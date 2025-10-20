Как не устроить пожар самолете: 7 правил перевозки внешних аккумуляторов

На борту самолета Air China, следовавшего рейсом из китайского Ханчжоу в Сеул, на высоте 10 тыс. метров загорелся портативный внешний аккумулятор. Пламя вспыхнуло прямо в салоне. Самолет совершил экстренную посадку в Шанхае, никто не пострадал, но паника в очередной раз привлекла внимание к проблеме перевозки литиевых аккумуляторов - причем не только внешних. Сегодня подобные аккумуляторы имеются практически в каждом электронном устройстве, при этом даже небольшие девайсы могут стать причиной крупных пожаров в воздухе.

© Российская Газета

Самым громким происшествием подобного рода в 2025 году стал рейс авиакомпании Air Busan, совершавшийся из международного аэропорта Кимхэ в Пусане, Южная Корея, в Гонконг. Самолет с полными баками загорелся при подготовке к взлету. Пожар потушить не удалось. В результате пострадали 27 человек, а всем 176 пассажирам, находившимся на борту, пришлось эвакуироваться. Самолет стоимостью более 100 млн долларов был полностью уничтожен огнем. Комиссия, изучающая это происшествие, назвала самой вероятной причиной пожара возгорание литиевого пауэрбанка (стоимость которого обычно не превышает 30 долларов).

По данным отчета UL Standards and Engagement (ULSE) - международной организации по безопасности, выступающей за соблюдение стандартов безопасности в отношении потребительских товаров, - за последние пять лет количество инцидентов, связанных с аккумуляторами на борту самолетов, увеличилось на 15%.

Только в США, по данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), в 2025 году на борту самолетов произошло не менее 46 инцидентов, связанных с литиевыми аккумуляторами, включая задымление и возгорание. В прошлом году FAA зафиксировало рекордное количество инцидентов: 89 случаев с литиевыми аккумуляторами на коммерческих и грузовых рейсах. За последние два десятилетия FAA зарегистрировало 644 инцидента на самолетах, причем почти 40% всех случаев были вызваны портативными зарядными устройствами.

Возгорание литиевого аккумулятора в самолете экстремально опасно, так как в процессе горения температура лития может превышать 1300 °C, тогда как корпус современного самолета изготавливается из алюминиевых сплавов, которые начинают плавиться при температурах около 600 °C, и углеродных композитов, которые разлагаются при высоких температурах.

Причин, по которым загораются литиевые пауэрбанки, обычно три:

Механическое повреждения корпуса;Заводской брак;Неправильная эксплуатация (попадание жидкости, высокая температура окружающей среды, невозможность охлаждения).

Как меняются правила перевозки литиевых аккумуляторов и устройств с ними и что нужно делать, чтобы транспортировать устройства безопасно для себя и других пассажиров.

Китайское управление гражданской авиации запретило пассажирам брать на борт внутренних рейсов мобильные аккумуляторы, у которых отсутствует маркировка местного регулятора CCC. Этот запрет вступил в силу 28 июня 2025 года. Решение связано с участившимися случаями возгорания и задымления зарядных устройств на борту самолетов. В этом году таких инцидентов стало заметно больше. Кроме того, некоторые крупные производители отозвали партии своих мобильных аккумуляторов из-за проблем с безопасностью или же не смогли пройти сертификацию CCC.

Инцидент с рейсом Air China CA 139 произошел всего через несколько дней после того, как Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) запустила глобальную кампанию "Travel Smart with Lithium Batteries" (Путешествуйте с литиевыми аккумуляторами правильно), пропагандирующую безопасное обращение с подобными устройствами.

Недавний опрос пассажиров, проведенный IATA, показал, что подавляющее большинство путешественников летают с устройствами на литиевых батареях:

83% путешественников берут с собой телефон;60% не летают без ноутбука ;44% берут с собой внешний аккумулятор.

Хотя 93% путешественников считают себя осведомленными о правилах провоза устройств с литиевыми батареями (в том числе 57% оценивают себя как очень хорошо знакомых с правилами), до сих пор сохраняются серьезные заблуждения:

50% ошибочно полагают, что можно положить в сдаваемый багаж небольшие устройства с литиевыми батареями;45% ошибочно полагают, что можно упаковывать внешние аккумуляторы в сдаваемый багаж;33% ошибочно полагают, что у портативных зарядных устройств или запасных батарей нет ограничений по мощности.

В материалах "Travel Smart with Lithium Batteries" выделено семь правил, которым должен следовать каждый путешественник:

Берите с собой только те устройства и аккумуляторы, которые вам действительно нужны.

Будьте бдительны: если устройство греется, дымится или повреждено, немедленно сообщите об этом экипажу (или сотрудникам аэропорта).

Всегда держите устройства при себе: перевозите телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, вейпы (если это разрешено) и другие устройства с питанием от батареек в ручной клади, а не в сдаваемом багаже.

Защитите перевозимые аккумулятор: храните их в оригинальной упаковке или заклейте порты изолентой, чтобы предотвратить короткое замыкание вследствие попадания жидкости.

Напоминание у выхода на посадку: если вашу ручную кладь по причине перевеса или габаритов сдают у выхода на посадку в багажное отделение самолета, сначала извлеките из нее все литиевые батареи и устройства.

Проверьте емкость аккумулятора: для транспортировки аккумуляторов более 100 Вт·ч, используемых в больших камерах, дронах или электроинструментах проконсультируйтесь с вашей авиакомпанией, так как может потребоваться дополнительное разрешение.

Всегда изучайте правила авиакомпании: требования различных авиакомпаний могут отличаться в зависимости от местных правил.

Последний пункт особенно важен.

Все авиакомпании следуют глобальным рекомендациям IATA по безопасности, но также обязаны соблюдать требования местных авиационных властей и национальное законодательство. Это означает, что правила могут различаться по следующим причинам:

Местные правила (например, запреты на вейпы или дроны);Различные оценки рисков безопасности полетов;Ограничения по определенным маршрутам или направлениям.

"Требования IATA имеют статус рекомендаций, но не более", - отмечает авиаэксперт и редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.

Почему литиевые батареи нельзя перевозить в багаже, а только в ручной клади.

Если литиевая батарея перегревается или воспламенится в грузовом отсеке, экипаж не сможет немедленно обнаружить и потушить возгорание. Хранение этих предметов в салоне позволяет экипажу немедленно отреагировать в случае возникновения проблемы.

Согласно рекомендациям IATA, а также правилам большинства авиакомпаний, все устройства, работающие от литиевых аккумуляторов, и запасные батареи разрешается перевозить только в ручной клади.

Также существуют ограничения по емкости литиевых батарей

До 100 ватт-часов (Вт·ч): обычно разрешено провозить в ручной клади;

100-160 Вт·ч: может быть разрешено при одобрении авиакомпании (например, для больших камер, квадрокоптеров и пр.);

Более 160 Вт·ч: обычно не допускается на пассажирских самолетах.

Всегда проверяйте мощность аккумулятора (указанную на этикетке устройства или аккумулятора) и уточняйте правила провоза у своей авиакомпании.

Как посчитать ватт-часы аккумулятора для перевозки в самолете

Нередко характеристика Вт·ч (Wh) на аккумуляторе не указывается. В этом случае нужно умножить значение напряжения ("Вольт") на ток ("Ампер-часы"). Эти параметры, как правило, указаны на самом аккумуляторе, в документации или на сайте производителя устройства/аккумулятора.

Формула подсчета: Вт·ч (Wh) = В (V) × А·ч (Ah)

Например, у вас внешний аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч и напряжением 3,87 В.Сначала разделим номинальное значение мА·ч на 1000, чтобы получить значение в А·ч: 10 000 мА·ч = 10 А·чЗатем умножим 10 А·ч на 3,87 В и получим 38,7 Вт·ч (Wh).

Такой аккумулятор можно провозить в большинстве (но не во всех) авиакомпаний.

Что делать, если служба аэропорта обнаружила запрещенный к провозу аккумулятор или устройство в багаже или ручной клади.