия Европейского союза не стоит обращать внимания. Такое мнение в колонке для Общественной Службы Новостей 21 октября выразил политический обозреватель Марк Бернардини.

© Парламентская газета

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге 20 октября сообщила, что 25 стран объединения готовы участвовать в «специальном трибунале» против России по Украине. Вместе с тем она не назвала их, а также не стала говорить, кто не захотел участвовать в нем. Позднее ТАСС со ссылкой на источник информировал, что данную идею не поддержали Венгрия и Словакия.

По мнению Бернардини, действия Будапешта и Братиславы предсказуемы, при этом основной вопрос заключается в другом.

«Евросоюз учреждает самозваный "трибунал против России". Каковы их полномочия, компетенции? Никаких. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, — отметил эксперт. — Не стоит на них обращать чрезмерного внимания».

Он добавил, что после подобных выступлений становится понятно, почему ЕС не может быть нейтральным посредников за столом переговоров по украинскому вопросу. Евросоюз — прямой участник конфликта, заключил Бернардини.